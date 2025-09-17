Prev
આ છે PM મોદીનો ફેવરિટ ફોન ! હેકર્સ પણ નથી કરી શકતા હેક, ખાસ ફીચર્સથી છે સજ્જ

PM Modi Birthday : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે નવી વસ્તુઓ જાણવા માટે હંમેશા લોકો ઉત્સુક હોય છે. પીએમ મોદીના જન્મદિવસ પર આજે અમે તમને આ લેખમાં જણાવીશું કે તેઓ કયો ફોન વાપરે છે અને આ ફોનના ફીચર્સ કેવા છે. 

PM Modi Birthday : PM મોદી વિશે નવી માહિતી જાણવા માટે દરેક વ્યક્તિ ઉત્સુક હોય છે. આજે એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બરે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસના ખાસ પ્રસંગે અમે તમને પીએમ મોદી કયો ફોન વાપરે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું. 

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કોમ્યુનિકેશન માટે સેટેલાઇટ અથવા RAX (પ્રતિબંધિત ક્ષેત્ર એક્સચેન્જ) ફોનનો ઉપયોગ કરે છે. આ ફોન લશ્કરી ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ પર કાર્ય કરે છે તેથી તેને ટ્રેસ અથવા હેક કરી શકાતો નથી. તે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.

તે એક એન્ડ્રોઇડ ફોન છે. જો કે, તેમાં ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે એક ખાસ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. ફોનમાં સાયબર એટેક સામે સુરક્ષા અને રક્ષણ માટે બિલ્ટ-ઇન સુરક્ષા ચિપ પણ છે. નેશનલ રજિસ્ટર ઓફ સિટીઝન્સ (NTRO) અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (DEITY) જેવી એજન્સીઓ ફોનની સુરક્ષા પર સતત નજર રાખે છે.

પીએમ મોદી ખરેખર કયો ફોન વાપરે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. પીએમ મોદી વિદેશ પ્રવાસો અને અન્ય ઘણા પ્રસંગોએ આઇફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા છે. 2018માં પીએમ મોદી ચીન અને દુબઈની સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન આઇફોન 6નો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

વધુમાં ગયા વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં દુબઈમાં આયોજિત ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર વૈશ્વિક નેતાઓના COP28 કોન્ફરન્સમાં, પીએમ મોદીના હાથમાં આઇફોન 14 અથવા 15 પ્રો મેક્સ જોવા મળ્યો હતો. અટકળો સૂચવે છે કે આ સિલ્વર-વ્હાઇટ ફોન આઇફોન 15 પ્રો મેક્સ હોઈ શકે છે. આઇફોન 14 અને આઇફોન 15 વચ્ચે થોડી મૂંઝવણ છે, કારણ કે બંને ફોન સમાન દેખાય છે.

એપલ ફોન ખૂબ જ સુરક્ષિત છે અને હેક કરવા કે ટ્રેસ કરવો મુશ્કેલ છે. આ જ કારણ છે કે પીએમ મોદી આ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, પીએમ મોદી ખરેખર કયો ફોન વાપરે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

