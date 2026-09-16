/આખરે BJP વિધાયકે છોડ્યો જમીન પર કબજો, PM મોદીને મળવા પહોંચ્યા હતા બાળપણના મિત્ર અસગર અલી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે અભ્યાસ કરી ચૂકેલા અસગર અલી વોરાએ વર્ષો જૂના જમીન વિવાદ માટે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ આખુ ચિત્ર જ પલટાઈ ગયું છે. મીરા રોડમાં રહેતા 81 વર્ષના અસગર અલી વોહરાને પોતાની ભાયંદર સ્થિત જમીન પર કબજો પાછો મળી ગયો છે. ભાજપના વિધાયક નરેન્દ્ર મહેતાની કન્સ્ટ્ર્ક્શન કંપની સેવન ઈલેવન કન્સ્ટ્રક્શન્સે વિવાદિત પ્લોટ પરથી પોતાનો કબજો છોડવા અને કન્સ્ટ્રક્શન પરમિશન પાછી લેવા માટેની ઔપચારિક જાહેરાત પણ કરી દીધી છે.
વડનગરમાં સાથે ભણતા હતા
ગુજરાતના વડનગરમાં આવેલી બી.એન.સ્કૂલમાં પીએમ મોદી સાથે અભ્યાસ કરી ચૂકેલા અસગર અલી વોરા 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ પીએમ મોદીને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. તેમણે પીએમ મોદીને જણાવ્યું હતું કે 1989માં તેમણે ભાયંદર (ઈસ્ટ)ના નવઘર વિસ્તારમાં લગભગ 2810 સ્ક્વેર મીટર જેટલી જમીન ખરીદી હતી.
એવો આરોપ હતો કે 2011માં સ્વયં બિલ્ડર્સ અને ભાજપના વિધાયક નરેન્દ્ર મહેતાની સેવન ઈલેવન કન્સ્ટ્રક્શન્સે તેમની જમીન પર ગેરકાયદેસર કબજો જમાવી લીધો હતો. વોહરા છેલ્લા 15 વર્ષથી સરકારી ઓફિસોના ચક્કર કાપતા હતા. પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત દરિયાન તેમણે તેમને જલદી ન્યાયનો ભરોસો જતાવ્યો હતો.
એક મુલાકાત અને થઈ ગયું કામ
વોહરાએ કહ્યું કે, તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી અલગ અલગ સરકારી એજન્સીઓ સાથે આ મામલાને આગળ વધારી રહ્યા હતા. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે મીટિંગ દરમિયાન તેમને પીએમ મોદી તરફથી પોઝિટિવ જવાબ મળ્યો હતો. આ બેઠક બાદ સરકારી અધિકારીઓએ આ મામલાને ઉઠાવ્યો. મંગળવારે મુખ્યમંત્રીના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી શ્રીકર પરદેશીએ મંત્રાલયમાં એક બેઠક કરી. બેઠકમાં વોહરા, મહેતા, મીરા ભાયંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર રાધા વિનોદ શર્મા અને ટાઉન પ્લાનર પુરુષોત્તમ શિંદે સામેલ થયા હતા.
બેઠક દરમિયાન મહેતાએ ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને એક લેટર આપ્યો હતો. જેમાં તેમણે કહ્યું કે તેઓ વિવાદિત જમીન પરથી કબજો છોડી રહ્યા છે અને તેમને અપાયેલી કન્સ્ટ્રક્શનની પરમિશન પણ પાછી કરી રહ્યા છે. મહેતાએ લેટરમાં એમ પણ કહ્યું કે જમીન 2019માં મર્વિન ફર્નાન્ડિસ પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. પોલીસ કમિશનરને લખેલા એક અલગ પત્રમાં વિધાયકે કહ્યું કે તેઓ વોહરા વિરુદ્ધ કરાયેલી પોતાની ગત ફરિયાદ પાછી ખેંચી રહ્યા છે કારણ કે બંને પાર્ટીઓ વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું છે.