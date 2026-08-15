Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /લાલ કિલ્લા પરથી PM Modi ની મોટી જાહેરાત: સપ્તધારાથી બદલશે દેશની તસવીર; જાણો 7 શક્તિઓનો અર્થ

લાલ કિલ્લા પરથી PM Modi ની મોટી જાહેરાત: 'સપ્તધારા'થી બદલશે દેશની તસવીર; જાણો 7 શક્તિઓનો અર્થ

PM Modi Saptadhara Vision:  80મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી સતત 13મી વખત ત્રિરંગો લહેરાવીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પ્રસંગે તેમણે 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે 'સપ્તધારા'નું વિઝન દેશ સમક્ષ રજૂ કર્યું. ચાલો જાણીએ શું છે આ સપ્તધારાની 7 શક્તિઓ.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:29 AM IST
લાલ કિલ્લા પરથી PM Modi ની મોટી જાહેરાત: 'સપ્તધારા'થી બદલશે દેશની તસવીર; જાણો 7 શક્તિઓનો અર્થ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM મોદીના 13મા સંબોધને તોડ્યા જૂના રેકોર્ડ, 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે રચાયો ઇતિહાસ
2
3
4
5