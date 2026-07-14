/PM મોદીનો ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર: શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીની RSS સેવા અને રાષ્ટ્ર પ્રથમની ભાવનાને કરી યાદ, નિધનને ગણાવ્યું મોટી ખોટ

એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતાજી, વરિષ્ઠ સમાજસેવી અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું સોમવારે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસ સ્થાને 96 વર્ષની વયે નિધન થયું. શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના અંતિમ સંસ્કાર 15 જુલાઈના રોજ બુધવારે હિસારમાં કરાશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. પીએમ મોદીએ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર લખીને શોકસંતપ્ત પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના પાઠવી છે. વડાપ્રધાને શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ અને કર્મનિષ્ઠ ગણાવ્યા છે. તેમના લાંબા સાર્વજનિક જીવન અને વ્યાવસાયિક યોગદાનને પીએમ મોદીએ યાદ કર્યું છે.
તેમણે તેમના સેવાભાવી અને સાદગીપૂર્ણ જીવનના ઉદાહરણને બિરદાવ્યું તથા તેમનું નિધન સમાજ માટે એક મોટી અને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ક્ષતિ ગણાવી છે. વડાપ્રધાને અંતમાં પરિવારને આ મુશ્કેલ સમયમાં શક્તિ અને ધૈર્ય મળે તેવી પ્રાર્થના કરી છે.
પીએમ મોદીએ લખ્યો પત્ર
પીએમ મોદીએ પત્રમાં લખ્યું છે કે, "શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના અવસાન વિશે જાણીને ઊંડું દુઃખ થયું. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારી સંવેદનાઓ તમારી અને સમગ્ર પરિવારની સાથે છે. પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વના ધની શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ પોતાના દાયકાઓ લાંબા સાર્વજનિક જીવનમાં પરિશ્રમને સર્વોચ્ચ સ્થાન આપ્યું. પારિવારિક વ્યવસાયના માર્ગદર્શક તરીકે તેમણે પોતાના આદર્શો અને કર્મનિષ્ઠાથી સમૂહ (ગ્રુપ)ની યાત્રામાં યોગદાન આપ્યું."
પત્રમાં વધુમાં લખ્યું છે કે, "તેમણે ન માત્ર વ્યવસાયિક પરંપરાઓને સમૃદ્ધ કરી, પરંતુ સમાજ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારીઓનું પણ પૂરી નિષ્ઠાથી વહન કર્યું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સેવા, સંગઠન અને 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ની ભાવનાથી પ્રેરિત તેમનું જીવન સાદગી અને લોકકલ્યાણની ભાવનાનું ઉદાહરણ રહ્યું.
મારું સદભાગ્ય રહ્યું છે કે મને તેમને કેટલીય વાર મળવાની તક મળી અને તેમનો આત્મીય વ્યવહાર હંમેશા મારી સ્મૃતિમાં રહેશે. તેમનું જવું સમાજ માટે એક ન પુરાય તેવી ખોટ છે. શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજી આજે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમનું જીવન આવનારી પેઢીઓનું માર્ગદર્શન કરશે.
તેમનો સ્નેહ, સ્મૃતિઓ અને શિક્ષાઓ હંમેશા પરિવારની સાથે રહેશે.ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના છે કે તેઓ તમારા પરિવાર અને શુભચિંતકોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અને ધૈર્ય પ્રદાન કરે. ઓમ્ શાંતિ!"
સમાજસેવા અને ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1930ના રોજ હરિયાણાના હિસારમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું આખું જીવન સાદગી, સેવા, સંસ્કાર અને સામાજિક સમર્પણ સાથે વિતાવ્યું. તેમનો પરિવાર દેશના પ્રમુખ ઔદ્યોગિક પરિવારોમાં ગણાય છે પરંતુ આમ છતાં તેમણે પોતાને વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓથી દૂર રાખતા સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રનિર્માણ અને ધાર્મિક કાર્યો પ્રત્યે સમર્પિત રાખ્યા.
તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના એક નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક હતા અને સંગઠનમાં વિવિધ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવતા હતા. સામાજિક સમરસતા, રાષ્ટ્રહિત અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના સંરક્ષણ માટે તેમનું યોગદાન હંમેશા સ્મરણીય રહેશે.
તેમના વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી વિશેષતા તેમની સાદગી, વિનમ્રતા અને સહજ વ્યવહાર હતો. તેઓ સમાજના દરેક વર્ગ જોડે આત્મિયતાથી જોડાયેલા રહ્યા અને સેવાને જીવનનું સર્વોચ્ચ કર્તવ્ય ગણ્યું. તેમના નિધનથી માત્ર એસ્સેલ પરિવાર જ નહીં પરંતુ સામાજિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક અને વૈચારિક જગતે પણ એક એવું વ્યક્તિત્વ ગુમાવ્યું છે કે જેમણે જીવનભર સેવા, સંસ્કાર અને સમાજહિતને પોતાનો ધ્યેય બનાવ્યા હતા. તેમનું જીવન આવનારી પેઢીઓ માટે હંમેશા પ્રેરણાસ્ત્રોત રહેશે.