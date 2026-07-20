/સંસદ તરફ કૂચ કરી રહેલા CJPના પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસનો લાઠીચાર્જ, જંતર-મંતર પર ભારે તણાવ

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસદ માર્ચ પહેલા જંતર-મંતર પર હંગામો શરૂ થઈ ગયો છે. પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ કર્યો છે. તો જંતર-મંતર પર આમ આદમી પાર્ટીના ઘણા નેતા પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હતા, જેને રોકી દેવામાં આવ્યા છે.
પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસે કર્યો લાઠીચાર્જ
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનકારીઓ પર દિલ્હી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો છે. પોલીસે તેમને જંતરમંતરથી સંસદ તરફ જતાં રોક્યા છે. તમામ પ્રતિબંધ છતાં પ્રદર્શનકારી સંસદ ભવન તરફ આગળ વધી રહ્યાં હતા, ત્યારે પોલીસે તેમના પર લાઠીચાર્જ કર્યો છે. સંસદના ચોમાસું સત્ર અને CJPની સંસદ માર્ચને જોતા દિલ્હી પોલીસે રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરી દીધી છે.
#WATCH | Delhi | Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control pic.twitter.com/gijaCjJksW
— ANI (@ANI) July 20, 2026
અનેક નેતાઓ પ્રદર્શનમાં પહોંચ્યા
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનમાં સામેલ થવા માટે ઘણી પાર્ટીઓના નેતા પહોંચ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ, આઝાદ સમાજ પાર્ટીના ચંદ્રશેખર આઝાદ પણ પહોંચ્યા હતા. આ સિવાય અભિનેતા પ્રકાશ રાજ, સોનમ વાંગચુકના પત્ની ગીતાજંલિ પણ જંતર-મંતર પહોંચ્યા હતા.
યુવાઓની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છેઃ ચંદ્રશેખર આઝાદ
આઝાદ સમાજ પાર્ટીના કાંશી રામના પ્રમુખ અને સાંસદ ચંદ્રશેખર આઝાદે કહ્યુ કે, સરકાર પોતાનો ધર્મ નિભાવી રહી છે, પોલીસ પોતાનો ધર્મ નિભાવી રહી છે અને હું આ માટ્ટી પ્રત્યે મારી ફર્જ ચુકવવા માટે આ સંઘર્ષમાં સામેલ થયો છું. એક ભારતીય યુવા હોવાને નાતે, હું યુવાનોનું દર્દ સમજું છું. હું તેમનો અવાજ બનવા અને તેમની સાથે ઉભો રહેવા માટે અહીં આવ્યો છું. તેમની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે.