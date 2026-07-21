/કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી ! રાહુલ ગાંધી સહિત અનેક કોંગ્રેસ કાર્યકરોની અટકાયત

Congress Protest : PM નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની પોલીસે અટકાયત કરી છે. આ દરમિયાન સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. અગાઉ નવી દિલ્હી જિલ્લાના ડીસીપીએ રાહુલ ગાંધીને ધરણા સમાપ્ત કરવા અને વિસ્તાર ખાલી કરવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે ના પાડી હતી.
રાહુલ ગાંધીની અટકાયત
ડીસીપીએ રાહુલ ગાંધીને સહકાર આપવા કહ્યું હતું. જવાબમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, હું સહકાર આપી રહ્યો છું. તમારે અહીં હાજર લોકોને પહેલા વિખેરાવા કહેવું પડશે. ત્યારબાદ ડીસીપીએ ભીડને એકવાર વિખેરાઈ જવા કહ્યું હતું અને બાદમાં બધાને કસ્ટડીમાં લેવા સૂચના આપીહતી.
દિલ્લીમાં PM આવાસ પાસે ધરણા કરી રહેલા કોંગ્રેસ નેતાઓની અટકાયત, પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ#Congress #Delhi #PMResidence #Protest #CongressLeaders #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/UIdUACl4qc
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 21, 2026
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અટકાયતનો પ્રતિકાર કર્યો. ત્યારે એક પોલીસ અધિકારીએ તેમનો હાથ પકડ્યો, તેમણે ગુસ્સાથી તેનો હાથ ખેંચ્યો અને રસ્તા પર સૂઈ ગયા. ત્યારબાદ તેમની અટકાયત કરવામાં આવી. પોલીસ રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીને અલગ-અલગ બસમાં લઈ ગઈ હતી.
ધરણામાં જોડાવા રાહુલ ગાંધીની અપીલ
રાહુલ ગાંધીએ નાગરિકોને PM આવાસ બહાર ધરણામાં જોડાવા માટે અપીલ કરી હતી અને થોડીવાર પછી તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિચારે છે કે તેઓ જવાબ આપ્યા વિના અથવા પરિણામોનો સામનો કર્યા વિના છટકી શકે છે, પરંતુ તેઓ આ વખતે કરી શકશે નહીં. હું દરેક દેશભક્ત ભારતીયને અપીલ કરું છું જે માને છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ ન્યાયને લાયક છે તે વડાપ્રધાન નિવાસસ્થાનની બહાર અમારા ધરણામાં જોડાય. ભારતના વિદ્યાર્થીઓના અવાજને અવગણી શકાય નહીં.