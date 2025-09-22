નવરાત્રિ પર મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, 25 લાખ લોકોને મળશે ફ્રી LPG કનેક્શન
PM Ujjwala Yojana Free LPG Connection: આજથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો છે. સાથે જીએસટી સુધારા પણ લાગૂ થયા છે. જીએસટી રેટ્સમાં ફેરફાર થતાં ઘણી વસ્તુઓની કિંમતો ઘટી છે. આ વચ્ચે સરકારે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ નવા એલપીજી કનેક્શન આપવાની જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે નવરાત્રિ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ ફ્રી એલપીજી કનેક્શન આપશે. આ સાથે દેશભરમાં ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓની કુલ સંખ્યા વધી 10.6 કરોડ થઈ જશે.
પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપ પુરૂએ સોમવારે કહ્યુ કે સરકાર દરેક કનેક્શન પર 2050 રૂપિયા ખર્ચ કરશે, જેમાં એક ફ્રી એલજીપી સિલિન્ડર, સ્ટવ અને રેગ્યુલેટર તથા અન્ય સંબંધિત ઉપકરણ સામેલ હશે.
નવરાત્રિ પર મળી ભેટ
તેને મહિલાઓ માટે નવરાત્રિની ભેટ ગણાવતા પુરીએ કહ્યુ કે ઉજ્જવલાનો વિસ્તાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નારી શક્તિ પ્રત્યે સન્માનની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યુ, 'પ્રધાનમંત્રી મોદી દેવી દુર્ગાની જેમ મહિલાઓનું સન્માન કરે છે. આ નિર્ણય માતાઓ અને બહેનોના સન્માન અને સશક્તિકરમના અમારા સંકલ્પને વધુ મજબૂત કરે છે.'
उज्ज्वला परिवार का विस्तार
नारी शक्ति को बड़ा उपहार!
नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही निःशुल्क 25 लाख नए #PMUjjwala कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि PM @narendramodi जी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं। यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे… pic.twitter.com/5bDaYobrSx
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 22, 2025
મંત્રીએ આ યોજનાની પ્રશંસા સશક્તિકરણના પ્રતીક અને પરિવર્તનના સ્ત્રોતના રૂપમાં પણ કરી. કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ કહ્યું છે કે GST સુધારાઓથી લોકોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ છે અને દેશના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP) માં 0.8 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
નવા GST સુધારાઓ સોમવારથી અમલમાં આવ્યા. મંત્રીએ કહ્યું કે વિકસિત ભારત તરફનો દેશનો માર્ગ આત્મનિર્ભરતા દ્વારા છે. પુરીએ કહ્યું કે GST સુધારાઓથી તમામ વર્ગો, ખાસ કરીને નીચલા મધ્યમ વર્ગ અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને ફાયદો થશે, કારણ કે વિવિધ ગ્રાહક ચીજવસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે