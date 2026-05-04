Prev
Next
હોમIndiaબંગાળમાં ભાજપની જીત! વાયરલ થયો PM મોદીનો વીડિયો, બિહાર ચૂંટણી બાદ કરી હતી ભવિષ્યવાણી

બંગાળમાં ભાજપની જીત! વાયરલ થયો PM મોદીનો વીડિયો, બિહાર ચૂંટણી બાદ કરી હતી ભવિષ્યવાણી

PM Modi Viral Video: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહી છે. આ વચ્ચે પીએમ મોદીનો એક જૂનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેમણે બંગાળમાં ભાજપની જીતને લઈને નિવેદન આપ્યું હતું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 01:05 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ ઐતિહાસિક જીત તરફ
  • 15 વર્ષથી સત્તામાં રહેલી ટીએમસીની મોટી હાર
  • પીએમ મોદીએ કરી હતી બંગાળ જીતની આગાહી

Trending Photos

બંગાળમાં ભાજપની જીત! વાયરલ થયો PM મોદીનો વીડિયો, બિહાર ચૂંટણી બાદ કરી હતી ભવિષ્યવાણી

West Bengal Assembly Election 2026 માં ભાજપની જીતના સમાચાર સામે આવ્યા તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો એક જૂનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA ની જીત બાદનો છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળને લઈને મહત્વની ટિપ્પણી કરી હતી.

બિહારે બંગાળમાં ભાજપની જીતનો રસ્તો દેખાડ્યો
હકીકતમાં વીડિયોમાં પીએમ મોદી કહી રહ્યાં છે કે 'ગંગાજી બિહારથી વહેતા બંગાળ સુધી પહોંચે છે.' બિહારે બંગાળમાં ભાજપની વિજયનો રસ્તો પણ બનાવી દીધો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બિહારની જીતે બંગાળ માટે આપ્યો ભરોસો
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પીએમ મોદીનું આ નિવેદન પ્રતીકાત્મક રૂપથી પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના વિસ્તાર તરફ ઇશારો હતો. બિહારમાં ચૂંટણી સફળતા બાદ ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં પોતાના સંગઠનને સક્રિય કર્યું અને સતત ચૂંટણી પ્રચાર અભિયાન ચલાવ્યું, જેનો પ્રભાવ હવે પરિણામમાં જોવા મળી રહ્યો છે.

ટ્રેન્ડ્સમાં ભાજપ બહુમતને પાર
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામ આજે જાહેર થઈ રહ્યાં છે. ટ્રેન્ડ્સની વાત કરીએ તો તેમાં ભાજપે મોટી લીડ મેળવી લીધી છે. ટ્રેન્ડ્સમાં ભાજપ 190થી વધુ સીટો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. તો ટીએમસીનું ગઠબંધન 100થી ઓછી સીટો પર આગળ છે. ઈન્ટરનેટ પર લોકો વાયરલ વીડિયોને પીએમ મોદીની ભવિષ્યવાણી ગણાવી રહ્યાં છે.

BJP ને ટ્રેન્ડ્સમાં આશરે 45% મત
મત ટકાવારીની વાત કરીએ તો ભાજપ 45 ટકા નજીક છે. ટ્રેન્ડ્સમાં ભાજપને આશરે 44.94 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. તો ટીએમસીને 41.58 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. જ્યારે ત્રીજા સ્થાને CPIM છે, જેને 4.20 ટકા મત મળ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
PM Modi viral video Bengal

Trending news