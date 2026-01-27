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ભારતનો ‘સિલિકોન શંખનાદ’! ટેક ક્ષેત્રે મહાસત્તા બનવા મોદી સરકારનો મેગા પ્લાન

Semicon India 2026: આજે પીએમ મોદીનો જન્મદિવસ છે અને આ અવસરે તેમણે સેમીકોન ઈન્ડિયા 2026નું ઉદ્ધાટન કર્યું. 1.27 લાખ કરોડ રૂપિયાના સેમીકન્ડક્ટર 2.0 મિશનની સાથે ભારત હવે દુનિયાનું નવું ચિપ હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. જાણો શું છે સરકારનો મેગા પ્લાન?

Written ByViral Raval
Published: Sep 17, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:25 PM IST
ભારતનો ‘સિલિકોન શંખનાદ’! ટેક ક્ષેત્રે મહાસત્તા બનવા મોદી સરકારનો મેગા પ્લાન
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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