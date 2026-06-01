/ભાજપમાં મોટા ફેરબદલની શક્યતા! PM મોદીના આવાસે મળ્યા શાહ અને નબીન, રાજ્યસભા અને MLC ચૂંટણીઓ પર થઈ ચર્ચા

Cabinet Reshuffle: રાજ્યસભા અને અનેક MLC બેઠકો માટે ચૂંટણીને લઈ દેશભરમાં રાજકીય તાપમાન આસમાને પહોંચી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, ઉમેદવારોના નામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે BJPમાં મોટા સંગઠનાત્મક ફેરબદલ શરૂ થઈ ગયા છે. રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાને ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ (CEC)ની એક હાઈ પ્રોફાઇલ મિટિંગ યોજાઈ હતી, જેનાથી રાજકીય વર્તુળોમાં પક્ષમાં મોટા ફેરબદલની અટકળો શરૂ થઈ હતી.
વડા પ્રધાન મોદી સાથે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ અને ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીન, તેમજ અન્ય ઘણા ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. રાજ્યસભા ચૂંટણીના નામાંકન પહેલાં ઉમેદવારોની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે આ બેઠક બોલાવવામાં આવી હોવા છતાં, રાજકીય પંડિતો માને છે કે વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાને આ ગુપ્ત પરામર્શની આંતરિક વાર્તા કંઈક બીજું જ સૂચવે છે.
ફક્ત ચૂંટણીની તૈયારીઓ કે મોટા સંગઠનાત્મક ફેરફારોની તૈયારીઓ?
આ બેઠક અંગે પક્ષમાં ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. સામાન્ય રીતે, રાજ્યસભા અથવા MLC ચૂંટણીઓ માટે ભાજપ કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ (CEC)ના તમામ ટોચના નેતાઓની આવી મેરેથોન સામ-સામે મુલાકાત ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
સૂત્રોનો દાવો છે કે વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાને ભેગા થયેલા નેતાઓએ માત્ર ટિકિટ વિતરણની ચર્ચા જ નહીં પરંતુ ભાજપની રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી ટીમમાં આગામી સંભવિત ફેરબદલ અને મોટા સંગઠનાત્મક ફેરફારો માટે સંપૂર્ણ બ્લુપ્રિન્ટ પણ તૈયાર કરી હતી. આ જ કારણ છે કે તેને મોટા ફેરબદલના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
અમિત શાહના હસ્તક્ષેપથી મહારાષ્ટ્રના બેઠક-વહેંચણી વિવાદનો ઉકેલ
આ હાઇ-પ્રોફાઇલ બેઠક પછી તરત જ, ભાજપે 16 મહારાષ્ટ્ર વિધાન પરિષદ (MLC) બેઠકો માટે 10 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં. મહારાષ્ટ્રમાં, મહાયુતિ ગઠબંધનના ભાગીદારો શિવસેના (શિંદે જૂથ) અને એનસીપી (અજીત પવાર જૂથ) વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણીને લઈને ઉગ્ર ઝઘડો થયો હતો. આ વિવાદ એ હદ સુધી વધ્યો કે મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ પોતે અમિત શાહને હસ્તક્ષેપ માટે સીધી અપીલ કરવી પડી. અંતે, વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાને મળેલી બેઠકમાં શાહના હસ્તક્ષેપથી મડાગાંઠનો ઉકેલ આવ્યો, અને નામાંકનની અંતિમ તારીખ પહેલા જ સસ્પેન્સનો અંત આવ્યો.
આ રાજ્યોમાં 24 રાજ્યસભા બેઠકો પર ચૂંટણી
જે 24 રાજ્યસભા બેઠકો માટે આ સમગ્ર પ્રચાર લડાઈ લડી રહ્યો છે તે દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાયેલી છે. તમને જણાવી દઈએ કે આંધ્ર પ્રદેશ (4 બેઠકો), ગુજરાત (4 બેઠકો), કર્ણાટક (4 બેઠકો), મધ્ય પ્રદેશ (3 બેઠકો), રાજસ્થાન (3 બેઠકો) અને ઝારખંડ (2 બેઠકો), આ ઉપરાંત, ચાર ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, મેઘાલય અને મિઝોરમમાં એક-એક બેઠક ખાલી છે, જેના પર રાજ્યસભામાં નવા ચહેરા મોકલવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.