/PM મોદીના સેલ્ફી વીડિયોએ તોડ્યો IShowSpeedનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ! જાણો તે 10 રીલ્સ વિશે જેને ઇન્ટરનેટ પર મચાવી ધૂમ

PM Modi Instagram Record: સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં દરરોજ નવા રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે, પરંતુ આ વખતે, ભારતીય પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ એક એવી ધમાલ મચાવી છે, જેણે આખી દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી છે. પીએમ મોદી દર્શાવતી રીલે માત્ર 24 કલાકમાં 303 મિલિયન વ્યૂઝ મેળવીને એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ વૈશ્વિક ઇન્ટરનેટ વ્યક્તિત્વ IShowSpeedના નામે હતો, જેને લગભગ 300 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા હતા. પરંતુ ભારતનો પ્રભાવ ફક્ત PM મોદી પૂરતો મર્યાદિત નથી, વિશ્વની સૌથી વધુ જોવાયેલી રીલ્સમાં મોટાભાગની ભારતીય સેલિબ્રિટીઓનું પ્રભુત્વ છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની લોકપ્રિયતાનો વધુ એક પુરાવો આપ્યો છે. તેમની તાજેતરની રીલ્સમાંથી એક માત્ર 24 કલાકમાં 303 મિલિયન વ્યૂઝનો આંકડો વટાવી ગઈ છે. અગાઉ, FIFA વર્લ્ડ કપ દરમિયાન BTS મીટિંગ દર્શાવતી IShowSpeedની રીલે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ આ વૈશ્વિક રેકોર્ડ સરળતાથી તોડી નાખ્યો છે. વધુમાં, વનતારા એનિમલ રેસ્ક્યુ સેન્ટરની તેમની મુલાકાતને પણ 1 અબજથી વધુ વખત જોવામાં આવ્યો છે.
દીપિકા પાદુકોણ આગળ
બોલીવુડ ક્વીન દીપિકા પાદુકોણ વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ જોવાયેલી રીલ્સની યાદીમાં ટોચ પર છે. હિલ્ટન હોટેલ્સના વૈશ્વિક અભિયાન માટે તેમની રીલને લગભગ 1.9 અબજ વ્યૂઝ મળ્યા છે. તેમના સ્ટાર પાવર અને વ્યાપક બ્રાન્ડ પ્રમોશનને કારણે આ વિડિઓ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ જોવાયેલી રીલ બની છે.
ગેમિંગ અને ક્રિકેટ એડ અ કિક
ભારતમાં ક્રિકેટ અને ગેમિંગનું મિશ્રણ હંમેશા હિટ રહ્યું છે. BGMI સાથે હાર્દિક પંડ્યાની રીલ ટેક ધ શોટને 1.6 અબજ વ્યૂઝ મળ્યા. આ પછી BGMIની ફ્લેક્સ યોર ન્યૂ ફોન એડ રીલ આવી જેને 1.4 અબજ વ્યૂઝ મળ્યા, જેમાં પિતા અને પુત્રની મીઠી વાર્તા દર્શાવવામાં આવી હતી.
લિયોનેલ મેસ્સીનો ગ્લોબલ મેજિક
જો કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર હોય જેનો કરિશ્મા ભારતની બહાર આ યાદીમાં દેખાય છે, તો તે લિયોનેલ મેસ્સી છે. માસ્ટરકાર્ડ સાથેની તેમની રીલને 1.4 અબજ વ્યૂઝ મળ્યા. ચેટજીપીટીની "મેસ્સી મોડ" જાહેરાતને પણ 1.1 બિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા.
દેશી સામગ્રી અને બોલિવૂડનો જાદુ
કેનવા ઇન્ડિયાની જાહેરાત "મમી લર્ન એડિટિંગ" ખૂબ જ સંબંધિત હતી અને તેને 1.2 બિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા. વિરાટ કોહલીની ઓકલી મેટા રીલને 1.1 બિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા. નેટફ્લિક્સ ઇન્ડિયા દ્વારા ફિલ્મ "ઓકે જાનુ" ના એડિટને પણ 1.1 બિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા. આ આંકડા સ્પષ્ટપણે રીલ્સની દુનિયામાં ભારતનું વર્ચસ્વ દર્શાવે છે. જ્યારે આમાંની ઘણી રીલ્સ મોટા પેઇડ મીડિયા ઝુંબેશ દ્વારા લાખો લોકો સુધી પહોંચી છે, તે લોકોનો પ્રેમ અને જોડાણ છે જે ખરેખર તેમને સુપરહિટ બનાવે છે.