Political Switch: જ્યોતિરાદિત્ય અને સુવેન્દુથી લઈને રાઘવ સુધી... પોતાની પાર્ટીઓને ઝટકો આપી BJPમાં સામેલ થયેલા આ 10 મોટા ચહેરાઓ

Political Switch: આમ આદમી પાર્ટીના સાત રાજ્યસભા સાંસદો ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ એવા મોટા નેતાઓ વિશે જેમણે પોતાની પાર્ટી છોડીને ભાજપનો હાથ પકડ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:02 PM IST
  • રાઘવ ચઢ્ઢા ભાજપમાં જોડાતા જ બદલાયું દિલ્હી-પંજાબનું ગણિત
  • વિપક્ષના એ 10 'સારથિ' જે હવે ભાજપના રથ પર સવાર
  • પક્ષપલટાના ખેલમાં 'કિંગ' સાબિત થયેલા 10 નેતાઓ

Trending Photos

Political Switch: આમ આદમી પાર્ટીને આજે એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. રાઘવ ચઢ્ઢા પોતાની સાથે સાત રાજ્યસભા સાંસદોને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈ ગયા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા મોટા રાજકીય ચહેરાઓએ આવા જ રસ્તાઓ અપનાવ્યા છે. આના કારણે સરકારો બદલાઈ છે, ચૂંટણીના સમીકરણો બદલાયા છે અને સત્તાનું માળખું નવેસરથી વ્યાખ્યાયિત થયું છે. ચાલો જાણીએ એવા 10 મોટા ચહેરાઓ વિશે જેમણે પોતાની પાર્ટીઓને મુશ્કેલીમાં મૂકીને ભાજપ સાથે સંબંધ જોડ્યો.

સૌથી તાજો કિસ્સો
આ યાદીમાં સૌથી નવું નામ રાઘવ ચઢ્ઢાનું છે. તેમણે આમ આદમી પાર્ટી પર એવો આરોપ લગાવીને વિદાય લીધી કે, પાર્ટી તેના મૂળ સિદ્ધાંતો પરથી ભટકી ગઈ છે. ઘણા સાંસદો સાથેનું તેમનું આ પગલું હાલના સમયમાં આમ આદમી પાર્ટીની સંસદીય તાકાત માટે સૌથી મોટો ઝટકો માનવામાં આવે છે.

જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા
જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા 2020માં ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યા જ્યારે તેમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ છોડી દીધી. તેમના ભાજપમાં સામેલ થવાથી 22 ધારાસભ્યોએ રાજીનામું આપી દીધું અને મધ્ય પ્રદેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર પડી ગઈ. આજે તેઓ કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે કાર્યરત છે.

સુવેન્દુ અધિકારી
સુવેન્દુ અધિકારીએ 2021ની પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી પહેલા જ ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છોડી દીધી હતી. તેઓ માત્ર ભાજપમાં જોડાયા જ નહીં, પરંતુ નંદીગ્રામમાં મમતા બેનર્જીને પણ હરાવ્યા હતા. આનાથી રાજ્યમાં એક મુખ્ય વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે તેમની સ્થિતિ ઘણી મજબૂત થઈ ગઈ.

અશોક ચવ્હાણ અને કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ચવ્હાણ 2024માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ કોંગ્રેસ માટે એક મોટો ઝટકો હતો. તેવી જ રીતે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અમરિંદર સિંહે કોંગ્રેસ નેતૃત્વ સાથેના મતભેદો બાદ પોતાની અલગ પાર્ટી બનાવી અને બાદમાં તેને ભાજપમાં ભેળવી દીધી.

હિમંતા બિસ્વા સરમા
હિમંતા બિસ્વા સરમાએ 2015માં કોંગ્રેસ છોડી દીધી અને પૂર્વોત્તરમાં ભાજપના સૌથી મજબૂત નેતાઓમાંથી એક બની ગયા. તેઓ આજે આસામના મુખ્યમંત્રી છે અને આ ક્ષેત્રમાં ભાજપના વિસ્તરણનો શ્રેય મોટે ભાગે તેમને જ આપવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત મિલિંદ દેવરાએ 2024માં કોંગ્રેસ છોડી દીધી હતી અને ભાજપ સમર્થિત એકનાથ શિંદેની શિવસેના દ્વારા ગઠબંધનમાં જોડાયા હતા. તેવી જ રીતે આરપીએન સિંહ 2022ની યુપી ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં જોડાયા હતા. જ્યારે હાર્દિક પટેલે ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપ સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા.

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

