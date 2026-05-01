મમતા બેનર્જી સામે હારશે શુભેંદુ અધિકારી! આ EXIT POLL માં બંગાળમાં BJPને માત્ર 50 સીટો
West Bengal Exit Poll Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ ગરમાઈ ગયો છે. બીજા તબક્કાના મતદાન બાદ સામે આવેલા એક્ઝિટ પોલ ભાજપની જીત તરફ ઈશારો કરી રહ્યાં છે. જ્યારે એક એવો એક્ઝિટ પોલ આવ્યો છે, જેમાં ટીએમસીની જીતની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે.
- સૌથી મોટો સવાલ બંગાળમાં કોની બનશે સરકાર?
- નવા એક્ઝિટ પોલનું ચોંકાવનારુ અનુમાન
- મમતા બેનર્જી સામે ભબાનીપુરમાં અધિકારીની હાર?
Trending Photos
West Bengal Exit Poll Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળને લઈને બુધવારે જારી મોટા ભાગના Exit Polls નું અનામાન છે કે રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની શકે છે. પરંતુ એક એક્ઝિટ પોલના આંકડા જણાવી રહ્યાં છે કે ભાજપ 50 સીટોની આસપાસ રહી શકે છે. આ એજન્સીનું અનુમાન છે કે ભાજપ નેતા શુભેંદુ અધિકારી ભબાનીપુર સીટથી ચૂંટણી હારી શકે છે. હકીકતમાં અંતિમ પરિણામ 4 મેએ જાહેર કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં કુલ 294 સીટો છે અને બહુમત માટે 148 સીટોની જરૂર છે.
ટીએમસીને 200થી વધુ સીટો મળવાનું અનુમાન
POLIQ ના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર ટીએમસીને 200થી વધુ સીટો મળી શકે છે, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખાતામાં 50થી 82 સીટો જવાનું અનુમાન છે. રાજ્યમાં લેફ્ટ દળ 0થી 3 સીટો અને કોંગ્રેસ 1થી 2 સીટો જીતી શકે છે. અન્યને 0થી 3 સીટો મળવાનું અનુમાન છે.
વોટશેરમાં પણ આગળ ટીએમસી
એજન્સીનું કહેવું છે કે ટીએમસીનો વોટશેર 47થી 49 ટકા રહી શકે છે. તો ભાજપનો વોટશેર 37થી 39 ટકા રહેવાની આશા છે. લેફ્ટને 6થી 8 ટકા, કોંગ્રેસને 3થી 5 ટકા મત મળી શકે છે. અન્યના મામલામાં આ આંકડો 2થી 4 ટકા રહી શકે છે.
બંગાળની સૌથી હાઈ પ્રોફાઇલ સીટનું અનુમાન
ભબાનીપુર અને નંદીગ્રામ પશ્ચિમ બંગાળમાં બે મોટી હાઈ પ્રોફાઇલ સીટ માનવામાં આવી રહી છે. એક તરફ જ્યાં ભબાનીપુરમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ભાજપ નેતા શુભેંદુ અધિકારી વચ્ચે મુકાબલો છે. તો નંદીગ્રામમાં અધિકારીનો મુકાબલો ટીએમસી ઉમેદવાર પબિત્ર કર સાથે છે. ખાસ વાત છે કે નંદીગ્રામમાં અધિકારીએ 2021ની ચૂંટણીમાં મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા.
POLIQ ના એક્ઝિટ પોલનું કહેવું છે કે નંદીગ્રામમાં અધિકારી જીત મેળવશે. અહીં કોંગ્રેસે દીપશિખા ભૌમિક, લેફ્ટે અભિજીત બંદોપાધ્યાયને મેદાનમાં ઉતાર્યાં છે. તો ભબાનીપુરમાં સીએમ મમતા બેનર્જીની જીતનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. અહીં કોંગ્રેસની ટિકિટ પર પ્રદીપ પ્રસાદ અને લેફ્ટ તરફથી શ્રીજીબ બિસ્વાસ મેદાનમાં છે.
મોટા ભાગના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની જીતનું અનુમાન
|એજન્સી
|TMC+
|BJP
|લેફ્ટ+
|કોંગ્રેસ
|અન્ય
|મેટ્રાઇઝ
|125-140
|146-161
|0
|0
|6-10
|પી-માર્ક
|118-138
|150-175
|0
|0
|2-6
|પીપુલ્સ પલ્સ
|177-187
|95-110
|0-1
|1-3
|1-2
|પોલ ડાયરી
|99-127
|142-171
|2-3
|3-5
|0-1
|જેવીસી
|131-152
|138-159
|0-2
|0
|જનમત પોલ્સ
|195-205
|80-90
|0-1
|1-3
|3-5
|ટુડેઝ ચાણક્ય
|100
|192
ભબાનીપુર છે ટીએમસીનો ગઢ
મિની ઈન્ડિયા કહેવાતી ભબાનીપુર સીટ મમતા બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે. તેમાં કોલકત્તા કોર્પોરેશનના આઠ વોર્ડ આવે છે. એક તરફ આ સીટ ટીએમસી માટે શાખની લડાઈ હશે. તો ભાજપ અહીં નંદીગ્રામની જીતનું પુનરાવર્તન કરી ટીએમસીના કિલ્લાને ભેદવાનો પ્રયાસ કરશે. ચૂંટણી પરિણામ પહેલા ભાજપે અહીં વોરરૂમ સ્થાપિત કરી દીધો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે