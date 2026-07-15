/મહારાષ્ટ્રથી દિલ્હી સુધી રાજકીય ગરમાવો: સુપ્રિયા સુલેના નિવેદન બાદ અટકળો, શું શરદ પવારની NCP પરિસીમન બિલ પર મોદી સરકારને આપશે સાથ?

Maharashtra Politics: 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના ચોમાસું સત્ર પહેલા દેશની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ થવા લાગી છે. ચોમાસું સત્ર પહેલા પરિસીમન બિલને લઈને ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે એનસીપી (શરદ પવાર) ના નેતા સુપ્રિયા સુલેના નિવેદને સંસદની નંબર ગેમને રસપ્રદ બનાવી દીધી છે.
હકીકતમાં સુપ્રિયા સુલેએ કહ્યું કે સીટો વધારવી અને 50 ટકા અનામતની મર્યાદા પર ચર્ચાની શરતની સાથે એનસીપી શરદચંદ્ર પવાર સમર્થન પર વિચાર કરી શકે છે. તેમના આ નિવેદને મહારાષ્ટ્રથી લઈને દિલ્હી સુધી નવી ચર્ચા છંછેડી છે. આ વચ્ચે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પરિસીમન બિલને લઈને સરકારની નજર JMM, AAP અને NC ના સાંસદો પર પણ છે.
મુંબઈમાં મોટી રાત્રે મોટી રાજકીય હલચલ
પાછલી રાત્રે શરદ પવાર જૂથના નેતા મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મળ્યા, બીજીતરફ અજિત પવારની એનસીપીના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પણ મુખ્યમંત્રી સાથે અલગથી બેઠક કરી હતી.
મંગળવારે મોડી રાત્રે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ થઈ. મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકો બાદ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી કે શરદ પવાર પોતાની પાર્ટીને લઈ કોઈ મોટો નિર્ણય કરી શકે છે.
જયંત પાટિલે શરદ પવાર સાથે કરી બેઠક
હવે આ બેઠકોએ રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચા છેડી છે. સૂત્ર જણાવે છે કે એનસીપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જયંત પાટિલે સૌથી પહેલા મુંબઈ સ્થિત શરદ પવારની તેમના આવાસ પર મુલાકાત કરી હતી.
પરંતુ આ બેઠકમાં ક્યા મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ, તેને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી. આ બેઠકોથી અલગ સુપ્રિયા સુલેના એક નિવેદને સમગ્ર રાજકીય ગણિતમાં નવો દ્રષ્ટિકોણ જોડી દીધો છે.
શું છે સુપ્રિયા સુલેના નિવેદનનું મહત્વ?
મહત્વનું છે કે એનસીપી શરદચંદ્ર પવારના સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ સંકેત આપ્યો છે કે તેમની પાર્ટી પરિસીમન બિલ પર સમર્થન માટે સરકાર પાસે બે મુદ્દા પર સ્પષ્ટતા ઈચ્છે છે.
Recent reports appearing in sections of the media regarding the stand of the Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) on the issue of delimitation are inaccurate and speculative. I wish to clarify that neither I nor the party has had any official discussion…
— Supriya Sule (@supriya_sule) July 15, 2026
તેમાં પ્રથમ લોકસભા સીટોની સંખ્યા વધારવાનો સવાલ અને બીજો 50 ટકા અનામતની મર્યાદા. જો સરકાર આ મુદ્દા પર ચર્ચા માટે તૈયાર થાય છે, તો એનસીપી શરદચંદ્ર પવાર પરિસીમન બિલના સમર્થન પર વિચાર કરી શકે છે. તેનો સીધો મતલબ છે કે પરિસીમન બિલ હજુ આવ્યું નથી, પરંતુ સમર્થનની શરતો પહેલા સામે આવી ગઈ છે.
શું સંસદમાં રજૂ થશે પરિસીમન બિલ?
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલા ચોમાસું સત્રમાં સરકાર 130મુ અને 131મું બંધારણીય સંશોધન બિલને પાસ કરાવવાના પ્રયાસમાં છે, પરંતુ કોઈપણ બંધારણીય સુધારા માટે બે-તૃતિયાંશ બહુમતની જરૂર પડે છે. આ પહેલા કાલે દિલ્હીમાં બે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી.
એક અમિત શાહના આવાસ પર મોડી રાત્રે એકનાથ શિંદેની સાથે લાંબી ચર્ચા થઈ. જેને મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે આ પહેલા યોગી આદિત્યનાથ અને અમિત શાહ વચ્ચે પણ બેઠક યોજાઈ હતી.
હવે શું છે લોકસભામાં એનડીએનું સમીકરણ
છેલ્લા કેટલાક સમયમાં થયેલા રાજકીય ઘટનાક્રમો બાદ સંસદમાં એનડીએના સમીકરણમાં સુધાર થયો છે. તેવામાં જો શરદ પવારની પાર્ટી NCP (SP) પરિસીમન બિલ પર સરકારનો સાથ આપે છે, તો બિલ પાસ કરાવવામાં સફળતા થઈ શકે છે. શરદ પવારની પાર્ટી NCP (SP) ના લોકસભામાં 8 સાંસદ છે.
તો ટીએમસીના 20 બળવાખોર સાંસદ, શિવસેના (UBT) ના 6 સાંસદો એક સાથે આવે છે તો સરકારનું સમર્થન 332 સુધી પહોંચી શકે છે. પરંતુ બે-તૃતિયાંશ બહુમતી માટે 360 મત જોઈએ. હજુ સરકારની સામે 28 વધારાના મત એકત્ર કરવાનો પડકાર છે.
તેવામાં બધાની નજર ડીએમકેના 22 સાંસદો પર છે. ડીએમકે પાસે લોકસભામાં 22 સાંસદો છે અને રાજ્યસભામાં 8 સાંસદો છે. જો ડીએમકે સરકારના સમર્થનમાં મતદાન કરે છે તો આ આંકડો 354 સુધી પહોંચી જશે. તેવામાં માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર કેટલાક અન્ય વિપક્ષી દળોના સાંસદોનો સંપર્ક કરવાના પ્રયાસમાં છે.