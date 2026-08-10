/વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન પોલીસ લાઠીચાર્જ...શું કહે છે નિયમો અને કાયદો?

ઝારખંડમાં ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત અનિયમિતતાઓ વિરુદ્ધ બે અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સોમવારે મોટા પાયે પ્રદર્શન કર્યું. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી પ્રોટેસ્ટ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવા માટે પહોંચ્યા. સોમવારે બપોરે વિદ્યાર્થીઓને પહેલા બેરિકેડિંગ દ્વારા રોકવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ વોટર કેનનનો ઉપયોગ થયો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ પણ થયો. સાંજે એકવાર ફરીથી પોલીસ ફોર્સ એક્શનમાં આવી અને વિધાનસભા સામે પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને હટાવવા માટે એકવાર ફરીથી લાઠીચાર્જ થયો. ત્યારે આ બધા વચ્ચે અનેકવાર એ સવાલ મગજમાં આવે કે પોલીસ પ્રદર્શનકારીઓ પર ક્યાં સુધી લાઠીચાર્જ કરી શકે નહીં? શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસનો શું પાવર છે, કઈ પરિસ્થિતિઓમાં બળપ્રયોગ થાય અને પ્રદર્શનકારીઓના શું અધિકાર છે?
ક્યાં સુધી લાઠીચાર્જ ન કરી શકે પોલીસ?
ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થી પ્રદર્શ હોય કે દિલ્હીમાં રસ્તાઓ પરથ થયેલું કોઈ પણ આંદોલન, પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહી હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. ખાસ કરીને જ્યારે પોલીસ લાઠીચાર્જ કરે તો સવાલ ઉઠે કે આખરે પોલીસ આવું ક્યારે કરી શકે અને ક્યારે નહીં. કાયદા મુજબ શાંતિપૂર્ણ રીતે હથિયાર વગર પ્રદર્શન કરવું એ નાગરિકોનો બંધારણીય હક છે. પરંતુ આ અધિકાર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધો વગરના નથી.
હકીકતમાં જાહેર વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે કાયદા મુજબ કેટલાક પ્રતિબંધ લગાવી શકાય છે. વર્તમાન કાયદામાં પણ એ વ્યવસ્થા છે કે જો કોઈ સભા ગેરકાયદેસર હોય કે જાહેર શાંતિ માટે જોખમ પેદા કરે અને આદેશ બાદ પણ લોકો ન હટે તો પોલીસ બળપ્રયોગ કરી શકે છે.
શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન નાગરિકોનો હક
ભારતીય બંધારણની કલમ 19(1)(b) હેઠળ નાગરિકોને શાંતિપૂર્ણ રીતે હથિયારો વગર ભેગા થવાનો હક અપાયો છે. પરંતુ આ હક પર જાહેર વ્યવસ્થાના હિતમાં યોગ્ય પ્રતિબંધ લગાવી શકાય છે. એટલે કે ફક્ત પ્રદર્શન કરો છો એટલે પોલીસ મનમાની રીતે કાર્યવાહી કરી શકે નહીં. પ્રદર્શન કરવાની રીત, જગ્યા, હાલાત અને તેનાથી પેદા થનારી સ્થિતિ પણ જોવામાં આવે છે. જો પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ હોય અને કાનૂન વ્યવસ્થા માટે ગંભીર જોખમ પેદા ન કરે તો તેને ફક્ત પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે તે જોઈને હિંસક રીતે વેરવિખેર કરવા એ કાનૂનની રીતે યોગ્ય નથી.
