/લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીના 13મા સંબોધને તોડ્યા જૂના રેકોર્ડ, 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે રચાયો ઇતિહાસ

PM Modi Broke Old Record: દેશ ખૂબ જ ધામધૂમ અને ઉત્સાહ સાથે તેના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજધાની દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી સતત 13મી વખત રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ્યો અને રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. આ સાથે, તેમણે કોઈપણ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન દ્વારા સૌથી લાંબા સંબોધનનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
બિન-કોંગ્રેસી વડા પ્રધાનોમાં એક નવો રેકોર્ડ
શનિવાર, 15 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા ખાતે ભારતના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનું નેતૃત્વ કર્યું, સતત 13મી વખત તેની પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું, જે બિન-કોંગ્રેસી વડા પ્રધાનોમાં એક નવો રેકોર્ડ છે.
પીએમ મોદીનું સતત 13મું ભાષણ
લાલ કિલ્લા પરથી ત્રિરંગો ફરકાવ્યા પછી પીએમ મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસનું ભાષણ આપ્યું. 2014માં વડા પ્રધાન બન્યા ત્યારથી તેઓ આ પરંપરાનું પાલન કરી રહ્યા છે. આ પીએમ મોદીનું સતત 13મું ભાષણ છે, જે તેમને લાલ કિલ્લા પરથી સ્વતંત્રતા દિવસનું ભાષણ આપનારા સૌથી સફળ બિન-કોંગ્રેસી વડા પ્રધાન બનાવે છે.
આ વર્ષની ઉજવણી ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય ગીત "વંદે માતરમ" ની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી પણ કરે છે. 2047 સુધીમાં "વિકસિત ભારત" બનાવવા માટે ભારતના યુવાનોની ઉર્જા, આશાઓ અને યોગદાનને પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું.
21 તોપોની સલામી આપવામાં આવી
પીએમ મોદીના લાલ કિલ્લા પર આગમન પર, રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો અને 21 તોપોની સલામી આપવામાં આવી. સમારોહમાં હેલિકોપ્ટરમાંથી ફૂલોનો વરસાદ પણ શામેલ હતો.
લોકોએ એકસાથે વંદે માતરમ ગાયું
ત્યારબાદ વડા પ્રધાને રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું, દેશની યાત્રા, સિદ્ધિઓ અને ભવિષ્ય માટેના દ્રષ્ટિકોણ વિશે તેમની સમજ શેર કરી. આ વર્ષની ઉજવણીનો એક મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દરમિયાન લાલ કિલ્લા પર મોટી સંખ્યામાં લોકોએ એકસાથે "વંદે માતરમ" ગાયું. NCC કેડેટ્સ અને "માય ઇન્ડિયા" સ્વયંસેવકો દ્વારા રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવ્યું હતું.
ઉજવણીઓમાં "યુવા શક્તિ" પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દેશના વિકાસને આગળ ધપાવવામાં અને "વિકસિત ભારત 2047" ના ધ્યેયને સાકાર કરવામાં ભારતની યુવા વસ્તીની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. આમ, 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં "વંદે માતરમ" ના ઐતિહાસિક વારસાને યુવા શક્તિ અને 2047 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાના ભારતના લાંબા ગાળાના વિઝન પર નવેસરથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.