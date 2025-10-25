પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ હવે 'ધ્વજારોહણ'..... રામ મંદિરના શિખર પર PM મોદી ફરકાવશે 22 ફૂટનો ધર્મ ધ્વજ
અયોધ્યામાં રામ મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ સમારોહની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પીએમ મોદી 25 નવેમ્બરે રામ મંદિરના 161 ફૂટ ઊંચા શિખર પર 22x11 ફૂટનો ભગવો ધ્વજ ફરકાવશે.
Trending Photos
Ayodhya News: અયોધ્યામાં રામ મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ હશે અને આગામી 25 નવેમ્બરે રામ મંદિરના શિખર પર 22 ફૂટ લાંબી અને 11 ફૂટ પહોળી ધજા ફરકાવશે. આ સમારોહ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની જેમ ભવ્ય હશે અને રામ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થવાનું પ્રતીક પણ હશે.
અયોધ્યામાં આ આયોજન માટે 25 નવેમ્બરે વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓનો જમાવડો જોવા મળશે, જે પાર્ટીના નવા અભિયાનની શરૂઆતનું પ્રતીક પણ હશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પીએમ મોદી સૌથી મોટા સ્કાઉટ અને ગાઇડ જમ્બુરી માટે સ્પર્ધકોને આમંત્રિત કરશે જેમાં 35000થી વધુ કેડેટોના ભાગ લેવાની આશા છે. તો વિકસિત ઉત્તર પ્રદેશ અભિયાનની સફળતાની સમીક્ષા પણ કરશે, જે માટે અત્યાર સુધી 5 લાખથી વધુ સૂચન પ્રાપ્ત થયા છે અને જેવરમાં બની રહેલા નોઇડા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું નિરીક્ષણ પણ કરશે.
ધ્વજ પર હશે સૂર્ય, ઓમ અને કોવિદાર વૃક્ષના પ્રતીક
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના કોષાધ્યક્ષ ગોવિંદ દેવ ગિરિ પ્રમાણે વાલ્મીકિ રામાયણમાં વર્ણિત સૂર્ય, ઓમ અને કોવિદાર વૃક્ષના પ્રતીકોવાળો ભગવાન રંગનો ધ્વજ 25 નવેમ્બરે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના 161 ફૂટ ઊંચા શિખર પર લાગેલ 42 ફુટ ઊંચા થાંભલા પર ફરકાવવામાં આવશે. ગોવિંદ દેવ ગિરિએ જણાવ્યુ કે પાંચ દિવસીય સમારોહ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 25 નવેમ્બરે ધ્વજારોહણ સાથે સંપન્ન થશે.
ધ્વજારોહણ સમારોહમાં આવી શકે છે 10,000 મહેમાન
રામ મંદિર ટ્રસ્ટે આ આયોજન માટે મહેમાનોની સંખ્યા 8000થી વધી 10,000 કરી દીધી છે. રામ મંદિર પરિસરના છ અન્ય મંદિરો અને શેષાવતાર મંદિર પર પણ ધ્વજારોહણ કરવામાં આવશે. આ ભગવાન શિવ, ગણેશ, સૂર્ય, હનુમાન, માતા ભગવતી અને માતા અન્નપૂર્ણાનું મંદિર છે. રામ મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે ધ્વજારોહણ સમારોહ દરમિયાન રામ મંદિર સહિત બધી 8 મંદિરોમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને હવન કરવામાં આવશે અને અન્ય અનુષ્ઠાન પણ કરવામાં આવશે.
અયોધ્યા અને કાશીના આચાર્ય અનુષ્ઠા સંપન્ન કરાવશે. રામ મંદિરના શિખર પર લાગેલ ધ્વજ-સ્તંભ 360 ડિગ્રી ફરનાર બોલ-બેયરિંગ પર આધારિત હશે. તેનાથી તેની ખાતરી થશે કે ધ્વજ 60 કિમી/કલાક સુધીના ઝડપી પવન સહન કરી શકે અને આંધી-તોફાનમાં કોઈ નુકસાન ન થાય. ધ્વજના કપડાની ગુણવત્તા અને તેની આંધી-તોફાનમાં સહન ક્ષમતાની તપાસ કરાવવામાં આવી રહી છે. ધ્વજ તૈયાર કરનારી એજન્સી 28 ઓક્ટોબરે ભવન નિર્માણ સમિતિની બેઠકમાં ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ કરશે. તેના આધાર પર ધ્વજ માટે કપડાની પસંદગી કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે