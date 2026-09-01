/PM મોદીએ ફરી કહ્યું: સોનું ખરીદવાથી બચો! જાણો શા માટે કરી આવી અપીલ, જુઓ Video

PM Modi Appeal Video: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક રીલ શેર કરી જેમાં લોકોને 7.8 ટકાનો વિકાસ દર હાંસલ કરવા બદલ અભિનંદન આપવામાં આવ્યા. તેમણે દેશવાસીઓને વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું અને જરૂર સિવાય સોનું ન ખરીદવાનું પણ અપીલ કરી. વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો નિરાશામાં ડુબી ગયા છે અને જુઠ્ઠાણા ફેલાવીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે.
PM મોદીએ કહ્યું કે, દેશવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. 7.8 ટકાનો વિકાસ દર. દેશ ખુશીઓથી ભરેલો છે. હું દેશવાસીઓને તેમના દૃઢ નિશ્ચય અને મહેનત માટે અભિનંદન આપું છું. દુનિયા યુદ્ધમાં ડૂબી ગઈ છે. દરેક જગ્યાએ યુદ્ધના સમાચાર આવી રહ્યા છે. દુનિયા કટોકટીથી ઘેરાયેલી છે. સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ ગઈ છે. 2020ના કોવિડ સમયગાળા પછી ક્યાંય સ્થિરતાના કોઈ સંકેત નથી. તેમ છતાં, ભારત ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે.
PM મોદીનો વિપક્ષ પર હુમલો
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે, બીજી તરફ, ભારતમાં જ નિરાશામાં ડૂબેલા લોકો જુઠ્ઠાણાથી ચારે બાજુ નિરાશા ફેલાવી રહ્યા છે. આપણે આ બધાને પાર કરીને 7.8 ટકાનો વિકાસ હાંસલ કર્યો છે. આપણે આ ગતિ જાળવી રાખવી જોઈએ. આપણે પણ વિકાસ કરવો જોઈએ. આ માટે, આત્મનિર્ભર ભારત બનવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
સોનું ખરીદવા પર PMએ શું કહ્યું?
તેમણે કહ્યું કે, સ્વદેશી, સ્થાનિક માટે વોકલ અને વિદેશ યાત્રા ટાળવાનો મંત્ર મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે વિદેશમાં લગ્ન કરો છો, તો તમારે આવું ન કરવું જોઈએ. જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી તમારે સોનું ખરીદવું જોઈએ નહીં. આપણે સ્વદેશી પર જેટલું ભાર મૂકીશું, તેટલું જ આપણે આત્મનિર્ભરતા પર ભાર મૂકીશું.
વધુમાં તેમને જણાવ્યું કે, મારું દૃઢપણે માનવું છે કે જ્યારે આપણે સ્વતંત્રતાના 100 વર્ષની ઉજવણી કરીશું, ત્યારે આપણે આપણી યુવા પેઢીને વિકસિત ભારત સોંપીશું. તેથી, દેશવાસીઓ, આપણે આપણા પ્રયત્નોમાં કમી ન રાખીએ. આપણી નીતિઓ સાચી છે અને આપણા ઇરાદા સ્પષ્ટ છે. 1.4 અબજ નાગરિકોની શક્તિ દેશને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ રહી છે. ચાલો એક સંકલ્પ કરીએ અને તેને પૂર્ણ કરવા માટે દેશને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈએ.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હવે જનતા સાથે વાતચીત કરવા માટે વારંવાર ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે. જંતર-મંતર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, તેમણે સૌપ્રથમ એક રીલ શેર કરીને યુવાનો સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારથી, તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી વખત પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે દેખાયા છે.