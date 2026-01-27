/ભારતનો ‘સિલિકોન શંખનાદ’! ટેક ક્ષેત્રે મહાસત્તા બનવા મોદી સરકારનો મેગા પ્લાન

અત્યાર સુધી જ્યારે પણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માઈક્રોચીપ્સની વાત થતી તો દુનિયાની નજર ચીન, તાઈવાન કે સાઉથ કોરિયા પર જતી હતી. પરંત હવે આ ખેલ પલટી જવાનો છે. પીએમ મોદીએ 'Semicon India 2026' ની પાંચમી એડિશનનું ભવ્ય ઉદ્ધાટન કર્યું અને ભારતને ગ્લોબલ સેમીકન્ડક્ટર હબ બનાવવાની મોટી જાહેરાત પણ કરી. 'સિલિકોન ટુ સિસ્ટમ્સ: બિલ્ડિંગ ધ ઈકોસિસ્ટમ' થીમ પર આયોજિત આ ત્રણ દિવસની ગ્લોબલ ઈવેન્ટે એવું સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે કે ભારત હવે કોઈનો પણ મોહતાજ નહીં રહે. 1.27 લાખ કરોડ રૂપિયાના વિશાળ બજેટવાળા સેમીકન્ડક્ટર 2.0 મિશનની સાથે જ ભારતે સીધોસટ ડ્રેગનની ટેક બાદશાહતને ખુલ્લો પડકાર પણ ફેંક્યો છે.
દુનિયાભરના ટેક જાયન્ટ્સનો દિલ્હીમાં જમાવડો
Semicon India 2026 ના ઔપચારિક શુભારંભની બરાબર એક દિવસ પહેલા પીએમ મોદીએ દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી ટેક કંપનીઓના સીઈઓની સાથે એક હાઈપ્રોફાઈલ રાઉન્ડટેબલ મીટિંગ કરી હતી. આ બેઠકમાં માઈક્રોન, ASML, ઈનફિનિયન, એપ્લાઈડ મટીરિયલ્સ, ઈન્ટેલ, એએમડી અને ટાટા ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા દિગ્ગજોના ગ્લોબલ હેડ્સ હાજર હતા. બંધ બારણે થયેલી આ ચર્ચામાં પીએમ મોદીએ ગ્લોબલ લીડર્સને કહ્યું કે ભારત પાસે ટેલેન્ટ, વિશાળ બજાર અને સ્થિર નીતિઓની એક એવી તાકાત છે જે દુનિયામાં ક્યાંય બીજે નહીં મળે. પીએમ મોદીએ વૈશ્વિક દિગ્ગજોને ફક્ત ભારતમાં અસેમ્બલિંગ કરવાની જગ્યાએ અહીં જ રિસર્ચ, ડિઝાઈન અને કમ્પલિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું.
1.27 લાખ કરોડનો માસ્ટરપ્લાન, ચીનના હોશ ઉડ્યા?
ચીન વર્ષોથી પોતાના સસ્તા મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સપ્લાય પર એકાધિકારના દમ પર સમગ્ર દુનિયાને પોતાની આંગળીઓ પર નચાવતું આવ્યું છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક રિપોર્ટ મુજબ ભારતનો 1.27 લાખ કરોડ રૂપિયાનું સેમીકન્ડક્ટર મિશન 2.0 તેની નિર્ભરતાને ખતમ કરવા અને ચીનના દબદબાને સીધો પડકાર આપવા માટે તૈયાર કરાયો છે. આ નવા ચરણનું મુખ્ય ફોક્સ ફક્ત ચિપ એસેમ્બિલ કરવા પૂરતું સિમિત નથી પરંતુ દેસી ચિપ ડિઝાઈન અને તેની ઈન્ટલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી (IP) ભારતમાં જ સુરક્ષિત રાખવાનો છે. એટલે કે ભવિષ્યના સ્માર્ટફોન, એઆઈ ડિવાઈસિસ, સ્માર્ટ વ્હીકલ્સ અને ડિફેન્સ ઈક્વિપમેન્ટ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ચિપ્સની ડિઝાઈન અને નિર્માણ હવે ભારતીય દિમાગ જ નક્કી કરશે. જ્યારે ટેક્નોલોજીની ચાવી ભારતના હાથમાં હશે, તો ચીનનો દબદબો આપોઆપ ધ્વસ્ત થશે.
#WATCH | Delhi | SEMICON India 2026 | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "In SEMICON 2.0 We would be targeting at least 200 startups and companies which design chips in India across the spectrum of semiconductor requirements... The second pillar will be machines and materials,… pic.twitter.com/7MCSGx4COl
— ANI (@ANI) September 17, 2026
સ્માર્ટફોન, એઆઈ અને ડિફેન્સ, દરેક જગ્યાએ દોડશે દેસી ચિપ
લેપટોપથી લઈને મિસાઈલ ટેક્નોલોજી સુધી અને એઆઈ મોડલથી લઈને 5G/6G નેટવર્ક સુધી દરેક આધુનિક ગેઝેટનું દિલ અને દિમાગ એક નાની અમથી સિલિકોન ચિપ જ હોય છે. સેમીકોન 2.0 હેઠળ સરકાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર્સ માટે ખુબ જ સંવેદનશીલ એવી ચિપ્સ, સોક્સ(Systems-on-Chip) અને મોડ્યુલ્સનો ઘરેલુ સ્તર પર જ વિકાસ કરી રહી છે. સરકાર દેશના હોશિયાર ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ડિઝાઈન કંપનીઓને કરોડો રૂપિયાના મોંઘા ઈલેક્ટ્રોનિક ડિઝાઈન ઓટોમેશન (EDA) ટુલ્સ અને ફેબ્રિકેશન સેવાઓ ખુબ જ સરળ શરતો પર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે જેથી કરીને ભારતની પોતાની ટેક ઈન્ટલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઊભી થઈ શકે.
