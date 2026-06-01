  ભાજપમાં મોટા ફેરબદલની શક્યતા! PM મોદીના આવાસે મળ્યા શાહ અને નબીન, રાજ્યસભા અને MLC ચૂંટણીઓ પર થઈ ચર્ચા

ભાજપમાં મોટા ફેરબદલની શક્યતા! PM મોદીના આવાસે મળ્યા શાહ અને નબીન, રાજ્યસભા અને MLC ચૂંટણીઓ પર થઈ ચર્ચા

Cabinet Reshuffle: આગામી 24 રાજ્યસભા અને રાજ્ય વિધાન પરિષદ (MLC)ની ચૂંટણીઓ અંગે PM મોદીના નિવાસસ્થાને ભાજપ કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ અને નીતિન નવીન હાજર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તરત જ, મહારાષ્ટ્રના 10 MLC ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં સંભવિત મોટા સંગઠનાત્મક ફેરબદલોની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 01, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 05:16 PM IST
About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

