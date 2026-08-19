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આ ભાજપ જ કરી શકે! ૩૩માંથી ૧૨ જિલ્લાની કલેક્ટર પદની ધુરા મહિલાઓના હાથમાં, 36 ટકા મહિલા અનામત

આપણે હંમેશાં મહિલા અનામતની વાતો કરીએ છીએ પણ શું મહિલાઓને એ હકો આપીએ છીએ. જવાબ છે બિલકુલ ના.... હા સમાજમાં મહિલાઓની ભૂમિકા વધી છે પણ 33 ટકા તો નથી પણ દેશના છત્તીસગઢ રાજ્યમાં ખરેખર મહિલા અનામતનો વાયદો પળાયો છે. રાજ્યના 33 જિલ્લામાંથી 12 જિલ્લામાં કલેક્ટર મહિલા છે. મહિલા IASનો  આ રાજ્યમાં દબદબો છે અને મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુદેવ સાયને આભારી છે. 

Published: Aug 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:45 PM IST
આ ભાજપ જ કરી શકે! ૩૩માંથી ૧૨ જિલ્લાની કલેક્ટર પદની ધુરા મહિલાઓના હાથમાં, 36 ટકા મહિલા અનામત

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