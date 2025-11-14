Prev
દિલ્હીથી PM મોદીએ નક્કી કર્યો ટાર્ગેટ, આ રાજ્ય માટે કહી દીધી એવી વાત કે CMના પેટમાં રેડાશે તેલ !


PM Modi Next Target: પીએમ મોદીએ પહેલા આરજેડી પર પ્રહાર કર્યા અને પછી કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા. પીએમ મોદીએ પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે, જ્યારે મેં બિહાર ચૂંટણી દરમિયાન 'જંગલ રાજ' વિશે વાત કરી હતી, ત્યારે આરજેડીએ ક્યારેય તેનો વિરોધ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેનાથી કોંગ્રેસને ખરેખર નુકસાન થયું હતું.
 

Nov 14, 2025, 09:28 PM IST

PM Modi Next Target: બિહારમાં એનડીએની જંગી જીત બાદ, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપ મુખ્યાલયથી આગામી લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે ભાજપનું આગામી મિશન બંગાળ છે. પીએમ મોદીએ શુક્રવારે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ગંગા બિહારથી બંગાળમાં વહે છે. આ જીત સાથે, અમે બંગાળ માટે માર્ગ મોકળો કર્યો છે અને ત્યાંથી જંગલ રાજને પણ ઉખેડી ફેકીશું.

ભાજપનું આગામી લક્ષ્ય: બંગાળ

ભાજપ ઘણા સમયથી મમતા બેનર્જી સરકારને સત્તા પરથી ઉખેડી નાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી તે નિષ્ફળ રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળ એ રાજ્યોમાં સામેલ છે જ્યાં એસઆઈઆર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. બિહારના આશરે 4.7 થી 4.8 મિલિયન લોકોને યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તેથી, જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં આ પ્રક્રિયા શરૂ થશે ત્યારે રાજકીય ઉથલપાથલની અપેક્ષા છે. વધુમાં, પીએમ મોદીના નિવેદનથી મમતા બેનર્જીનો તણાવ વધ્યો હશે.

 

I want to assure the people of West Bengal that, with your support, the BJP will put an end to the Jungle Raj in the state as well.

— BJP (@BJP4India) November 14, 2025

RJD પર હુમલો

પોતાના ભાષણમાં, પીએમ મોદીએ પહેલા RJD પર પ્રહાર કર્યા અને પછી કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, બિહાર ચૂંટણી દરમિયાન, જ્યારે મેં 'જંગલરાજ' વિશે કહ્યું, ત્યારે RJD એ ક્યારેય વાંધો ઉઠાવ્યો નહીં, પરંતુ તેનાથી કોંગ્રેસને ખૂબ નુકસાન થયું. હવે ક્યારેય જંગલરાજ પાછું નહીં આવે. બિહારના લોકોએ સમૃદ્ધ બિહાર માટે મતદાન કર્યું છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, મેં બિહારના લોકોને રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કરવા વિનંતી કરી, અને બિહારના લોકોએ બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, બિહારના લોકોએ 'MY' ના તુષ્ટિકરણ ફોર્મ્યુલાને અપનાવ્યો હતો, પરંતુ બિહારે એક નવું ફોર્મ્યુલા અપનાવ્યું છે: મહિલાઓ અને યુવાનો. બિહારના લોકોએ સાંપ્રદાયિક 'MY' ફોર્મ્યુલાને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી દીધો છે. આ જીત બિહારના યુવાનોની છે, કોંગ્રેસના આતંક અને લાલ ઝંડાથી તેમનું ભવિષ્ય બરબાદ થઈ ગયું હતું.

