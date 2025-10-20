PM મોદીએ નૌસૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવી, INS વિક્રાંત પરથી પાકને આપ્યો સંદેશ
દિવાળી પર પ્રધાનમંત્રીએ INS વિક્રાંતની મુલાકાત લીધી અને નૌસેનાના જવાનોને શુભેચ્છા આપી. તેમણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ત્રણેય સેનાઓની ભાગીદારીની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે આપણી સેના સૌથી મજબૂત છે.
PM Narendra Modi: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હંમેશાની જેમ આ વર્ષે પણ જવાનો સાથે દિવાળી ઉજવી છે. આ વખતે પીએમ મોદીએ દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે ગોવા અને કરવારના કિનારા પર સ્થિત INS વિક્રાંત પસંદ કર્યું. તેમણે જવાનોને સંબોધિત કરતા કહ્યુ કે ભારતીય થલસેના, એરફોર્સ અને ઈન્ડિયન નેવીના સમન્વયે પાકિસ્તાનને ઓપરેશન સિંદૂરમાં ઘૂંટણ ટેકવા મજબૂર કર્યું.
પીએમ મોદીએ નેવીના જવાનોને સંબોધિત કરતા કહ્યુ કે જેની પાસે પોતાના દમ પર લડવાનું સાહસ હોય છે, તેનું પલડું હંમેશા ભારે રહે છે. તેમણે કહ્યુ, 'ઓપરેશન સિંદૂરમાં ત્રણેય સેનાઓની ભાગીદારીએ તે સાબિત કર્યું કે આપણી સેના સૌથી મજબૂત છે અને જાંબાંજ જવાનોએ પાકિસ્તાનને ઘૂંટણ પર લાવી દીધું. જ્યારે દુશ્મન સામે હોય, યુદ્ધની આશંકા હોય, તેવામાં જેની પાસે ખુદના દમ પર લડવાનું સાહસ હોય તેનું પલડું હંમેશા ભારે રહે છે.'
પીએમ મોદીએ આ મહત્વપૂર્ણ વાત કહી
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેમની સામે સમુદ્ર છે અને તેમની પાછળ ભારત માતાના બહાદુર સૈનિકો છે. તેમણે INS વિક્રાંતને અનંત શક્તિનું પ્રતીક ગણાવ્યું અને કહ્યું કે સમુદ્ર પર સૂર્યના કિરણો અને સૈનિકો દ્વારા પ્રગટાવવામાં આવતા દીવાઓ મળીને દિવાળીની ખાસ ચમક બનાવે છે. સૈનિકોના દેશભક્તિ અને ઉત્સાહની પ્રશંસા કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ગઈકાલે રાત્રે તેમણે તેમને દેશભક્તિના ગીતો ગાતા જોયા અને ઓપરેશન સિંદૂરનું વર્ણન સાંભળીને તેમને યુદ્ધના મેદાનમાં ઉભેલા સૈનિકનો અનુભવ થયો. તેમણે ભાર મૂક્યો કે મોટા જહાજો, વિમાનો અને સબમરીન પ્રભાવશાળી હોય છે, પરંતુ વાસ્તવિક શક્તિ તેમને ચલાવતા બહાદુર સૈનિકોમાં રહેલી છે.
Celebrating Diwali with our brave Navy personnel on board the INS Vikrant. https://t.co/5J9XNHwznH
— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "આપણા સુરક્ષા દળોની બહાદુરી અને હિંમતને કારણે, દેશે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં બીજી એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ સિદ્ધિ માઓવાદી આતંકવાદનો ખાત્મો છે."
પીએમ મોદીએ જવાનાના સમર્પણ, મહેનત અને સાહસની પ્રશંસા કરતા કહ્યુ કે આ અનુભવથી તેમણે સૈન્ય જીવનની મુશ્કેલી અને જીવંત ઉર્જાનો અનુભવ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, આ તેમના માટે સૌભાગ્ય છે કે તેઓ દિવાળીનું પર્વ નૌસેનાના વીર જવાનો વચ્ચે મનાવી રહ્યાં છે.
આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહી છે આપણી સેના
પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે આપણું લક્ષ્ય છે કે ભારત દુનિયાના op defence exporter દેશોમાં સામેલ હોય. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા એક દાયકાથી આપણી સેનાઓ ઝડપથી આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહી છે. આપણી સેનાઓએ હજારો એવા સામાનોનું લિસ્ટ બનાવ્યું જેને હવે બહારથી મંગાવવામાં આવશે નહીં.
