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આખરે BJP વિધાયકે છોડ્યો જમીન પર કબજો, PM મોદીને મળવા પહોંચ્યા હતા બાળપણના મિત્ર અસગર અલી

PM Modi Friend Asgar Ali Vohra: પીએમ મોદીના બાળપણના મિત્ર, શાળા સમયના દોસ્ત અસગર અલી વોહરાને મોટી રાહત મળી છે. ભાયંદરમાં તેમની જમીન પર કબજો જમાવ્યો હોવાના આરોપો બાદ હવે ભાજપના વિધાયકની કંપનીએ જમીન પરથી કબજો છોડવા અને વોહરા વિરુદધ નોંધાયેલી ફરિયાદ પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:44 AM IST
આખરે BJP વિધાયકે છોડ્યો જમીન પર કબજો, PM મોદીને મળવા પહોંચ્યા હતા બાળપણના મિત્ર અસગર અલી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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