કોંગ્રેસ પહેલેથી જ નગ્ન, કપડાં ઉતારવાની શું જરૂર છે? AI સંમેલનમાં વિરોધ પર PM મોદીનો પ્રહાર
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એઆઈ સંમેલનમાં કોંગ્રેસના વિરોધને ગંદી રાજનીતિ ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે વિદેશી મહેમાનોની સામે મર્યાદિત આચરણ ન કરી કોંગ્રેસે દેશને બદનામ કર્યો છે.
- AI સમિટમાં કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન પર પીએમ મોદીની પ્રતિક્રિયા
- મેરઠની ધરતી પરથી પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર કર્યો પ્રહાર
- કહ્યું આ ભાજપનો નહીં ભારતનો કાર્યક્રમ હતો
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે મેઠરની ધરતી પરથી કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યો છે. દિલ્હીમાં આયોજિત વૈશ્વિક એઆઈ શિખર સંમેલન દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શનનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે વિદેશી મહેમાનોની હાજરીમાં કોંગ્રેસના નેતા કપડા ઉતારી ત્યાં પહોંચી ગયા. તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યુ- 'દેશ જાણે છે કે કોંગ્રેસ વૈચારિક રૂપથી પહેલાથી નગ્ન છે, પછી તેને દુનિયાની સામે કપડા ઉતારવાની જરૂર કેમ પડી? તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓએ જે કર્યું, તે દર્શાવે છે કે દેશની સૌથી જૂની પાર્ટી વૈચારિક રૂપથી સંપૂર્ણ રીતે દરિદ્ર બની ગઈ છે.'
પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે એક તરફ આજે દેશવાસી ભારતને વિકસિત બનાવવાનું કામ કરી રહ્યાં છે, પરંતુ દેશમાં કેટલાક રાજકીય પક્ષો છે, જે ભારતની સફળતા પચાવી શકતા નથી. ભારતમાં દુનિયાનું સૌથી મોટું એઆઈ સંમેલન થયું, દુનિયાબરના 80થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિ દિલ્હી આવ્યા. દેશમાં ગર્વ જોવા મળ્યો પરંતુ કોંગ્રેસ અને તેની ઇકોસિસ્ટમે ભારતના એક વૈશ્વિક આયોજનને પોતાની ગંદી અને નગ્ન રાજનીતિનો અખાડો બનાવી દીધો.
#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "... You can't become a Prime Minister by sending women MPs to secure seats (in Parliament). What compulsion do you have to put forward mothers and sisters like this? Have you become so hollow? Congress has become… pic.twitter.com/pLhMcfxo6P
— ANI (@ANI) February 22, 2026
કોંગ્રેસની રીતિ-નીતિની ટીકા થઈ રહી છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ નેતાઓને મોદીથી નફરત છે, તે મારી કબર ખોદવા ઈચ્છે છે, મારા માતાને ગાળો આપી, તેમને ભાજપ અને એનડીએનો વિરોધ છે, પરંતુ કોંગ્રેસે યાદ રાખવું જોઈએ કે એઆઈ ગ્લોબલ સમિટ આ ભાજપનો સમારોહ નહોતો અને ન ભાજના નેતા ત્યાં હાજર હતા. આ દેશનો, દેશના સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો પરંતુ કોંગ્રેસે બધી મર્યાદા તોડી દીધી. દેશમાં કોંગ્રેસની નીતિની ટીકા થઈ રહી છે પરંતુ દુર્ભાગ્ય જુઓ કે આટલી જૂની પાર્ટીના નેતા લાજવાની જગ્યાએ ગાજે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસની આ હરકતોનો મામલો સતત ચાલી રહ્યો છે. તેણે સંસદમાં શું કર્યું? સંસદમાં તે કંઈ કરી શકતા નથી તો પોતાના સાથી પક્ષોને બોલવાની તક આપતા નથી, સંસદ ચાલવા દેતા નથી. તેનાથી સૌથી મોટું નુકસાન કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોને થઈ રહ્યું છે. દિલ્હીમાં જે તેણે કર્યું તેનાથી બધા સાથી દળો ચોંકી ગયા છે.
સંસ્કારોનો આપ્યો હવાલો
પીએમ મોદીએ ભારતીય પરંપરાઓનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે આપણા ગામમાં જો કોઈના ઘરે લગ્ન હોય તો ગામ તેને સફળ બનાવવામાં લાગી જાય છે જેથી મહેમાન સારી છબી લઈ જાય. પરંતુ કોંગ્રેસ દેશને બદનામ કરવામાં લાગી છે. તેમણે કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે દિલ્હીમાં જે થયું, તેનાથી તેના સાથી પક્ષો પણ ચોંકી ગયા છે.
