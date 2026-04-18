આજે રાત્રે 8.30 કલાકે દેશની જનતાને સંબોધિત કરશે પીએમ મોદી
સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે 8.30 કલાકે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કરવાના છે. પીએમ મોદી મહિલા અનામતના મુદ્દે જનતાને સંબોધિત કરી શકે છે.
- સંસદમાં શુક્રવારે પસાર ન થઈ શક્યું 131મું સંશોધન બિલ
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે 8.30 કલાકે દેશને સંબોધિત કરશે. નોંધનીય છે કે શુક્રવારે સંસદમાં 131મો બંધારણીય ખરડો પસાર ન થયા બાદ પીએમ મોદી આજે રાત્રે દેશની જનતાને સંબોધિત કરશે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે 8.30 કલાકે સંબોધન કરશે. સંસદમાં 131મો બંધારણીય ખરડો પસાર થઈ શક્યો નહીં. આ બિલ મહિલાઓને ચૂંટણીમાં 33 ટકા અનામત આપવા માટે જરૂરી હતું. હવે પીએમ મોદી આ મુદ્દે દેશની જનતાને સંબોધિત કરી શકે છે.
PM મોદીએ વ્યક્ત કરી નારાજગી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે લોકસભામાં બંધારણ (131મું) સંશોધન બિલ પસાર ન થવાથી નારાજગી અને નિરાશા વ્યક્ત કરી છે. મહિલા અનામત સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ બિલનું સમર્થન ન કરવાને લઈને પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષી દળોએ આ નિર્ણય માટે આજીવન પસ્તાવો કરવો પડશે.
સંસદમાં મહિલા અનામત બિલ પાસ ન થયા બાદ આજે કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે જેમાં પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર દોષી હોવા અને મહિલા અનામત બિલનું સમર્થન ન કરી મહિલાઓ વિરુદ્ધ કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પીએમ મોદીએ વિપક્ષના વલણને એક મોટી ભૂલ ગણાવી અને ચેતવણી આપી કે ભવિષ્યમાં તેમણે તેની રાજકીય કિંમત ચુકવવી પડશે. સૂત્રો પ્રમાણે તેમણે તે વાત પર ભાર આપ્યો કે આ મેસેજ દેશના ગામ-ગામ સુધી પહોંચાડવો જોઈએ કે વિપક્ષ મહિલાઓ પ્રત્યે નકારાત્મક વિચારી રહ્યો છે.
આ પહેલા પણ પીએમ મોદી અનેકવાર રાત્રે 8 કલાકે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કરી ચૂક્યા છે. સૌથી પહેલા નોટબંધી સમયે પીએમ મોદીએ વર્ષ 2016મા રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કર્યું હતું. ત્યારબાદ ઘણા અન્ય મામલે તેમનું સંબોધન સામે આવ્યું છે. શુક્રવારે લોકસભામાં બંધારણ (131મું) સંબોધન બિલ પસાર થઈ શક્યું નહીં. આ બિલ દ્વારા લોકસભાની સીટો વધારી 50 કરવા અને તેમાં 33 ટકા સીટો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાની જોગવાઈ હતી. વિપક્ષનું કહેવું છે કે તેઓ મહિલા અનામત સાથે છે, પરંતુ તેના દ્વારા ડિલિમિટેશનને જોડી દેવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા દક્ષિણ સહિત ઘણા અન્ય ભાગોની સાથે અન્યાય થયો છે. આ કારણે બિલનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
