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વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન પોલીસ લાઠીચાર્જ...શું કહે છે નિયમો અને કાયદો?

જ્યારે જ્યારે પણ વિરોધ પ્રદર્શનો જોઈએ છીએ ત્યારે મગજમાં એ સવાલ તો આવતો હશે કે પોલીસ પ્રદર્શનકારીઓ પર ક્યાં સુધી લાઠીચાર્જ કરી શકે નહીં? શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસના શું પાવર છે? કઈ પરિસ્થિતિમાં બળ પ્રયોગ કરી શકાય અને દેખાવકારોના શું અધિકાર છે? 

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST
વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન પોલીસ લાઠીચાર્જ...શું કહે છે નિયમો અને કાયદો?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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