#WATCH | Delhi | SEMICON India 2026 | Prime Minister Narendra Modi says, "Our government has set a target to train 1 lakh engineering students for the semiconductor industry, and we have already trained over 70,000 of them... I call upon the youth—whether they are conducting… pic.twitter.com/Iy1gWrjRTR
— ANI (@ANI) September 17, 2026
ફેક્ટરી લગાવનારાઓને બંપર સબસિડી
કોઈ પણ દેશને સેમીકન્ડક્ટર સુપરપાવર બનાવવા માટે એક આખી સપોર્ટ સિસ્ટમની જરૂર હોય છે. જેમા ખાસ કેમિકલ, ગેસ, સિલિકોન વેફર અને હાઈ ટેક ટેસ્ટિંગ લેબ્સ સામેલ હોય છે. ભારત સરકારે આ સમગ્ર ઈકોસિસ્ટમને દેશમાં જ બનાવવાનો પાક્કો ઈન્તેજામ કર્યો છે. નવી પોલીસી હેઠળ મોટા સિલિકોન વેફર ફેબ્સ લગાવવા પર 40 ટકા સુધીનો કેપિટલ સપોર્ટ અપાઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ સેમીકન્ડક્ટર ઉપકરણ, ફોટોમાસ્ક, સબસ્ટ્રેટ્સ અને ટેસ્ટિંગ યુનિટ્સ લગાવનારી કંપનીઓને 30 ટકા સુધીની ભારે ભરખમ સબસિડી મળશે. તેની સીધી અસર એ પડશે કે દુનિયાભરની કંપનીઓ ચીનથી પોતાના બોરિયા બિસ્તરા સમેટીને ભારત આવશે.
#WATCH | Delhi | SEMICON India 2026 | Prime Minister Narendra Modi says, "The semiconductor industry is facing numerous challenges. Amidst these challenges, the world is in dire need of new and reliable manufacturing hubs—and I say this with full responsibility. I assure you that… pic.twitter.com/CzsPDrnisL
— ANI (@ANI) September 17, 2026
દેશના યુવાઓનું ભાગ્ય ઉઘડશે
આ સમગ્ર મિશનની સૌથી મજબૂત વાત એ આપણા દેશના યુવા ટેલેન્ટ છે. આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે 10 વર્ષમાં 85 હજાર સેમીકન્ડક્ટર એન્જિનિયર્સ તૈયાર કરવાનો લક્ષ્ય હતો. જેને ભારતીય યુવાઓએ રેકોર્ડ 4 વર્ષમાં જ મેળવી લીધો. હવે સરકારે એક લાખ વધુ નવા એન્જિનિયર્સ અને રિસર્ચર્સ તૈયાર કરવાનો મોટો લક્ષ્ય રાખ્ય છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે દેશના ટિયર 2 અને ટિયર 3 શહેરોના કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સે અત્યાર સુધીમાં 250થી વધુ માઈક્રોચિપ્સ પોતે ડિઝાઈન કરી છે. આ સમગ્ર સિલિકોન રિવોલ્યુશનથી આવનારા વર્ષોમાં 50000 થી 60000 હાઈપેઈંગ ડાયરેક્ટ જોબ્સ અને લાખો ઈનડાયરેક્ટ નોકરીઓ પેદા થવા જઈ રહી છે.
#WATCH | Delhi | SEMICON India 2026 | Prime Minister Narendra Modi says, "When a country like ours succeeds in a critical industry, it strengthens the global supply chain—a fact that has become even more significant at a time when supply chains are being weaponized. We should… pic.twitter.com/hBl0Memn8D
— ANI (@ANI) September 17, 2026
તાઈવાન અને ચીન પર નિર્ભરતા નહીં રહે
કોરોના કાળમાં જ્યારે ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન તૂટી હતી ત્યારે આખી દુનિયાએ સમજી લીધુ હતું કે કોઈ એક કે બે દેશો પર નિર્ભર રહેવું કેટલું જોખમી રહી શકે છે. પીએમ મોદીનો સિલિકોન શંખનાદ આ જોખમને કાયમ માટે ખતમ કરવાનું વિઝન છે. ટાટા ગ્રુપના ફેબ્રિકેશન પ્લાન્ટથી લઈને માઈક્રોનના ટેસ્ટિંગ યુનિટ્સ...ભારતમાં બની રહેલી આ નવી ઈકોસિસ્ટમ દેશને ફક્ત આત્મનિર્ભર બનાવશે એટલું નહીં પરંતુ ભારતને દુનિયાના નક્શા પર અસલી ટેક સિકંદર તરીકે પણ સ્થાપિત કરશે.