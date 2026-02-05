PM મોદીના સંબોધન વગર લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પાસ, 2004 બાદ પ્રથમવાર બની આવી ઘટના
Parliament Session Day 7 Updates: લોકસભામાં પ્રધાનમંત્રીનું સંબોધન થઈ શક્યું નહીં. તેઓ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર થયેલી ચર્ચાનો જવાબ આપવાના હતા, પરંતુ હોબાળાને કારણે ગૃહની કાર્યવાહી સ્થગિત થઈ ગઈ હતી. હવે તેમના સંબોધન વગર લોકસભામાં પ્રસ્તાવ પાસ થઈ ગયો છે.
નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં ભારે હંગામાને કારણે આજની કાર્યવાગી સ્થગિત થઈ ગઈ છે. આ સાથે તે નક્કી થઈ ગયું છે કે લોકસભામાં હવે પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન થશે નહીં. તેઓ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર થયેલી ચર્ચાનો જવાબ આપવાના હતા, પરંતુ હંગામાને કારણે તે સંભવ થયું નહીં. તેમનું સંબોધન બુધવારે સાંજે 5 કલાકે નક્કી હતું, પરંતુ કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે કાર્યવાહી સ્થગિત કરવી પડી હતી. હવે તેમના ભાષણ વગર રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાત પ્રસ્તાવ પાસ થઈ ગયો છે. 2004 બાદ પ્રથમવાર આવું થયું છે. 2004મા તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ પણ પોતાનું ભાષણ આપી શક્યા નહોતા. આ વખતે માત્ર ત્રણ સાંસદો જ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર થયેલી ચર્ચામાં પોતાની સ્પીચ પૂરી કરી શક્યા હતા.
રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ચર્ચા
રાષ્ટ્રપતિ તરફથી સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેના પર ચર્ચા થાય છે. ચર્ચાના અતમાં પીએમ દ્વારા જવાબ આપવાની પરંપરા રહી છે, પરંતુ 2004 બાદ આવું પ્રથમવાર થઈ રહ્યું છે જ્યારે પ્રધાનમંત્રીના ભાષણ વગર પ્રસ્તાવ પાસ થઈ ગયો છે. લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર વિપક્ષના સૂચનોને ગૃહમાં રાખ્યા, જેને નકારી દેવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ અધ્યક્ષે ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર મતદાન કરાવ્યું જેને ધ્વનિમતથી પસાર કરી દેવામાં આવ્યું. પરંતુ આ વચ્ચે લોકસભામાં નારેબાજી જોવા મળી હતી.
હંગામા વચ્ચે ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ મંજૂર, કાર્યવાહી સ્થગિત
હંગામાને કારણે સ્પીકરે ગૃહની કાર્યવાહીને 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દીધી. આ વચ્ચે આજે સાંજે રાજ્યસભામાં પીએમ મોદી બોલવાના છે. જાણકારી મળી રહી છે કે આ દરમિયાન વિપક્ષ તરફથી હંગામો થઈ શકે છે. હકીકતમાં તેઓ બુધવારે લોકસભામાં બોલવાના હતા, પરંતુ વિપક્ષના વિરોધને કારણે સંબોધન થઈ શક્યું નહીં. વિપક્ષી નેતાઓનું કહેવું હતું કે જો નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીને બોલવાની તક ન આપવામાં આવી તો પીએમ મોદીને બોલવાની તક આપીશું નહીં.
લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીનું ભાષણ અધુરૂ રહ્યું
ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધીએ પૂર્વ આર્મી ચીફ એમ.એમ. નરવણેના એક પુસ્તકનો હવાલો આપી લોકસભામાં બોલવા ઈચ્છી રહ્યાં હતા. આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી અને તેના કારણે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેના પર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. અંતમાં તેમને ભાષણ આપતા રોકવામાં આવ્યા હતા. આ મુદ્દે વિપક્ષ સરકાર પર આક્રમક છે. ત્યારથી વિપક્ષનું કહેવું હતું કે અમે પીએમ મોદીનું ભાષણ થવા દેશું નહીં અને અંતમાં પીએમના સંબોધન વગર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ મંજૂર કરી લેવામાં આવ્યો છે.