પોલીસ ક્યારે હટવાનો આદેશ આપી શકે
ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા એટલે કે BNSSની કલમ 148માં ગેરકાયદેસર સભાને હટાવવાની વ્યવસ્થા છે. જે હેઠળ કાર્યકારી મેજિસ્ટ્રેટ, પોલીસ સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટરના હોદ્દાથી નીચે ન હોય તેવા પોલીસ અધિકારી ગેરકાયદેસર હોય કે જેમાં પાંચ કે તેનાથી વધુ લોકો હોય તથા તેનાથી જાહેર શાંતિ ભંગ થવાની આશંકા હોય તેવી સભાને વિખેરવાનો આદેશ આપી શકે છે. એટલે કે પોલીસની કાર્યવાહી પહેલા એ જોવું જરૂરી છે કે સભાની સ્થિતિ કાનૂનની દ્રષ્ટિએ આવી છે કે નહીં.
આદેશ બાદ પણ લોકો ન હટે તો?
જો પોલીસ કે સક્ષમ અધિકારીના આદેશ બાદ પણ દેખાવકારો ત્યાંથી ન હટે અને સભા વેરવિખેર થવાની જગ્યાએ યથાવત રહે તો BNSS કલમ 148 હેઠળ બળ પ્રયોગ કરીને સભાને હટાવી શકાય છે. કાયદો એમ પણ કહે છે કે જરૂર પડે તો લોકોની ધરપકડ કે કસ્ટડીમાં પણ લઈ શકાય છે. તેનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે દરેક પ્રદર્શનમાં પોલીસ સીધો લાઠીચાર્જ કરી શકે છે. પહેલા એ સવાલ જરૂરી છે કે સભાને હટાવવાની કાનૂની સ્થઇતિ બની હતી કે નહીં અને બળ પ્રયોગ ખરેખર જરૂરી હતો કે નહીં.
શું લાઠીચાર્જ માટે કોઈ મર્યાદા છે?
કાયદામાં એવા કોઈ નિર્ધારિત નિયમ નથી કે પોલીસ પ્રદર્શન શરૂ થયાના આટલા મિનિટ બાદ કે આટલા કલાક બાદ જ લાઠીચાર્જ કરી શકે છે. અસલ કસૌટી પરિસ્થિતિઓ અને જરૂરિયાત છે. એટલે કે એ જોવાનું રહે છે કે ભીડનો વ્યવહાર કેવો છે, શું જાહેર શાંતિ કે લોકોની સુરક્ષાને જોખમ પેદા થયું છે, શું સભાને હટાવવાનો આદેશ અપાયો હતો અને શું ત્યારબાદ પણ લોકો હટ્યા નથી? આથી કેટલીવાર સુધી લાઠીચાર્જ કરી શકે નહીં તેનો સીધો જવાબ કોઈ નિર્ધારિત સમયના સ્વરૂપમાં આપી શકાય નહીં.
હિંસા થવા પર પોલીસ કાર્યવાહીનો આધાર
NSSમાં પાંચ કે તેનાથી વધુ લોકોની એવી સભાને ગેરકાયદેસર સભા ગણી શકાય છે, જેનો સંયુક્ત હેતુ અપરાધિક બળ કે તેના પ્રદર્શન દ્વારા સરકાર કે કોઈ લોક સેવકને ડરાવવું, કાયદાના પાલનનો વિરોધ કરવો કે કોઈ ગુનો કરવાનો હોય. જો કોઈ સભા બાદમાં આવી સ્થિતિમાં પહોંચે તો તેની કાનૂની સ્થિતિ પણ બદલાઈ શકે છે. આથી શાંતિપૂર્ણ રીતે શરૂ થયેલું પ્રદર્શન જો હિંસક થઈ જાય, પથ્થરમારો થાય કે લોકો કે સંપત્તિને નુકસાન થવાનું જોખમ રહે તો પોલીસ પાસે તેને કાબૂમાં લેવા માટે કાયદા હેઠળ કાર્યવાહીનો આધાર બની શકે છે.
જાણકારી
આ જાણકારી ભારતીય બંધારણ કલમ 19- શાંતિપૂર્ણ અને હથિયાર વગર સભાનો અધિકાર, BNSS કલમ 148- સભાને બળપ્રયોગથી વેર વિખેર કરવાની શક્તિ, અને સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રદર્શન તથા જાહેર વ્યવસ્થા સંબંધિત નિર્ણયના આધાર પર છે.