26મી જાન્યુઆરીએ બાળકો પાસે લગાવ્યા વાંધાજનક નારા, પોલીસે શિક્ષક મન્સૂક આલમની કરી ધરપકડ, જાણો સમગ્ર મામલો
Objectionable Slogan: એક શિક્ષકના નિર્દેશનમાં શાળાના બાળકોએ વાંધાજનક સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. બાળકોનો આરોપ છે કે શાળાના શિક્ષકે જ સૂત્રોચ્ચાર કરવા માટે ઉશ્કેર્યા હતા. પોલીસે આરોપી શિક્ષક મોહમ્મદ મન્સૂર આલમની ધરપકડ કરી છે.
Objectionable Slogan: બિહારના સુપૌલ જિલ્લાની એક શાળામાં પ્રજાસત્તાક દિવસે મોહમ્મદ ઝીણાની પ્રશંસા કરતા સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ સૂત્રોચ્ચાર કિશનપુર બ્લોક હેઠળના અભુઆરમાં સ્થિત આદર્શ મધ્ય વિદ્યાલય કમ અપગ્રેડેડ મધ્ય વિદ્યાલયમાં લગાવવામાં આવ્યા હતા. 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે શાળામાં એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
શિક્ષક મન્સૂર આલમે અચાનક સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું
રાષ્ટ્રીય તહેવારના શુભ અવસર પર આયોજિત ધ્વજવંદન સમારોહ દરમિયાન રાષ્ટ્રગીત સમાપ્ત થતાં જ એક શિક્ષક પર વાંધાજનક સૂત્રોચ્ચાર કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સમારોહ દરમિયાન શાળાના શિક્ષક મોહમ્મદ મન્સૂર આલમે અચાનક મોહમ્મદ ઝીણા અમર રહેના નારા લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું.
અન્ય શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા
ત્યાં હાજર વિદ્યાર્થીઓ અને કેટલાક શિક્ષકોએ પણ અજાણતા "અમર રહે" ના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું. આ ઘટનાએ ઘટનાસ્થળે હાજર અન્ય શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને સ્તબ્ધ કરી દીધા. કોઈએ આખી ઘટનાનો વીડિયો મોબાઇલ ફોન પર રેકોર્ડ કર્યો, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
લેખિત ફરિયાદ દાખલ
આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા, શાળાના મુખ્ય શિક્ષક ધનંજય તિવારીએ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે 26 જાન્યુઆરી જેવા રાષ્ટ્રીય તહેવાર પર આવા સૂત્રોચ્ચાર માત્ર અનુશાસનહીનતા જ નહીં પરંતુ ભારતીય બંધારણ અને કાયદાનું પણ ઉલ્લંઘન છે.
જાહેર આક્રોશ
મુખ્ય શિક્ષકે દોષિત શિક્ષક સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. જ્યારે વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો થવા લાગ્યો ત્યારે મામલો વધુ વકર્યો. સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વિવિધ સંગઠનો આ ઘટના પર ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. બાળકોના ભવિષ્યને આકાર આપનારા શિક્ષકો આવા કૃત્યો કરે છે તો સમાજ પર તેની શું અસર થશે તે અંગે લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
શિક્ષક મન્સૂર આલમની ધરપકડ
સુપૌલના પોલીસ અધિક્ષક શરથ આરએસે શિક્ષકની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી. એસપીએ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદના આધારે પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી હતી અને આરોપી શિક્ષક મોહમ્મદ મન્સૂર આલમની ધરપકડ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે અને તમામ હકીકતો બહાર આવ્યા પછી કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં વ્યાપક ચર્ચા અને તણાવ ફેલાયો છે. વહીવટીતંત્રે લોકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે.
