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PM મોદીએ ફરી કહ્યું: સોનું ખરીદવાથી બચો! જાણો શા માટે કરી આવી અપીલ, જુઓ Video

PM Modi Appeal Video: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને 7.8 ટકાનો વિકાસ દર હાંસલ કરવા બદલ અભિનંદન આપ્યા છે. તેમણે વિપક્ષ પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. પીએમ મોદીએ લોકોને વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું અને જરૂર સિવાય સોનું ખરીદવાનું ટાળવાની પણ અપીલ કરી છે. ચાલો જાણીએ કે કેમ આ અપીલ કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:49 AM IST
PM મોદીએ ફરી કહ્યું: સોનું ખરીદવાથી બચો! જાણો શા માટે કરી આવી અપીલ, જુઓ Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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