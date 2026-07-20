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સંસદ તરફ કૂચ કરી રહેલા CJPના પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસનો લાઠીચાર્જ, જંતર-મંતર પર ભારે તણાવ

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો છે. પોલીસે તેમને જંતર-મંતરથી સંસદ તરફ જતાં રોક્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:40 AM IST
સંસદ તરફ કૂચ કરી રહેલા CJPના પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસનો લાઠીચાર્જ, જંતર-મંતર પર ભારે તણાવ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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