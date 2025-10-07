PM મોદીને યાદ આવ્યો એ દિવસ...25 વર્ષ જૂની તસવીરો શેર કરી કહી 'મનની વાત'
PM Modi : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યાને 25 વર્ષ થતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જૂના ફોટા શેર કર્યા છે. તેમણે તેમની માતાએ તેમને આપેલી બે સલાહનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેના વિશે આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું.
Trending Photos
PM Modi : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ પહેલીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા તે દિવસને યાદ કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જૂના ફોટા શેર કરતા, પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને તેમની 25 વર્ષની સેવા યાત્રાને યાદ કરી. તેમણે તેમની માતાની સલાહ અને વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન પણ શેર કર્યું.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પહેલીવાર શપથ લીધા
વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા શેર કરતા લખ્યું, "2001માં આ દિવસે, મેં પહેલીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. મારા સાથી ભારતીયોના સતત આશીર્વાદથી, હું સરકારના વડા તરીકે મારી સેવાના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છું." તેમણે આગળ કહ્યું, "ભારતના લોકો પ્રત્યે મારી કૃતજ્ઞતા. આ વર્ષો દરમિયાન મારો સતત પ્રયાસ આપણા લોકોના જીવનને સુધારવાનો અને આ મહાન રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં ફાળો આપવાનો રહ્યો છે જેણે આપણને બધાને પોષ્યા છે." પ્રધાનમંત્રી મોદીએ યાદ કર્યું કે જ્યારે તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા, ત્યારે ઘણા લોકો માનતા હતા કે રાજ્ય ફરી ક્યારેય સમૃદ્ધ નહીં થાય.
On this day in 2001, I took oath as Gujarat’s Chief Minister for the first time. Thanks to the continuous blessings of my fellow Indians, I am entering my 25th year of serving as the head of a Government. My gratitude to the people of India. Through all these years, it has been… pic.twitter.com/21qoOAEC3E
— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025
તેમની માતાએ શું સલાહ આપી હતી ?
વડાપ્રધાન મોદીએ યાદ કર્યું કે જ્યારે તેમણે પહેલીવાર મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા, ત્યારે તેમની માતાએ તેમને બે વાતની સલાહ આપી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે મેં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા, ત્યારે મને યાદ છે કે મારી માતાએ મને કહ્યું હતું કે, 'મને તારા કામ વિશે વધુ સમજ નથી પણ હું ફક્ત બે જ વાત ઇચ્છું છું. પહેલું હંમેશા ગરીબો માટે કામ કરીશ અને બીજું ક્યારેય લાંચ નહીં લે.' મેં લોકોને એમ પણ કહ્યું હતું કે હું જે પણ કરીશ તે સારા ઇરાદાથી કરીશ અને લાઈનમાં ઉભેલા છેલ્લા વ્યક્તિની સેવા કરવાના વિઝનથી પ્રેરિત રઈશ."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે