Energy Lockdown: ભારતમાં થયું 'એનર્જી લૉકડાઉન' તો શું-શું બંધ થઈ જશે, ચર્ચા વચ્ચે જાણી લો જવાબ
Energy Lockdown: એનર્જી લોકડાઉન સંસાધનોને બચાવવાની એક ઈમરજન્સી વ્યવસ્થા છે, જે પશ્ચિમ એશિયાના યુદ્ધ અને તેલ સપ્લાયમાં આવેલી સમસ્યાને કારણે ચર્ચામાં છે. જો તે લાગૂ થયું તો શું-શું બંધ થશે...
- એનર્જી સંકટ વચ્ચે દેશમાં ફરી લોકડાઉનની ચર્ચા
- કોરોના લોકડાઉન કરતા અલગ હશે એનર્જી લોકડાઉન
- જાણો આ દરમિયાન શું થશે અસર
Possible Restrictions in India Amid Energy Lockdown: ભારત એક વખત ફરી એવી સ્થિતિમાં છે જ્યાં લોકડાઉન શબ્દની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ આ વખતે કોઈ વાયરસ નહીં પરંતુ એનર્જી એટલે કે ઉર્જા સંકટ છે. મધ્યપૂર્વમાં જારી તણાવ અને સમુદ્રી વ્યાપાર માર્ગમાં આવેલી સમસ્યાએ દેશની ઉર્જા સુરક્ષા પર સવાલ ઉભા કરી દીધા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંસદમાં આપવામાં આવેલા ભાષણો અને 25 માર્ચે થયેલી સર્વદળીય બેઠક બાદ એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા વધી ગઈ છે. જો આ પ્રભાવી થાય છે તો ભારતીયોનું રોજિંદુ જીવન તેવું નહીં રહે જેવું આજે છે. તેલના રાશનિંગથી લઈને વર્ક ફ્રોમ હોમ સુધી, ઘણા ફેરફાર થઈ શકે છે.
કેમ શરૂ થઈ એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા?
સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં એનર્જી લોકડાઉન શબ્દ ત્યારથી ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે, જ્યારે પીએમ મોદીએ સંસદમાં વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનમાં આવતી સમસ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે 25 માર્ચે સર્વદળીય બેઠક બોલાવી હતી, જેમાં ઉર્જા સંબંધિત પ્રભાવોની ચર્ચા કરવામાં આવી. આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે સરકાર ઈંધણના વપરાશને નિયંત્રિત કરવા માટે મોટા પગલા ભરી શકે છે. પરંતુ સરકારે અત્યાર સુધી પેટ્રોલિયમ પદાર્થોનો પર્યાપ્ત સ્ટોક હોવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે, પરંતુ ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાને જોતા માંગને ઘટાડવાની રણનીતિ અપનાવી શકાય છે.
શું છે એનર્જી લોકડાઉનનો અસલી મતલબ?
શરળ શબ્દોમાં કહીએ તો એનર્જી લોકડાઉન ઉર્જા સંસાધનોના સરંક્ષણની એક એવી અવસ્થા છે, જ્યાં વપરાશ પર અંકુશ લગાવવામાં આવે છે. તેની કોઈ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા તો નથી, પરંતુ જ્યારે ઈંધણ અને વીજળીની કમી થાય છે તો સરકારો અવરજવર અને વ્યાપારિક ગતિવિધિઓ પર પ્રતિબંધ લગાવી શકે છે.
તેને તમે સંસાધનોનો રાશનિંગ કાળ પણ કહી શકો છો, જ્યાં બિનજરૂરી ખર્ચ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવે છે, જેથી ફરજીયાત સેવાઓ માટે ઉર્જાઓ બચાવી શકાય. આ સમાજને એક અનુશાસિત ઉપભોગ તરફ લઈ જવાની એક પદ્ધતિ છે.
સોશિયલ મીડિયા પર કેમ થઈ રહી છે એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા?
આ ચર્ચાને હવા આપવામાં ઈન્સ્ટાગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સની મોટી ભૂમિકા છે. તે આ ઉર્જા સંરક્ષણના પગલાને 2020ના કોવિડ લોકડાઉન સાથે જોડીને જોઈ રહ્યાં છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોના મનમાં ડર અને ઉત્સુકતા બંને વધી ગયા છે. જ્યારે લોકો જુએ છે કે સરકારો વર્ક ફ્રોમ હોમ કે ગાડીઓના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધની વાત કરી રહી છે તો તેને તત્કાલ જૂના લોકડાઉન જેવું માની લે છે. આ કારણ છે કે એનર્જી લોકડાઉન શબ્દ આજે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે.
એનર્જી લોકડાઉનમાં કઈ વસ્તુ પર લાગશે લગામ?
એનર્જી લોકડાઉનની સ્થિતિમાં સૌથી પહેલા અસર પરિવહન વ્યવસ્થા પર જોલવા મળી શકે છે. ઈંધણના રાશનિંગ હેઠળ પેટ્રોલ અને ડીઝલનું વેચાણ સીમિત કરી શકાય છે. મોટા શહેરોમાં ટ્રાફિક અને ઈંધણના વપરાશને ઘટાડવા માટે કાર-ફ્રી સન્ડે કે ઓડ-ઇવન જેવી વ્યવસ્થા ફરી લાગૂ કરી શકાય છે.
ખાનગી બસ ઓપરેટરો અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રોમાં ડીઝલની અછતને કારણે લાંબા અંતરની યાત્રા મોંઘી અને મુશ્કેલ થઈ શકે છે. સરકાર નાગરિકોને બિનજરૂરી યાત્રાથી બચવાની સલાહ આપી શકે છે, જેથી બચેલું ઈંધણ જરૂરી સેવાઓ માટે સુરક્ષિત રાખી શકાય.
ઓફિસો અને શિક્ષણ સંસ્થાઓનું સ્વરૂપ બદલાશે
કોરોના કાળની યાદો તાજી કરતા સરકાર ફરી જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રોના કર્મચારીઓ માટે વર્ક ફ્રોમ હોમની ગાઇડલાઇન જારી કરી શકે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓફિસ જતા લાખો લોકો દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવતા પેટ્રોલ અને ડીઝલની બચત કરવાનો છે. આ રીતે સ્કૂલો અને કોલેજો ફરી ઓનલાઈન મોડમાં શરૂ થઈ શકે છે.
શિક્ષણ સંસ્થાઓ બંધ રહેવાથી હજારો સ્કૂલ બસો અને ખાનગી વાહનો રોડ પરથી દૂર થઈ જશે, જેનાથી ઉર્જાની મોટી બચત થશે. આ પગલું સંપૂર્ણ રીતે દેશની ઉર્જા વપરાશને ઘટાડવા માટે ઉઠાવવામાં આવી શકે છે.
આયોજનો અને મનોરંજન પર શું અસર પડશે?
ભારતમાં આઈપીએલ જેવા મોટા આયોજનોનો સમય નજીક છે, પરંતુ એનર્જી લોકડાઉનને કારણે સ્ટેડિયમોમાં દર્શકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. મોટી ભીડ ભેગી થવાથી વીજળીનો વપરાશ અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે ઉપયોગ થનાર ખાનગી વાહનને રોકવા માટે સરકાર મોટા પગલા ભરી શકે છે.
જાહેર કાર્યક્રમો, રેલીઓ અને મોટા આયોજન પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવી શકે છે. હવાઈ યાત્રાના ક્ષેત્રમાં ઉડાનોની સંખ્યા ઘટાડી શકાય છે, કારણ કે જેટ ફ્યુલની વધતી કિંમતો અને સીમિત ઉપલબ્ધતા એવિએશન સેક્ટર માટે પડકાર બની શકે છે.
કોમર્શિયલ ગેસ અને ઉદ્યોગો પર સંકટ
ઉર્જા સંકટની સીધી અસર વ્યાપારિક ગતિવિધિઓ પર જોવા મળી શકે છે. હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ, બેકરી અને કેટરિંગ વ્યવસાયો માટે કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘણા મોટા શહેરોમાં હોટલોએ પોતાનું કામ સીમિત કર્યું છે, કારણ કે તેની પાસે ગેસનો પર્યાપ્ત સ્ટોક નથી.
સરકારે ઘરેલું ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપતા ઉદ્યોગોને અપાતા ગેસમાં ઘટાડો કર્યો છે. બિન જરૂરી ઉદ્યોગ, જેમ કે પેટ્રોકેમિકલ અને ભારે વિનિર્માણ એકમો, અસ્થાયી રૂપથી બંધ થઈ શકે છે, જેથી વીજળી અને ઉર્જાની બચત થાય.
ઘરેલું રસોઈ અને ગેસની વર્તમાન સ્થિતિ
વર્તમાનમાં દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ગેસ સ્ટેશનો પર કિલોમીટર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. લોકો ડરીને ગેસ સિલિન્ડરની ખરીદી કરી રહ્યાં છે, જેનાથી આપૂર્તિ વ્યવસ્થા પર દબાવ વધી ગયો છે. એલપીજી સિલિન્ડરોની ડિલીવરીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને નવા કનેક્શનો પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.
શું ખુલ્લુ રહેશે અને શું હશે પ્રાથમિકતા?
એનર્જી લોકડાઉનનો મતલબ સંપૂર્ણ રીતે કામકાજ ઠપ કરવાનો નહીં, પરંતુ ઉર્જાના ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપવાનો છે. હોસ્પિટલ, ઈમરજન્સી વાહન, ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ જેવી સેવાઓ માટે ઈંધણની આપૂર્તિ યથાવત રહેશે. જાહેર પરિવહન જેમ કે મેટ્રો, સરકારી બસ અને ટ્રેનો ચાલુ રહેશે, જેથી સામાન્ય લોકોને ઓછી મુશ્કેલી થાય.
વીજળી ઉત્પાદન માટે પાવર પ્લાન્ટ્સ અને રિફાઇનરીઓને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આવાસીય ક્ષેત્રોમાં વીજળી અને ગેસની અછતને રોકવાનો હશે, ભલે તે માટે કોમર્શિયલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને થોડા સમય ભલે બંધ કરવા પડે.
