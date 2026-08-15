/લાલ કિલ્લા પરથી PM Modi ની મોટી જાહેરાત: સપ્તધારાથી બદલશે દેશની તસવીર; જાણો 7 શક્તિઓનો અર્થ

PM Modi Red Fort Speech: 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે આજે દેશ આઝાદીના જશ્નના રંગમાં રંગાયેલો છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી સતત 13મી વખત ત્રિરંગો લહેરાવીને નવો સાહસિક ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ આવું કરનારા દેશના પ્રથમ ગેર-કોંગ્રેસી પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધિત કરતી વખતે PM મોદીએ દેશવાસીઓને 'સપ્તધારા'નો એક નવો મહામંત્ર આપ્યો. પોતાના 13મા સંબોધનમાં PM મોદીએ 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત'ના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે દેશના ઉત્પાદન, કૃષિ, ટેકનોલોજી, ગતિ શક્તિ અને સંરક્ષણ સામર્થ્ય પર આધારિત 7 મુખ્ય સ્તંભોનો રોડમેપ રજૂ કર્યો.
PM મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે ભારતની પ્રગતિ અને સામર્થ્યને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે આ સાત શક્તિઓ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
શું છે વિકાસની આ 'સપ્તધારા'?
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભાષણ દરમિયાન 'સપ્તધારા'ના મુખ્ય સ્તંભો વિશે વિગતવાર માહિતી આપતાં કહ્યું કે...
ઉત્પાદન (મેન્યુફેક્ચરિંગ)
PM મોદીએ સપ્તધારા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગને આગળ વધારવું પડશે. દેશમાં નાના સ્પેરપાર્ટ્સ (પુર્જા) પણ બનાવવા પડશે. આપણને કમ્પોનન્ટથી લઈને કમ્પ્લીટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુધીનું કામ જોઈએ છે. તેમણે દરેક ઉદ્યોગને અપીલ કરી કે ગ્લોબલ માર્કેટમાં આપણી ઓળખ વિશ્વસનીયતા સાથે થવી જોઈએ અને ગુણવત્તા (ક્વોલિટી) સાથે કોઈ પણ સંજોગોમાં સમજૂતી થવી જોઈએ નહીં.
કૃષિ
વિકાસની બીજી શક્તિ તરીકે તેમણે ખેડૂત અને ફૂડ પ્રોસેસિંગને ગણાવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે આપણે ફૂડ પ્રોસેસિંગની દિશામાં આગળ વધવાનું છે. આપણાં ખાનપાન, મસાલા, ફળો અને ફૂલો ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બનવા જોઈએ. ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ અને આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવવી એ જ આપણો મુખ્ય લક્ષ્ય છે.
सप्तधारा की दूसरी शक्ति है- कृषि और food processing.
हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।
हमारे किसानों के लिए अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं।
FTA के कारण हमें एक बहुत बड़ा market मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है।
हमें खेत से लेकर export market की ओर जाना होगा।
हमारे पारंपरिक… pic.twitter.com/7FQ7OebK5R
— BJP LIVE (@BJPLive) August 15, 2026
ટેકનોલોજી (ટેકનિક)
PM મોદીએ ત્રીજી શક્તિ તરીકે ટેકનોલોજીનો ઉલ્લેખ કર્યો. આજે સમય AI, રોબોટિક્સ, સ્પેસ અને ડેટા સેન્ટરનો છે. દેશને માત્ર દુનિયા માટેનું માર્કેટ નથી બનાવવું, પરંતુ ઇનોવેશનનું હબ બનાવવું છે. UPI અને ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ભારતે પોતાની શક્તિ સાબિત કરી દીધી છે, હવે ભારતની આ ડિજિટલ પબ્લિક ટેકનોલોજીને દુનિયાના ખૂણે-ખૂણે પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરવા પડશે.
ગતિ શક્તિ
ચોથી શક્તિ ગતિ શક્તિ છે. દેશમાં સીમલેસ (અવિરત) ફાસ્ટ કનેક્ટિવિટી વધારવી પડશે. શહેરોને મેટ્રોથી કનેક્ટ કરવા પડશે અને આપણાં પોર્ટ્સ (બંદરો) ને 'પોર્ટ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ'ની દિશામાં આગળ લઈ જવા પડશે.
