/તમિલનાડુમાં સત્તાની ખેંચતાણ! સરકાર બનાવવા માટે શું રાજ્યપાલ વિરુદ્ધ કોર્ટ જઈ શકે છે વિજય? જાણો ક્યારે બન્યું છે આવું

Tamil Nadu Politics: સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરવા માટે વિજય રાજ્યપાલ સાથે બે વાર મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ તેમને હજુ સુધી લીલી ઝંડી મળી નથી. ચાલો જોઈએ કે, વિજય કોર્ટનો આશરો લઈ શકે છે કે નહીં.
Tamil Nadu Politics: તમિલનાડુમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પછી રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે, ચૂંટણીમાં કોઈપણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી નથી. વિજય અને તેમની પાર્ટી TVK 108 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ બહુમતીના આંકડાથી પાછળ રહી ગઈ છે. કોંગ્રેસના સમર્થન બાદ પણ વિજયની બેઠકોની સંખ્યા વધીને 113 થઈ ગઈ છે. સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરવા માટે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર આર્લેકર સાથે બે વખત મુલાકાત કરવા છતાં તેમને હજુ સુધી સરકાર બનાવવાનું આમંત્રણ મળ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જોઈએ કે, વિજય રાજ્યપાલના નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકારી શકે છે કે નહીં.
શું રાજ્યપાલના નિર્ણયને પડકારી શકાય?
બંધારણીય રીતે રાજ્યપાલના નિર્ણયને પડકારી શકાય છે. રાજ્યપાલના કાર્યો સંપૂર્ણપણે ન્યાયિક સમીક્ષાની બહાર નથી. જો કે, સરકારો બનાવવા મામલે રાજ્યપાલો પાસે વિવેકાધીન સત્તાઓ હોય છે. પરંતુ જો આ સત્તાઓનો ઉપયોગ મનસ્વી રીતે અથવા ગેરબંધારણીય રીતે કરવામાં આવે છે, તો તે ન્યાયિક સમીક્ષાને પાત્ર હોય છે.
જો કોઈ રાજ્યપાલ સૌથી મોટા પક્ષના નેતાને બહુમતી સાબિત કરવાની તક આપ્યા વિના જ તેમને નજરઅંદાજ કરી દે છે, તો અસરગ્રસ્ત પક્ષ હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવી શકે છે. આવા મામલામાં મુખ્ય દલીલ એ હશે કે રાજ્યપાલે અયોગ્ય રીતે કામ કર્યું છે.
વિજયની સૌથી મજબૂત કાનૂની દલીલ
કોર્ટ દ્વારા સ્થાપિત સૌથી મહત્વના સિદ્ધાંતોમાંથી એક એ છે કે બહુમતીનું પરીક્ષણ વિધાનસભાના ગૃહ પર થવું જોઈએ, આ નિર્ણય ફક્ત રાજભવનની અંદર જ ન લેવો જોઈએ. આ કારણે વિજયની પાર્ટી કોર્ટને વિનંતી કરી શકે છે કે તે રાજ્યપાલને 'ફ્લોર ટેસ્ટ' કરાવવાનો નિર્દેશ આપે. 1994માં આવેલા ઐતિહાસિક એસ. આર. બોમ્મઈ વિરુદ્ધ ભારત સંઘના ચુકાદા બાદ આ સિદ્ધાંતને બંધારણીય રીતે વધુ મહત્વ મળ્યું હતું.
તે ચુકાદામાં એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, બહુમતીના સમર્થન સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોનો ઉકેલ કોઈ વ્યક્તિની પોતાની રાજકીય વિચારધારા કે આકલનના આધારે નહીં, પરંતુ વિધાનસભામાં મતદાન દ્વારા જ થવો જોઈએ.
2018નો કર્ણાટકનો મામલો
આનું સૌથી પ્રખ્યાત ઉદાહરણ 2018માં કર્ણાટકમાં જોવા મળ્યું હતું. તે સમયે રાજ્યપાલ વજુભાઈ વાળાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. જ્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસ-JD(S) ગઠબંધને બહુમતી સમર્થન હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ મામલો મોડી રાત્રે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. કોર્ટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કર્યો અને બહુમતી સાબિત કરવા માટે આપવામાં આવેલી 15 દિવસની સમયમર્યાદા ઘટાડીને તાત્કાલિક ફ્લોર ટેસ્ટ કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
2005નો બિહારનો મામલો
2005માં બિહારમાંથી અન્ય એક મહત્વનું ઉદાહરણ સામે આવ્યું હતું. રાજકીય અનિશ્ચિતતાના માહોલમાં રાજ્યપાલ બુટા સિંહે વિધાનસભા ભંગ કરવાની ભલામણ કરી હતી. બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ ભલામણને ગેરબંધારણીય ગણાવતા ચુકાદો આપ્યો હતો કે, બંધારણીય હોદ્દા પર બેઠેલા લોકો રાજકીય હેતુઓ માટે પોતાની વિવેકાધિન સત્તાઓનો દુરુપયોગ કરી શકતા નથી.
ઉત્તરાખંડનો 2016નો કિસ્સો
2016માં ઉત્તરાખંડમાં હરીશ રાવતની સરકાર અંગે ઉભું થયેલું સંકટ પણ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યું હતું. કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ શાસન હટાવી દીધું અને ફ્લોર ટેસ્ટનો આદેશ આપ્યો. અંતે બહુમતી સાબિત થયા બાદ ચૂંટાયેલી સરકારને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.