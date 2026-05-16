/પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર પીએમ મોદીની અપીલ, લોકડાઉન પર સરકારના મંત્રીએ કહી મોટી વાત, જાણો

Kiren Rijiju Statement: શું ભારતમાં લોકડાઉન લાગવાનું છે? મોદી સરકારના એક મંત્રીએ આ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આ અંગે અપડેટ આપ્યું છે.
Kiren Rijiju Statement: ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી લોકડાઉન લાગવા પર અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, જેમાં એનર્જી લોકડાઉન સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા જોવા મળે છે, ત્યારે મોદી સરકારે તેના પર નિવેદન આપ્યું છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં પરિસ્થિતિ હજુ એટલી બગડી નથી કે આવું પગલું ભરવું પડે. જોકે, ખરાબ સમય માટે તૈયારી કરવા માટે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં નાગરિકોને ઇંધણ બચાવવા અને બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવાની સલાહ આપી હતી. પીએમ મોદીએ ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ગભરાટમાં ખરીદી ટાળવા માટે નાગરિકોને પણ વિનંતી કરી હતી. કેન્દ્રીય પ્રધાન રિજિજુ વડા પ્રધાનના આ નિવેદનના સંદર્ભમાં બોલી રહ્યા હતા.
એવું કોઈ સંકટ નથી કે...
કિરણ રિજિજુએ કહ્યું કે ભારત આવા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં સમસ્યા ઘણી મોટી છે. તેના કારણે વિશ્વભરમાં ઉર્જા સંકટ સર્જાયું છે. વેપાર માર્ગો પર પણ અસર પડી છે. રિજિજુએ કહ્યું કે ભારતે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ પેદા કર્યો નથી. પરંતુ કમનસીબે, આપણને આ સંકટમાં ખેંચી લેવામાં આવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, આપણે પોતાને તૈયાર રાખવા પડશે.
તેમણે કહ્યું કે આપણે બાહ્ય દયા પર આધાર રાખી શકતા નથી. આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને વડા પ્રધાને એક અપીલ કરી છે. આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચાવવા તેમજ અન્ય બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા પર ભાર
કેન્દ્રીય પ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 12 વર્ષથી, પીએમ મોદીએ સતત સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા પર ભાર મૂક્યો છે. તેઓ વિદેશી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પણ કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ આ દિશામાં અનેક પગલાં લીધાં છે. જો કે, ભારત તેલનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. તેથી, આપણે આપણા નેતાનું સાંભળવું જોઈએ, ખાસ કરીને વૈશ્વિક મુશ્કેલીઓના સમયમાં. આ સામાન્ય સમય નથી.
વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું
આ સમયગાળા દરમિયાન, રિજિજુએ વિપક્ષી પક્ષોને પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે મુશ્કેલ સમયમાં ટેકો આપવાને બદલે, વિપક્ષ આ મુદ્દાનું રાજકારણ કરવામાં વ્યસ્ત છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, હું સંસદમાં વિપક્ષને જવાબ આપવા માંગુ છું. કટોકટીના સમયમાં, દેશે તેના નેતા સાથે ઊભો રહેવું જોઈએ. તેમણે વિપક્ષને કહ્યું કે જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય છે, ત્યારે તેઓ રાજકારણમાં જોડાઈ શકે છે. પરંતુ મુશ્કેલ સમયમાં, દરેકના સમર્થનની જરૂર છે. વિપક્ષે આ ભૂલવું જોઈએ નહીં.