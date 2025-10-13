Prev
PM મોદીએ ઇઝરાયલી બંધકોની મુક્તિનું કર્યું સ્વાગત, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પણ કર્યા ભરપેટ વખાણ? જાણો શું કહ્યું

PM Modi on Trump: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું છે કે ભારત રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ક્ષેત્રમાં શાંતિ માટેના નિષ્ઠાવાન પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:58 PM IST

PM મોદીએ ઇઝરાયલી બંધકોની મુક્તિનું કર્યું સ્વાગત, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પણ કર્યા ભરપેટ વખાણ? જાણો શું કહ્યું

PM Modi on Trump: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇઝરાયલી બંધકોની મુક્તિનું સ્વાગત કર્યું. તેમણે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રયાસોને નિષ્ઠાવાન ગણાવ્યા અને આ પ્રયાસોને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે બંધકોની મુક્તિ ટ્રમ્પના અથાક શાંતિ પ્રયાસો અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના સંકલ્પનું પ્રતીક છે.

તમામ બંધકોની મુક્તિનું સ્વાગત કરીએ છીએ

ગાઝામાં શાંતિ પ્રસ્તાવ પર કરાર અને બંધકોની મુક્તિ બાદ, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોમવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "અમે બે વર્ષથી વધુ સમયથી બંધકમાં રાખેલા તમામ બંધકોની મુક્તિનું સ્વાગત કરીએ છીએ. તેમની મુક્તિ તેમના પરિવારોની હિંમત, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના અતૂટ શાંતિ પ્રયાસો અને વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂના દૃઢ નિશ્ચયનું પ્રતીક છે. પીએમ મોદીએ આગળ લખ્યું કે, અમે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના પ્રદેશમાં શાંતિ લાવવાના નિષ્ઠાવાન પ્રયાસોને સમર્થન આપીએ છીએ.

 

— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2025

કરાર મધ્ય પૂર્વ માટે એક નવી સવાર જેવો

ઉલ્લેખનીય છે કે ગાઝામાં બે વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે એક કરાર થયો છે. આ યુદ્ધવિરામ માટે બંને પક્ષોને મનાવવાનો શ્રેય અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેમણે કહ્યું છે કે આ કરાર મધ્ય પૂર્વ માટે એક નવી સવાર જેવો છે. 

હમાસે સોમવારે યુદ્ધવિરામના ભાગ રૂપે તમામ 20 બચી ગયેલા બંધકોને મુક્ત કર્યા. ઇઝરાયલે આ કરાર હેઠળ 1900થી વધુ પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓને પણ મુક્ત કર્યા છે. આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમેરિકા દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલા યુદ્ધવિરામ અને બંધક કરારની ઉજવણી કરવા ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે.

