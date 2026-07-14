Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /PM મોદીનો ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર: શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીની RSS સેવા અને રાષ્ટ્ર પ્રથમની ભાવનાને કરી યાદ, નિધનને ગણાવ્યું મોટી ખોટ

PM મોદીનો ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર: શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીની RSS સેવા અને 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ની ભાવનાને કરી યાદ, નિધનને ગણાવ્યું મોટી ખોટ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતાજી શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. પીએમ મોદીએ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર લખીને શોકસંતપ્ત પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના પાઠવી છે. વડાપ્રધાને શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ અને કર્મનિષ્ઠ ગણાવ્યા છે.

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:39 PM IST
PM મોદીનો ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર: શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીની RSS સેવા અને 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ની ભાવનાને કરી યાદ, નિધનને ગણાવ્યું મોટી ખોટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી: સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, સેવાભાવથી ભરેલું જીવન અને ગૌસેવા પ્ર
Essel Group43 min ago
2
Jethalal Gada1 hr ago
3
best automatic cng cars to buy1 hr ago
4
Gujarat weather expert1 hr ago
5
eng vs ind1 hr ago