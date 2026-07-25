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PM મોદીના સેલ્ફી વીડિયોએ તોડ્યો IShowSpeedનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ! જાણો તે 10 રીલ્સ વિશે જેને ઇન્ટરનેટ પર મચાવી ધૂમ

PM Modi Instagram Record: પીએમ મોદીએ 24 કલાકમાં 303 મિલિયન વ્યૂઝ સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ માટે એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વિશ્વની ટોચની 9 સૌથી વધુ જોવાયેલી રીલ્સમાં દીપિકા, વિરાટ અને મેસ્સીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:12 AM IST
PM મોદીના સેલ્ફી વીડિયોએ તોડ્યો IShowSpeedનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ! જાણો તે 10 રીલ્સ વિશે જેને ઇન્ટરનેટ પર મચાવી ધૂમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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