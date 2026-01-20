Prev
આજથી નબીન મારા બોસ, હું તેમનો કાર્યકર્તા; આપણે ત્યાં અધ્યક્ષ બદલાઈ છે, આદર્શ નહીંઃ પીએમ મોદી

Bjp National President Nitin Naveen: પીએમ મોદીએ કહ્યુ, 'ભાજપ એક સંસ્કાર છે. ભાજપ એક પરિવાર છે. આપણે અહીં મેમ્બરશિપથી વધુ રિલેશનશિપ હોય છે. ભાજપ એક એવી પરંપરા છે જે પદથી નહીં પ્રક્રિયાથી ચાલે છે. આપણે ત્યાં પદભાર એક વ્યવસ્થા છે અને કાર્યભાર જીવનભરની જવાબદારી છે. આપણે ત્યાં અધ્યક્ષ બદલાઈ છે પરંતુ આદર્શ બદલાતા નથી.'

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:32 PM IST

આજથી નબીન મારા બોસ, હું તેમનો કાર્યકર્તા; આપણે ત્યાં અધ્યક્ષ બદલાઈ છે, આદર્શ નહીંઃ પીએમ મોદી

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય જનતા પાર્ટીને નીતિન નબીનના રૂપમાં નવા અધ્યક્ષ મળી ગયા છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને વર્તમાન અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની હાજરીમાં નબીન નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. નબીનને આ જવાબદારી મળવા પર શુભેચ્છા આપતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજથી આ મારા બોસ છે અને હું તેમનો કાર્યકર્તા. તેમણે તે પણ કહ્યું કે અમારે ત્યાં અધ્યક્ષ બદલાઈ છે પરંતુ આદર્શ બદલાતા નથી.

નીતિન નબીનને ભાજપના નવા અધ્યક્ષના રૂપમાં કાર્યભાર સંભાળવા પર શુભેચ્છા આપતા પીએમ મોદીએ કહ્યુ, 'હું નબીનને દુનિયાની સૌથી મોટી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનવા માટે શુભેચ્છા અને શુભકામનાઓ આપુ છું. છેલ્લા ઘણા મહિનાથી સંગઠન પર્વ એટલે કે પાર્ટીના નાના એકમથી લઈને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ચૂંટવાની વ્યાપક સ્તર પર લોકતાંત્રિક રીતે ચાલી રહેલી પ્રક્રિયા, ભાજપના બંધારણની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી સતત ચાલી રહી હતી. જેનું આજે વિધિપૂર્વક સમાપન થયું છે.'

હું એક કાર્યકર્તા છુંઃ પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યુ- આજે ભાજપનું જેટલું ફોકસ સંગઠનના વિસ્તાર પર છે, એટલી જ મોટી પ્રાથમિકતા કાર્યકર્તાના નિર્માણની પણ છે. ભાજપ એક એવી પાર્ટી છે જ્યાં લોકોને લાગે છે કે નરેન્દ્ર મોદી દેશના પ્રધાનમંત્રી છે, ત્રીજીવાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા, 50 વર્ષની ઉંમરે મુખ્યમંત્રી બની ગયા, 25 વર્ષથી સતત સરકારના પ્રમુખ રહ્યા છે.

તેમણે આગળ કહ્યું- આ બધુ પોતાની જગ્યાએ છે પરંતુ તેનાથી મોટી વાત મારા જીવનમાં છે કે હું ભાજપનો કાર્યકર્તા છું. આ સૌથી મોટો ગર્વ છે અને જ્યારે વાત પાર્ટીના વિષયો પર આવે છે ત્યારે નીતિન નબીન, હું એક કાર્યકર્તા છું અને તેઓ મારા બોસ છે.

BJP ના વારસાને આગળ વધારશે નબીનઃ PM મોદી
ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન પર્વ પર પોતાના સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યુ- આ 21મી સદી છે અને તેના 25 વર્ષ પૂરા પણ થઈ ગયા છે. આવનાર 25 વર્ષ ખૂબ મહત્વના છે. આ તે કાળખંડ છે જ્યારે વિકસિત ભારતનું નિર્માણ થવાનું છે અને થશે તે નક્કી છે. આ મહત્વના કાળખંડની શરૂઆતમાં નીતિન નબીન ભાજપના વારસાને આગળ વધારશે. આજકાલ યુવાઓની વાતમાં નીતિન નબીન ખુદ પણ એક પ્રકારે મિલેનિયલ છે, તેઓ તે પેઢીથી છે જેમણે ભારતમાં મોટા આર્થિક, સામાજિક અને ટેક્નોલોજીકલ પરિવર્તન જોયા છે.

