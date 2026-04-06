જો તમારે ગેસ સિલિન્ડર જોઈએ છે તો હવે કરવું પડશે આ કામ ! સરકારે નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર
Commercial LPG New Rules : દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે PNG કનેક્શનની અરજી કર્યા વિના સિલિન્ડર આપવામાં આવશે નહીં. સરકારનો નવો આદેશ શું છે અને તેનાથી તમને શું અસર થશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર નિયમોમાં ફેરફાર
- હવે PNG કનેક્શનની અરજી કર્યા વિના સિલિન્ડર મળશે નહીં
- કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
Commercial LPG New Rules : જો તમે દિલ્હીમાં રહો છો અને હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અથવા ફેક્ટરી ચલાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે રાજધાની શહેરમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરોના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતા નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કર્યા છે.
હવે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ફક્ત તે ગ્રાહકોને જ આપવામાં આવશે જેમણે પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્શન માટે અરજી કરી છે. આ નવો નિર્ણય દિલ્હી સરકાર અને ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા સંયુક્ત રીતે લેવામાં આવ્યો છે. નવા નિયમો હેઠળ બધા કોમર્શિયલ અને ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો માટે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત રહેશે.
કનેક્શન માટે અરજી કરવી ફરજિયાત
નવા નિયમો અનુસાર, એવા વિસ્તારોમાં સ્થિત ગ્રાહકો જ્યાં PNG પાઇપલાઇન પહેલેથી જ છે, તેમણે કનેક્શન માટે અરજી કરવી જરૂરી છે. જે વિસ્તારોમાં પાઇપલાઇન નેટવર્ક હજુ સુધી પહોંચ્યું નથી, ત્યાં દુકાનદારો અને વ્યવસાય માલિકોએ એક ઔપચારિક લખાણ આપવાનું રહેશે કે જેમાં તેઓ તેમના વિસ્તારમાં પાઇપલાઇન ઉપલબ્ધ થતાં જ તરત જ PNG પર સ્વિચ કરશે.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો ?
ઈરાનમાં સંઘર્ષ અને પ્રવર્તમાન વૈશ્વિક તણાવને કારણે LPGના પુરવઠા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. ભારત તેની LPG જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કુવૈત અને કતાર જેવા ખાડી દેશો પર ખૂબ આધાર રાખે છે. જોકે, આ પ્રદેશો હાલમાં અસ્થિરતા અનુભવી રહ્યા છે. તેનાથી વિપરીત ભારત પાસે PNG (કુદરતી ગેસ) માટે અનેક વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો છે, જેમાં યુએસએ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને રશિયા જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આ મુખ્ય કારણ છે કે સરકાર LPG પુરવઠા પરના તાણને દૂર કરવા માટે PNGના ઉપયોગને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.
સામાન્ય માણસ અને સરકારને શું ફાયદો ?
PNG સાથે બુકિંગ અથવા રિફિલ માટે રાહ જોવાની જરૂર નહીં પડે. તે 24 કલાક સીધી પાઇપલાઇન દ્વારા મળી રહેશે. સરકાર હાલમાં ઉજ્જવલા અને ઘરેલું LPG સિલિન્ડરો પર ભારે સબસિડીનો બોજ સહન કરે છે, જ્યારે PNG પર આવી કોઈ સબસિડી લાગુ પડતી નથી. જે સરકારી તિજોરી પરનો ભાર ઓછો કરવામાં મદદ કરશે. વધુમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસ પહોંચાડવો ટ્રક અને ડેપો દ્વારા સિલિન્ડરોના પરિવહન કરતાં સલામત અને વધુ અનુકૂળ છે.
કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
નોંધનીય છે કે 1 એપ્રિલે કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જે એક મહિનામાં ત્રીજો વધારો છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે PNG કનેક્શન મેળવવા માટેના નિયમોમાં નોંધપાત્ર સરળતા લાવી છે જેથી લોકો માટે સ્વિચ કરવાનું સરળ બને. અગાઉના કનેક્શન ફી અને વ્યાપક કાગળકામને લગતા અવરોધો હવે દૂર થઈ ગયા છે.
