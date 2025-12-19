આ કયુ ગેજેટ છે, જેને ઓમાન પ્રવાસમાં પીએમ મોદીએ કાનમાં પહેર્યું હતું? થઈ રહી છે ચર્ચા
India-Oman Trade Deal : ઓમાનની મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી કાનમાં જે પહેર્યું હતું, તેની ચર્ચા ચારેતરફ થવા લાગી હતી, લોકો પૂછી રહ્યાં છે કે, આ શું પહેર્યું છે
Trending Photos
Narendra Modi Oman visit : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તાજેતરમાં મધ્ય પૂર્વની મુલાકાતે ગયા હતા. તેમણે જોર્ડન, ઇથોપિયા અને ઓમાનની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી ઓમાન પહોંચ્યા ત્યારે તેમના કાનમાં એક ખાસ ડિવાઈસ જોવા મળ્યું હતું. આ ડિવાઈસની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહી છે. આ ઉપકરણનો ઉપયોગ ચોક્કસ હેતુ માટે થાય છે, જે ઘણી ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકોનો ભાગ છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે સત્તાવાર મુલાકાતે ઓમાન પહોંચ્યા હતા. ઓમાનના નાયબ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમનું સ્વાગત પરંપરાગત નૃત્ય અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. આ બધા વચ્ચે, લોકોએ પીએમ મોદીએ કાન પર પહેરેલા એક નાની ડિવાઈસ પર નજર સૌની નજર ગઈ.
તેમણે તેમના ડાબા કાનમાં એક નાનું ડિવાઈસ પહેર્યું હતું, જેણે ધ્યાન ખેંચ્યું. આનાથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા થઈ કે પ્રધાનમંત્રી ઓમાનની મુલાકાત દરમિયાન શું પહેર્યા હતું.
આ ડિવાઈસની વિશેષતા શું છે?
પ્રધાનમંત્રીના કાનમાં જોવા મળતું ડિવાઈસ ફેશન એસેસરી નથી. તેના બદલે, તે એક વાસ્તવિક સમયનું ભાષાંતર ડિવાઈસ છે. આ ડિવાઈસ રિયલ-ટાઈમ અનુવાદ પ્રદાન કરે છે અને તમને બીજા વ્યક્તિની ભાષા સમજવામાં મદદ કરે છે. આવા ઉપકરણો ઘણીવાર ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી બેઠકોનો ભાગ હોય છે.
તેનો ઉપયોગ બે લોકો વચ્ચે સ્પષ્ટ વાતચીત માટે થાય છે. આ ડિવાઈસ વડાપ્રધાનના કાનમાં જોવા મળ્યું હતું જ્યારે તેઓ ઓમાનના નાયબ વડા પ્રધાન, સૈયદ શિહાબ બિન તારિક અલને મળી રહ્યા હતા. અરબી ઓમાનની સત્તાવાર ભાષા છે. તેથી, બંને નેતાઓ વચ્ચે સરળ વાતચીતની આપલે કરવા માટે આ ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
બંને દેશો વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર
બંને દેશો વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે, જેના હેઠળ 98% નિકાસ કરમુક્ત રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે ભારતમાંથી નિકાસ થતી 98% વસ્તુઓ ડ્યુટી-મુક્ત રહેશે. આમાં કાપડ, કૃષિ ઉત્પાદનો અને ચામડાની ચીજવસ્તુઓ સહિત અનેક શ્રેણીઓ શામેલ છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓમાનમાં ભારત-ઓમાન બિઝનેસ ફોરમને સંબોધિત કર્યું. આ બેઠક દરમિયાન, પીએમએ બંને દેશો વચ્ચે સદીઓ જૂના દરિયાઈ વેપાર સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર્યો. પીએમ મોદીએ મુક્ત વેપાર કરારને બંને દેશો માટે સહિયારા ભવિષ્ય માટે બ્લુપ્રિન્ટ તરીકે વર્ણવ્યો. ઓમાનમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને દેશના સર્વોચ્ચ સન્માન "ઓર્ડર ઓફ ઓમાન" થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે