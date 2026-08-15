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લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીના 13મા સંબોધને તોડ્યા જૂના રેકોર્ડ, 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે રચાયો ઇતિહાસ

PM Modi Broke Old Record: 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લા પરથી ત્રિરંગો લહેરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. "વંદે માતરમ" ની 150મી વર્ષગાંઠ અને "વિકસિત ભારત 2047" ના સંકલ્પ વચ્ચે, વડા પ્રધાને યુવા શક્તિ અને ભારતના સુવર્ણ ભવિષ્યનું વિઝન રજૂ કર્યું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:53 AM IST
લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીના 13મા સંબોધને તોડ્યા જૂના રેકોર્ડ, 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે રચાયો ઇતિહાસ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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