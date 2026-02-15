આવનારા સમયમાં પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધ પર PM મોદીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
PM Modi On War: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે રક્ષા બજેટમાં વધારો કોઈ એક ઓપરેશન સાથે જોડાયેલો નથી, પરંતુ તે સરકારની લાંબા ગાળાની સુરક્ષા વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. તેમણે ઓપરેશન સિંદૂરને સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરીનું પ્રતીક અને OROPના અમલીકરણને એક મોટી સિદ્ધિ ગણાવી હતી.
- રક્ષા બજેટમાં વધારો કોઈ એક ઓપરેશન પૂરતો નથી, તે અમારી લાંબા ગાળાની સુરક્ષા વ્યૂહરચના છે: PM મોદી
- 7.85 લાખ કરોડના બજેટ અને સૈન્ય આધુનિકીકરણ પર PM મોદીની સ્પષ્ટતા
- ઓપરેશન સિંદૂર આપણા સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને દેશની તાકાતનું પ્રતીક
PM Modi On War: કેન્દ્રની મોદી સરકારે આ વર્ષે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું રક્ષા બજેટ રજૂ કર્યું છે. બજેટમાં રક્ષા ક્ષેત્ર માટે 7.85 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આશરે 15 ટકાનો વધારો છે. સરકારના મતે, રક્ષા ક્ષેત્રમાં આ વધારો સામાન્ય નથી, પરંતુ સુરક્ષા અને સૈન્યના આધુનિકીકરણનો એક ભાગ છે.
કેન્દ્ર સરકાર આધુનિકીકરણ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બજેટના આંકડાઓ અનુસાર, આધુનિકીકરણ માટે 1.85 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 25 ટકાનો વધારો છે. ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના ખર્ચ માટે આશરે 2.20 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. સૌથી અગત્યનું, આ રકમનો 75 ટકા સ્થાનિક રક્ષા ઉદ્યોગ માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી અને આ દરમિયાન તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, "આ વર્ષે રક્ષા ક્ષેત્રના બજેટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. શું આ ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા અને તેમાંથી શીખેલા પાઠને કારણે છે? શું તે આપણા પડોશીઓ પર સતત અવિશ્વાસનો સંકેત છે? અને પાકિસ્તાન સાથે બીજા યુદ્ધનો ભય કેટલો વાસ્તવિક છે?"
રક્ષા ક્ષેત્ર માટે બજેટમાં વધારો
પ્રશ્નના જવાબમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, અમારી સરકારના અસ્તિત્વના પહેલા દિવસથી જ સ્પષ્ટ હતું કે અમે રક્ષા દળો માટે જે કંઈ પણ કરવું પડશે તે કરીશું. હા, આ વર્ષે રક્ષા ક્ષેત્ર માટે બજેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ એક વ્યાપક અભિગમનો ભાગ છે જે અમારી સરકારની નીતિઓ અને પ્રતિબદ્ધતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
OROP (વન રેન્ક વન પેન્શન)ની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીને પૂર્ણ કરવી પણ આ સરકારની એક સિદ્ધિ છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકાર માત્ર રક્ષા બજેટ વધારવામાં ખચકાટ અનુભવતી નથી, પરંતુ લશ્કરી નિવૃત્ત સૈનિકો માટે યોગ્ય સન્માન અને સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ કામ કરી રહી છે.
ઓપરેશન સિંદૂર: આપણા સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને દેશની તાકાતનું પ્રતીક
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરએ સમગ્ર રાષ્ટ્રને ગૌરવથી ભરી દીધું છે. આ ઓપરેશનમાં આપણા સશસ્ત્ર દળો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી હિંમત અને સમર્પણ પ્રશંસનીય છે. આ ઓપરેશન ફક્ત આપણી લશ્કરી ક્ષમતાઓનું જ પ્રદર્શન કરતું નથી, પરંતુ છેલ્લા દાયકામાં આપણે કરેલા સુરક્ષા સુધારાઓનો પુરાવો પણ છે.
ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન છેલ્લા દસ વર્ષમાં અમલમાં મુકાયેલા રક્ષા સુધારાઓનું મહત્વ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ થયું હતું. આધુનિક શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ, સુધારેલી વ્યૂહાત્મક તૈયારીઓ અને તકનીકી સુધારાઓએ આપણા દળોને મજબૂત બનાવ્યા છે.
રક્ષા બજેટ અને આધુનિકીકરણ પહેલ
આ પ્રક્રિયામાં સતત વધતા રક્ષા બજેટ અને આધુનિકીકરણ પહેલ મહત્વપૂર્ણ રહી છે. એ મહત્વનું છે કે આપણે આને કોઈ ચોક્કસ ઘટના અથવા મુદ્દા સુધી મર્યાદિત ન રાખીએ, પરંતુ તેને આપણી સુસંગત અને લાંબા ગાળાની સુરક્ષા વ્યૂહરચનાનો ભાગ ગણીએ.
આપણા રાષ્ટ્રે હંમેશા મજબૂત અને તૈયાર રહેવાનું વચન આપ્યું છે. બદલાતા વૈશ્વિક સુરક્ષા પરિદૃશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, આપણી રક્ષા પ્રણાલી કોઈપણ પડકારનો સામનો કરવા માટે સતત વિકસિત થઈ રહી છે. ઓપરેશન સિંદૂર એ દર્શાવ્યું કે આપણી યોજનાઓ અને સુધારાઓ ટ્રેક પર છે, અને આપણા બહાદુર સૈનિકો શક્તિશાળી શસ્ત્રોથી સજ્જ છે.
આ સમગ્ર પ્રયાસનો ઉદ્દેશ્ય આપણા રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વ અને સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આપણે સમજવું જોઈએ કે સુરક્ષા એક વખતનો પ્રયાસ નથી, પરંતુ એક સતત પ્રક્રિયા છે. ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાએ અમને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે આપણો દેશ કોઈપણ પરિસ્થિતિ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, અને આપણા સૈનિકો હંમેશા રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે તૈયાર છે.
