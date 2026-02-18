કમાલની છે આ સરકારી યોજના! ફ્રીમાં મળશે 1.5 લાખ સુધીની સારવાર
Road Accident: ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકો રોડ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવે છે. તેવામાં કેન્દ્ર સરકારે પીએમ રાહત યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના હેઠળ રોડ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ 1.5 લાખ સુધીની ફ્રી સારવાર મેળવી શકે છે.
- કેન્દ્ર સરકારની પીએમ રાહત યોજના
- રોડ અકસ્માતમાં તત્કાલ મળશે ફ્રી સારવાર
- પૈસાના અભાવે હવે નહીં અટકે સારવાર
સરકારે તાજેતરમાં પીએમ રાહત (PM Rahat Scheme) યોજના શરૂ કરી છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય રોડ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત લોકોને તત્કાલ અને કેશલેસ સારવાર આપવાનો છે. આ યોજના હેઠળ દુર્ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને મહત્તમ 1.5 લાખ સુધીની ફ્રી સારવાર મળશે, જેથી પૈસાની કમીને કારણે કોઈ જીવ ન ગુમાવે. યોજનાનું મુખ્ય ફોકસ 'ગોલ્ડન અવર' એટલે કે દુર્ઘટનાની પહેલી એક કલાકમાં સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આ યોજનાના શું ફાયદા છે, આવો જાણીએ.
સરકારે પીએમ રાહત યોજના (PM Rahat Scheme) શરૂ કરી છે, જેનું સંપૂર્ણ નામ પીએમ રાહત (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) સ્કીમ છે. આ યોજના દુર્ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત લોકોને તત્કાલ સારવાર આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નવી પીએમઓ બિલ્ડિંગ સેવા તીર્થમાં શિફ્ટ થયા બાદ પ્રથમ આ યોજનાને મંજૂરી આપી હતી.
આ સ્કીમ પાછલા સપ્તાહે લોન્ચ થઈ છે અને તેનો ઈરાદો અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્તોને તત્કાલ સારવાર પહોંચાડવાનો છે, કારણ કે રિપોર્ટ્સ કહે છે કે રોડ અકસ્માતમાં થનાર મોતમાંથી અડધાને જો પ્રથમ કલાકમાં હોસ્પિટલ પહોંચાડી દેવામાં આવે તો મોત રોકી શકાય છે. આ યોજના હેઠળ રોડ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ, ભલે તે નેશનલ હાઈવે હોય, સ્ટેટ રોડ કે શહેરની ગલી હોય, તે કેશલેસ સારવાર મેળવી શકે છે.
કયા ફાયદા મળશે?
આ યોજના અનુસાર મહત્તમ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની સારવાર પૈસા આપ્યા વગર મળશે. આ કવર દુર્ઘટનાની તારીખથી સાત દિવસ સુધી ચાલશે. જો દુર્ઘટના લાઇફ-થ્રેટનિંગ નથી તો સ્ટેબલાઇઝેશન સારવાર 24 કલાક સુધી મળશે. જો જીવને ખતરો હોય તો 48 કલાક. સારવાર માટે પોલીસની પુષ્ટિ જરૂરી છે, જે એક ઈન્ટીગ્રેટેડ ડિજિટલ સિસ્ટમથી થાય છે. આ પુષ્ટિ નોન-લાઇફ થ્રેટનિંગ કેસમાં 24 કલાકમાં અને લાઇફ-થ્રેટનિંગમાં 48 કલાકની અંદર થવી જોઈએ.
જો દુર્ઘટના થાય તો પીડિત, રાહવીર મદદ કરે છે કે કોઈ ઘટનાસ્થળે હાજર વ્યક્તિ 112 નંબર પર કોલ કરે. આ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, જ્યાં સૌથી નજીકની નક્કી કરેલી હોસ્પિટલની જાણકારી મળશે અને એમ્બ્યુલન્સ પણ બોલાવી શકાય છે. હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ સારવાર શરૂ થઈ જશે.
આ યોજના મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવે અને નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી મળીને ચલાવી રહ્યાં છે. હોસ્પિટલને સારવારના પૈસા મોટર વ્હીકલ એન્સીડેન્ટ ફંડથી મળશે. જો વાહનનો વીમો છે તો જનરલ વીમા કંપનીઓથી આવે છે, જો નથી કે હિટ એન્ડ રનનો કેસ છે તો સરકારના બજેટમાંથી. ક્લેમ મંજૂર થયા બાદ સ્ટેટ હેલ્થ એજન્સી હોસ્પિટલને 10 દિવસની અંદર પૈસા આપી દેશે.
શું છે સમગ્ર પ્રક્રિયા?
આ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે. દુર્ઘટનાનો રિપોર્ટ eDAR પ્લેટફોર્મથી જોડાયેલો છે અને હોસ્પિટલનું ક્લેમ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ 2.0થી. તેનાથી બધુ ઝડપી અને પારદર્શિ થાય છે. જો કોઈ ફરિયાદ હોય તો જિલ્લા રોડ સેફ્ટી કમિટીના ચેરમેન એટલે કે જિલ્લા કલેક્ટર કે મેજિસ્ટ્રેટની પાસે ગ્રિવાન્સ રિડ્રેસલ ઓફિસરનો સંપર્ક કરી શકો છો.
આ યોજના ભારતીયો માટે મોટી રાહત છે કારણ કે આપણે ત્યાં દર વર્ષે લાખો માર્ગ અકસ્માત થાય છે અને ઘણીવાર પૈસાના અભાવને કારણે સારવારમાં વિલંબ થાય છે. હવે હોસ્પિટલમાં પૈસાની ચિંતા વગર સારવાર થશે અને સરકાર પૈસા આપશે. તેનાથી ગોલ્ડન અવરમાં સારવાર મળશે અને જીવ બચશે. જો તમારી સાથે અકસ્માત થાય તો 112 નંબર ડાયલ કરો, હોસ્પિટલ પહોંચો અને સારવાર લો. આ સ્કીમ બધા વાહન ચાલકો માટે છે.
