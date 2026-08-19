/આ ભાજપ જ કરી શકે! ૩૩માંથી ૧૨ જિલ્લાની કલેક્ટર પદની ધુરા મહિલાઓના હાથમાં, 36 ટકા મહિલા અનામત

છત્તીસગઢ સરકારે મહિલા સશક્તિકરણ અને નારીશક્તિને મજબૂત દીશા આપી છે. જેનું ઉદાહરણ રાજ્યના વહીવટી શાસનમાં જોવા મળી રહ્યું છે. દેશમાં IASમાં મહિલાઓનો દબદબો છે. ઘણા રાજ્યમાં મહિલા IAS ટોચના પદ સંભાળે છે પણ છત્તીસગઢની સરકાર આ બાબતે થોડી અલગ ચાલી રહી છે. આ સરકારે મહિલાઓ પર પોતાનો ભરોસો જતાવ્યો છે અને 33 જિલ્લામાંથી 12 જિલ્લાનો વહીવટ મહિલા IASના હાથમાં છે. 18 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં કલેક્ટરોની બદલીઓ બાદ હવે 12 જિલ્લાઓના વડા હવે મહિલા IAS બન્યા છે.
મહિલા અધિકારીઓને કલેક્ટર જેવા પદનં બહુમાન આપી સરકારે એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે છત્તીસગઢમાં મહિલા અધિકારીઓ પોતાની ક્ષમતા અને દક્ષતા સાથે સરકારના વિકાસને નવી દીશા આપી રહી છે.
2016ની બેચની IAS અધિકારી જયશ્રી જૈનને સક્તી જિલ્લાના કલેક્ટર બનાવાયા છે. આ સિવાય મોહલા, માનપુર અને અંબાગઢ ચૌકીના કલેક્ટર તુલિકા પ્રજાપતિને હવે કબીરધામ જિલ્લાના કલેક્ટરનો હવાલો સોંપાયો છે.
આ બદલીઓમાં સરકારે પ્રશાસનિક જવાબદારીઓ સોંપતાં પહેલાં અધિકારીની ક્ષમતા, અનુભવ અને કાર્યકુશળતાને મહત્વ આપ્યું છે. આ સાથે મહિલા અધિકારીઓ પર ભરોસો મૂક્યો છે.
12 જિલ્લાઓમાં મહિલા કલેક્ટર
હાલમાં, રાજ્યના 12 જિલ્લાઓ જ્યાં મહિલા IAS અધિકારીઓ કલેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવે છે તે છે:
|કોંડાગાંવ
|નુપુર રાશિ પન્ના
|બેમેટરા
|પ્રતિષ્ઠા મમગાઈ
|નારાયણપુર
|નમ્રતા જૈન
|બાલોદ
|દિવ્યા મિશ્રા
|સુરજપુર
|રેના જમીલ
|શક્તિ
|જયશ્રી જૈન
|કબીરધામ
|તુલિકા પ્રજાપતિ
|મોહલા-માનપુર-અંબાગઢ ચોકી
|તનુજા સલામ
|સારંગગઢ-બિલાઈગઢ
|પદ્મિની ભોઈ સાહુ
|બલરામપુર-રામાનુજગંજ
|ચંદન સંજય ત્રિપાઠી
|મનેન્દ્રગઢ-ચિરમીરી-ભરતપુર
|સંતન દેવી જાંગડે
|કોરિયા
|રોકતિમા યાદવ
ગુજરાતમાં પણ મહિલાઓને સવિશેષ મહત્વ અપાય છે. રાજ્યમાં ઉંચા પદ પર મહિલા અધિકારીઓ બિરાજમાન છે. વાત કરીએ ડૉ. અંજુ શર્માની તો ગુજરાત સરકારમાં અધિક મુખ્ય સચિવ (Additional Chief Secretary) પદની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. 1991 બેચના વરિષ્ઠ IAS અધિકારી અને હાલમાં ગુજરાત સરકારમાં અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે ડૉ. જયંતી રવિ (IAS) મહેસૂલ વિભાગમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. અવંતિકા સિંઘ જેવા મહિલા અધિકારી એક સમયે CMOમાં પોતાની કાબેલિયત પૂરવાર કરી ચૂક્યા છે. હાલમાં નવા IASમાં મહિલાઓ પ્રાંત અધિકારી તરીકે કે નાયબ કલેક્ટર પદે ફરજ બજાવે છે. ગુજરાતમાં પણ મહિલા અધિકારીઓનો દબદબો રહ્યો છે.
એક સમયે ગુજરાતના પહેલા ડીજીપીનું બહુમાન ગીતા જોહરીને મળી ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત મમતા વર્મા, મોના ખંધાર, અને મનિષા ચંદ્રા જેવા ચહેરાઓ પણ અગ્ર સચિવ અને મુખ્ય સચિવ કક્ષાની જવાબદારીઓ સંભાળી રહ્યા છે. પીએમ મોદીના સમયમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ દરમિયાન ડૉ. મંજુલા સુબ્રમણ્યમે રાજ્યના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય સચિવ તરીકે સેવા આપીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આમ ગુજરાત પણ મહિલા અધિકારીઓને સતત અગ્રેસર રાખતું રાજ્ય છે.