સંરક્ષણ શક્તિ (ડિફેન્સ)
પાંચમી શક્તિ રક્ષા શક્તિ છે. ડિફેન્સના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવું કેટલું જરૂરી છે તે ભારતે અને દુનિયાએ અનુભવી લીધું છે. સાયબર સુરક્ષા પણ આજે દરેક ઘર માટે પડકાર બની રહી છે, જે ક્ષેત્રમાં આપણી યુવા શક્તિના સામર્થ્યનો યોગ્ય ઉપયોગ થઈ શકે છે.
ગ્રીન ઇકોનોમી અને બ્લૂ ઇકોનોમી
છઠ્ઠી શક્તિ તરીકે તેમણે ગ્રીન અને બ્લૂ ઇકોનોમીનો ઉલ્લેખ કર્યો. આપણે ગ્લોબલ સ્કેલ પર ગ્રીન હાઇડ્રોજન, રિન્યુએબલ એનર્જી, એનર્જી સ્ટોરેજ, ગ્રીન મોબિલિટી અને ગ્રીન મેન્યુફેક્ચરિંગના લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત કરવાના છે. ભારત આજે ગ્રીન મુવમેન્ટનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. આ સિવાય બ્લૂ ઇકોનોમી માટે આપણી પાસે વિશાળ કોસ્ટ લાઇન (દરિયા કિનારો), ફિશરીઝ, કોસ્ટલ ટુરિઝમ અને કોસ્ટલ ટેકનોલોજી ઉપલબ્ધ છે.
The fourth strength of the Saptadhara is Gati Shakti.
We must emphasise seamless and high speed connectivity. Our cities must be connected through high speed rail.
We must also focus on port-led development.
-PM @narendramodi#IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/jHM46uwZyz
— BJP LIVE (@BJPLive) August 15, 2026
સોફ્ટ પાવર
ભારતના સોફ્ટ પાવરને તેમણે સાતમી મોટી તાકાત ગણાવી. યોગ, આયુર્વેદ, સાંસ્કૃતિક વારસો, આસ્થાના કેન્દ્રો અને હસ્તકળા દ્વારા ભારતે સમગ્ર વિશ્વને પોતાની સાથે જોડ્યું છે. 'હીલ ઇન ઇન્ડિયા' જેવી પહેલથી દેશ હેલ્થકેર ક્ષેત્રે વૈશ્વિક ઓળખ બનાવી રહ્યો છે.
પીએમ મોદીએ ઉમેર્યું કે ભારતીય સિનેમા, ગેમિંગ, એનિમેશન, VFX અને ડિજિટલ કન્ટેન્ટમાં પણ અદ્ભુત ક્ષમતા છે. ભારતે આ ક્ષેત્રોમાં પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરવું પડશે. આ ક્ષેત્રે આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારતમાં યોજાનાર 'વર્લ્ડ ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમિટ'ની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યું છે.
જે છેલ્લા 5-7 દાયકામાં નથી થયું તે 5-7 વર્ષમાં થશે
PM મોદીએ કહ્યું, "આજે હું દેશ સમક્ષ શક્તિની આ સપ્તધારાનું આહવાહન કરું છું. આવનારા 5-7 વર્ષમાં જે છેલ્લા 5-7 દાયકામાં નથી બન્યું, તે આ સપ્તધારાના સામર્થ્યથી શક્ય બનશે અને દેશને નવી ઊંચાઈ તથા નવી ઝડપ મળશે."
13મી વખત લહેરાવ્યો ત્રિરંગો, બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ
વર્ષ 2014થી સતત સ્વતંત્રતા દિવસ પર દેશને સંબોધિત કરી રહેલા PM નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી 13મી વખત ત્રિરંગો લહેરાવીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ આમ કરનારા દેશના પ્રથમ ગેર-કોંગ્રેસી પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. 15 ઓગસ્ટના આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ'ના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણી પણ ભવ્ય રીતે કરવામાં આવી હતી, જ્યાં NCC કૅડેટ્સ અને 'માય ભારત'ના સ્વયંસેવકોએ એકસાથે વંદે માતરમ ગાઈને સમગ્ર પરિસરને રાષ્ટ્રભક્તિના રંગોથી ભરી દીધું હતું.