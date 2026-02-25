દિલ્હીથી અમદાવાદ થઈને ઈઝરાયલ ગયા PM મોદી, જાણો કારણ
PM Modi Isreal Visit: આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઈઝરાયલ માટે સવારે ઉડાન ભરી છે, PM બે દિવસના ઈઝરાયલના પ્રવાસે છે, તેઓ આજે અને આવતી કાલે એટલે કે 26 ફેબ્રુઆરી સુધી ઈઝરાયલમાં રોકાશે, ત્યારે PM મોદીએ સવાર ઉડાન ભરતાની સાથે જ તેઓ પહેલા દિલ્હીથી રાજસ્થાન ગુજરાત થઈને ગલ્ફ દેશોમાં જતા રહ્યા હતા.
PM Modi Isreal Visit: પીએમ મોદી આજથી બે દિવસની ઈઝરાયલ પ્રવાસ માટે નિકળ્યા છે, ત્યારે તેમને ભારતથી ઈઝરાયેલ જવા માટે દિલ્હીથી પાકિસ્તાનના હૈદરાબાદ થઈને સીધા ગલ્ફ દેશોમાં જઈ શકે છે, પણ તેમને પાકિસ્તાનનો એર સ્પેશ ઉપયોગ કર્યો નહોતો.
PM મોદીનું પ્લેન રાજસ્થાન, ગુજરાત થઈને ગલ્ફ દેશોમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, PM મોદી અને ભારતના મોટા ભાગના પ્લેન હજી પણ પાકિસ્તાનના એર સ્પેશનો ઉપયોગ કરતા નથી, કારણ કે પ્લેન જે એર સ્પેશનો ઉપયોગ કરે છે, તેને અમુક પૈસા આપવા પડે છે, અને ભારતની મોટા ભાગની ફ્લાઈટ પાકિસ્તાન પરથી ઉડવાનું ટાળે છે, હાલમાં જ પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો કર્યો હતો અને તેના કારણે દેશમાં હાલમાં યુદ્ધ જેવો માહોલ હોવાથી મોટા ભાગના પ્લેન પણ પાકિસ્તાનનો એર સ્પેશ ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે.
ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધિત કરશે PM Modi
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સત્તાવાર મુલાકાત પહેલા ઇઝરાયલને ભારતીય રંગોથી રંગવામાં આવ્યું છે. બુધવારથી શરૂ થનારી ઐતિહાસિક મુલાકાત પહેલા ઇઝરાયલી સંસદ, નેસેટને ત્રિરંગાથી રોશની કરવામાં આવી છે. પીએમ મોદી બે દિવસની ઇઝરાયલની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેઓ વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને મળશે અને ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધિત કરશે.
ઈઝરાયેલ સંસદ ભારતીય ધ્વજથી ઝળહળતું જોવા મળ્યું
આ પહેલા, ઇઝરાયલી સંસદના સ્પીકર અમીર ઓહાનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર નેસેટનો ફોટો શેર કરીને કહ્યું હતું કે પીએમ મોદીના સન્માનમાં નેસેટને ભારતીય ધ્વજના રંગોથી ઝળહળતું કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે લખ્યું હતું કે, આજે રાત્રે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સન્માનમાં નેસેટને ભારતીય ધ્વજના રંગોથી ઝળહળતું કરવામાં આવ્યું છે.
ઇઝરાયલી અખબારના પહેલા પાના પર પીએમ મોદી
આ દરમિયાન, ઇઝરાયલના સૌથી મોટા અખબાર, જેરુસલેમ પોસ્ટે તેના પહેલા પાના પર પીએમ મોદીની ઇઝરાયલ મુલાકાતને પ્રકાશિત કરી. "નમસ્તે મોદી" ટાઈટલ સાથે આખા પાનાની વાર્તા પ્રકાશિત કરી. નોંધનીય છે કે પીએમ મોદી નવ વર્ષ પછી ઇઝરાયલની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.
જુલાઈ 2017માં મોદીની ઇઝરાયલની પ્રથમ મુલાકાત દરમિયાન, ભારત-ઇઝરાયલ સંબંધો વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે ઉન્નત થયા હતા. આ મુલાકાતનો હેતુ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંરક્ષણ અને વેપાર સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાનો છે.
પીએમ મોદીનો કાર્યક્રમ
પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધન, તેમના ઇઝરાયલી સમકક્ષ બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વ્યાપક વાટાઘાટો અને રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગ સાથે મુલાકાતનો સમાવેશ થાય છે. ગુરુવારે બંને વડા પ્રધાનો વચ્ચે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાતચીત દરમિયાન વ્યાપક સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો મુખ્ય વિષય ચર્ચાનો વિષય રહેશે. નેતન્યાહૂ બુધવારે રાત્રે મોદી માટે ખાનગી રાત્રિભોજનનું આયોજન કરશે.
કાર્યસૂચિમાં શું છે?
એ નોંધનીય છે કે ભારત અને ઇઝરાયલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, નવીનતા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, વેપાર અને રોકાણ, કૃષિ, પાણી અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોના ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સહયોગ સાથે મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે.
તેમની વાતચીત દરમિયાન, બંને વડા પ્રધાનો ગાઝા સહિત પશ્ચિમ એશિયાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરે તેવી અપેક્ષા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારત-ઇઝરાયલ સંબંધોમાં સંરક્ષણ, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, સાયબર સુરક્ષા અને નવીનતા સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળ્યા છે.
બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણ સંબંધો
રક્ષા સહયોગ પણ ભાગીદારીના એક મહત્વપૂર્ણ સ્તંભ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જેમાં ઇઝરાયલ ભારતને અનેક લશ્કરી પ્લેટફોર્મ અને શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ પ્રદાન કરે છે. તે જ સમયે, બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણ સંબંધો પણ સતત આગળ વધી રહ્યા છે.
