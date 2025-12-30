વ્લાદિમીર પુતિનના ઘર પર હુમલાના દાવા પર પીએમ મોદીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
PM Modi First Statement: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના નિવાસસ્થાન પર હુમલાના સમાચારથી ભારતમાં ચર્ચા જગાવી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. જાણો તેમને શું કહ્યું અને ટ્રમ્પ કેમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
PM Modi First Statement: ભારતમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના ઘર પર હુમલાની ચર્ચા સમગ્ર વિશ્વમાં થઈ રહી છે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તેના પર નિવેદન આપ્યું છે, ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. રશિયાએ દાવો કર્યો છે કે મોસ્કોના ઉત્તરમાં નોવગોરોડ ક્ષેત્રમાં 91 યુક્રેનિયન લાંબા અંતરના ડ્રોન દ્વારા પુતિનના નિવાસસ્થાન પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
કોઈપણ કાર્યવાહીથી દૂર રહે
પીએમ મોદીએ લખ્યું કે, "રશિયન ફેડરેશનના રાષ્ટ્રપતિના નિવાસસ્થાનને નિશાન બનાવવાના અહેવાલોથી હું ખૂબ ચિંતિત છું. દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ ચાલુ રાજદ્વારી પ્રયાસો છે. અમે તમામ સંબંધિતોને અપીલ કરીએ છીએ કે આ પ્રયાસો પર ધ્યાન આપે અને તેમને નબળા પાડી શકે તેવી કોઈપણ કાર્યવાહીથી દૂર રહે."
પુતિનના નિવાસસ્થાન પર હુમલાના દાવા
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લાવરોવે એક ટેલિવિઝન નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રવિવાર અને સોમવારની વચ્ચે રાત્રે થયેલા ડ્રોન હુમલામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, કારણ કે ડ્રોન તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે રશિયા યોગ્ય સમયે બદલો લેવાનો અધિકાર રાખે છે.
Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
લવરોવે યુક્રેનિયન હુમલાઓને કિવ અને તેના સાથીઓ દ્વારા શાંતિ વાટાઘાટોને તોડવાના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે મોસ્કો યુક્રેન સાથે શાંતિ વાતચીત પર પોતાનું વલણ બદલશે, પરંતુ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટીમ સાથે શાંતિ વાતચીત ચાલુ રહેશે.
રશિયન ટીવી ચેનલો અનુસાર, ક્રેમલિન, રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન અને કાર્યાલયના વિદેશ નીતિ સલાહકાર યુરી ઉષાકોવે જણાવ્યું હતું કે, પુતિને સોમવારે ફોન પર ટ્રમ્પને રાષ્ટ્રપતિ નિવાસસ્થાન પર થયેલા હુમલા વિશે માહિતી આપી હતી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આઘાત પામ્યા હતા.
