Prev
Next

નવરાત્રિ પર મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, 25 લાખ લોકોને મળશે ફ્રી LPG કનેક્શન

 PM Ujjwala Yojana Free LPG Connection: આજથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો છે. સાથે જીએસટી સુધારા પણ લાગૂ થયા છે. જીએસટી રેટ્સમાં ફેરફાર થતાં ઘણી વસ્તુઓની કિંમતો ઘટી છે. આ વચ્ચે સરકારે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ નવા એલપીજી કનેક્શન આપવાની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:54 PM IST

Trending Photos

નવરાત્રિ પર મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, 25 લાખ લોકોને મળશે ફ્રી LPG કનેક્શન

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે નવરાત્રિ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ ફ્રી એલપીજી કનેક્શન આપશે. આ સાથે દેશભરમાં ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓની કુલ સંખ્યા વધી 10.6 કરોડ થઈ જશે.

પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપ પુરૂએ સોમવારે કહ્યુ કે સરકાર દરેક કનેક્શન પર 2050 રૂપિયા ખર્ચ કરશે, જેમાં એક ફ્રી એલજીપી સિલિન્ડર, સ્ટવ અને રેગ્યુલેટર તથા અન્ય સંબંધિત ઉપકરણ સામેલ હશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવરાત્રિ પર મળી ભેટ
તેને મહિલાઓ માટે નવરાત્રિની ભેટ ગણાવતા પુરીએ કહ્યુ કે ઉજ્જવલાનો વિસ્તાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નારી શક્તિ પ્રત્યે સન્માનની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યુ, 'પ્રધાનમંત્રી મોદી દેવી દુર્ગાની જેમ મહિલાઓનું સન્માન કરે છે. આ નિર્ણય માતાઓ અને બહેનોના સન્માન અને સશક્તિકરમના અમારા સંકલ્પને વધુ મજબૂત કરે છે.'

नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही निःशुल्क 25 लाख नए #PMUjjwala कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि PM @narendramodi जी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं। यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे… pic.twitter.com/5bDaYobrSx

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 22, 2025

મંત્રીએ આ યોજનાની પ્રશંસા સશક્તિકરણના પ્રતીક અને પરિવર્તનના સ્ત્રોતના રૂપમાં પણ કરી. કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ કહ્યું છે કે GST સુધારાઓથી લોકોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ છે અને દેશના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP) માં 0.8 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.

નવા GST સુધારાઓ સોમવારથી અમલમાં આવ્યા. મંત્રીએ કહ્યું કે વિકસિત ભારત તરફનો દેશનો માર્ગ આત્મનિર્ભરતા દ્વારા છે. પુરીએ કહ્યું કે GST સુધારાઓથી તમામ વર્ગો, ખાસ કરીને નીચલા મધ્યમ વર્ગ અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને ફાયદો થશે, કારણ કે વિવિધ ગ્રાહક ચીજવસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
PM UJJWALA YOJANAFree LPG Connection

Trending news