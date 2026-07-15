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મહારાષ્ટ્રથી દિલ્હી સુધી રાજકીય ગરમાવો: સુપ્રિયા સુલેના નિવેદન બાદ અટકળો, શું શરદ પવારની NCP પરિસીમન બિલ પર મોદી સરકારને આપશે સાથ?

NCP (શરદ પવાર) ના નેતા સુપ્રિયા સુલેના નિવેદન બાદ મહારાષ્ટ્રથી દિલ્હી સુધી રાજકીય માહોલ ગરમ થઈ ગયો છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સંસદમાં પરિસીમન બિલ પર શરદ પવારની એનસીપી પણ સરકારના પક્ષમાં આવી શકે છે. જો તેમ થાય છે તો પરિસીમન બિલ પાસ કરાવવાનો માર્ગ મોકળો થઈ જશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:48 PM IST
મહારાષ્ટ્રથી દિલ્હી સુધી રાજકીય ગરમાવો: સુપ્રિયા સુલેના નિવેદન બાદ અટકળો, શું શરદ પવારની NCP પરિસીમન બિલ પર મોદી સરકારને આપશે સાથ?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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