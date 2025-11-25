Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

રામ મંદિરના શિખર પર આજે ધર્મ ધ્વજા ફરકાવશે PM મોદી, RSS વડા અને CM યોગી પણ રહેશે હાજર

Ram Mandir Dhwajarohan: શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના ભવ્ય બાંધકામ પૂર્ણ થવાની ઔપચારિક જાહેરાત 25 નવેમ્બરના રોજ ધર્મ ધ્વજ લહેરાવવાની સાથે થશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મુખ્ય શિખર અને અન્ય સાત મંદિર શિખરો પર ધર્મ ધ્વજ લહેરાવશે. RSS વડા મોહન ભાગવત, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સહિત અનેક મહાનુભાવો હાજર રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:56 AM IST

Trending Photos

રામ મંદિરના શિખર પર આજે ધર્મ ધ્વજા ફરકાવશે PM મોદી, RSS વડા અને CM યોગી પણ રહેશે હાજર

Ram Mandir Dhwajarohan: ભગવાન શ્રી રામનું વતન અયોધ્યા મંગળવારે ફરી એકવાર એક ઐતિહાસિક ક્ષણનું સાક્ષી બનશે. 22 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ રામ મંદિરના અભિષેકના એક વર્ષ અને દસ મહિના પછી, 25 નવેમ્બરના રોજ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રી રામ જન્મભૂમિના મુખ્ય શિખર પર ભગવો ધ્વજ ફરકાવશે. આનાથી અયોધ્યાથી સમગ્ર રાષ્ટ્રને રામ મંદિર પૂર્ણ થવાનો સંદેશ મળશે. વિવાહ પંચમી માટે આયોજિત આ ભવ્ય કાર્યક્રમ માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ધ્વજવંદન સમારોહ માટે અયોધ્યા સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે સોમવારે દરેક તૈયારીનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કર્યું અને જરૂરી માર્ગદર્શિકા પૂરી પાડી.

અયોધ્યાના લોકો પણ મંદિરમાં આ ઐતિહાસિક ધ્વજવંદન સમારોહ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. સ્થાનિક સંતો અને ઋષિઓ તેને માત્ર એક મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક ઘટના જ નહીં પરંતુ અયોધ્યાના લોકો માટે ગર્વની ક્ષણ પણ માને છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના ભવ્ય બાંધકામ પૂર્ણ થવાની ઔપચારિક ઘોષણા 25 નવેમ્બરના રોજ ધ્વજવંદન સાથે થશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રધાનમંત્રી મુખ્ય શિખર સહિત સાત મંદિરો પર ધ્વજા ફરકાવશે. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવત, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સહિત હજારો મહાનુભાવો હાજર રહેશે. પ્રધાનમંત્રીના રોકાણ દરમિયાન સામાન્ય ભક્તોને શોભાયાત્રામાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો અયોધ્યા કાર્યક્રમ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો અયોધ્યામાં કાર્યક્રમ લગભગ ચાર કલાક ચાલશે. દર્શન અને પૂજા સવારે 10 વાગ્યે સપ્તમંદિર ખાતે શરૂ થશે. ત્યારબાદ શેષાવતાર અને માતા અન્નપૂર્ણા મંદિરોના દર્શન. ત્યારબાદ રામ દરબાર ગર્ભગૃહમાં પૂજા કરો. બપોરે 12 વાગ્યે મંદિરના શિખર પર ભગવો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવશે.

પ્રધાનમંત્રી ભવ્ય રોડ શો પછી સભાને સંબોધિત કરશે. કાર્યક્રમ બપોરે 2 વાગ્યે કાર્યક્રમ સમાપ્ત થશે.

વિવાહ પંચમી પર રામ બારાતની શોભાયાત્રા પણ ઐતિહાસિક

25 નવેમ્બરે વિવાહ પંચમી પણ છે. દૂર-દૂરથી ભક્તોને આકર્ષતી રામ બારાત શોભાયાત્રા એક મોટી ઘટના છે. આ કારણે વહીવટીતંત્રને મંગળવારે પ્રધાનમંત્રીના ધર્મ ધ્વજ કાર્યક્રમ અંગે બેવડા પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. જોકે, પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમ પછી રામ બારાતનું સમયપત્રક બદલવામાં આવ્યું છે, જેનાથી પોલીસને રાહત મળી છે. તેમાં ભાગ લેવા માટે સેંકડો લોકો મઠો, હોટલો અને ધર્મશાળાઓમાં રોકાઈ રહ્યા છે. તેમને પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમ પછી જ જવા દેવામાં આવશે.

500 ક્વિન્ટલ ફૂલોએ રસ્તાઓ અને ચોકોને શણગાર્યા

રામનગરી દુલ્હન જેવી લાગે છે. રસ્તાઓને શણગારવામાં આવ્યા છે. અયોધ્યાના મુખ્ય રસ્તાઓ ફૂલોના ગુલદસ્તા બની ગયા છે. આખી રામનગરી સુંદર ફૂલોથી છવાઈ ગઈ છે. રસ્તાઓ પર વૃક્ષો અને છોડને શણગારવામાં આવ્યા છે, જાણે રામ રાજ્યની સ્થાપનાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હોય.

અયોધ્યાના રસ્તાઓ રામના નામના મંત્રોથી ગુંજી ઉઠ્યા છે. દેશ અને દુનિયાભરના લાખો રામ ભક્તો મંગળવારે એ ઐતિહાસિક ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રી રામ જન્મભૂમિ ખાતે પૂર્ણ થયેલા ભવ્ય, દિવ્ય અને મનમોહક રામ મંદિર પર પવિત્ર ધ્વજ ફરકાવશે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર જયેન્દ્ર કુમારના નિર્દેશન અને મેયર મહંત ગિરીશ પતિ ત્રિપાઠીના નેતૃત્વ હેઠળ, સમગ્ર રામનગરીને રોશનીથી શણગારવામાં આવી છે. 
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને રામપથને 500 ક્વિન્ટલથી વધુ ફૂલોથી શણગાર્યો છે. સાકેત કોલેજથી લતા ચોક સુધીના ડિવાઈડરને ફૂલોના માળાથી શણગારવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગત માટે અને રામ મંદિર પર પવિત્ર ધ્વજ ફરકાવવાને એક ઐતિહાસિક ઘટના બનાવવા માટે સજાવટ કરવામાં આવી છે, જે વિશ્વ મંચ પર એક અમીટ છાપ છોડી જાય છે. વધુમાં, રસ્તાઓ પર 3,000થી વધુ ફૂલોના કુંડા મૂકવામાં આવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ayodhya newsRam Mandir Flag HoistingFlag Hoisting at Ram MandirRam Mandir Flag Hoisting CeremonyRam Mandir Flag Hoisting MuhuratGujarati Newspm modiAyodhya

Trending news