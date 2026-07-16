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શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધનને PM મોદીએ ગણાવી અપૂરણીય ક્ષતિ, RSS સહિત અનેક મહાનુભાવોએ વ્યક્ત કર્યો શોક

રાષ્ટ્રસેવા,સમાજ સેવા અને ગૌ સેવા માટે સમર્પિત રહેલા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી બુધવારે પંચતત્વમાં વિલિન થયા. હિસારના અગ્રોહા ધામની પવિત્ર ભૂમિમાં તેમને અંતિમ વિદાય અપાઈ. એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ અગ્રોહોના ગોયનકા ઉદ્યાનમાં ભીની આંખે તેમને મુખાગ્નિ આપી. તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં રાજકીય અગ્રણીઓ સહિત હજારો લોકોએ હાજરી આપી અને ભીની આંખે શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીને અંતિમ વિદાય આપી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:13 AM IST
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધનને PM મોદીએ ગણાવી અપૂરણીય ક્ષતિ, RSS સહિત અનેક મહાનુભાવોએ વ્યક્ત કર્યો શોક

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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