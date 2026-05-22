/PM Awas Yojana 2.0: 1 કરોડ લોકોને મળશે ઘરનું ઘર, તમે પણ કરી શકો છો અરજી, જાણો વિગત

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરી 2.0 (PMAY-U 2.0) હેઠળ સરકાર 1 કરોડ નવા પાક્કા મકાન આપવા જઈ રહી છે. જો તમે પણ શહેરમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવવા કે ખરીદવા ઈચ્છો છો તો સત્તાવાર પોર્ટલ પર અરજી કરી શકો છો.
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં દેશમાં લાખો ગરીબ પરિવારોને ઘર મળ્યા હતા. આ સફળતાને આગળ વધારતા સરકારે PMAY-Urban 2.0 (PM Awas Yojana) ને લોન્ચ કરી છે. તે હેઠળ આગામી કેટલાક વર્ષોમાં દેશના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા બેઘર પરિવારોને ધ્યાનમાં રાખી 1 કરોડ નવા પાક્કા મકાન તૈયાર કરવામાં આવશે કે તેને ઘર બનાવવા અને ખરીદવા માટે મોટી સરકારી સબસિડી આપવામાં આવશે. આ યોજના દ્વારા સરકાર તે પરિવારોને આર્થિક રૂપે મજબૂતી આપવા ઈચ્છે છે જે શહેરમાં મોંઘા રિયલ એસ્ટેટ અને જમીનની ઊંચી કિંમતોને કારણે પોતાનું ઘર ખરીદી શકતા નથી.
કોને મળશે આ યોજનાનો લાભ?
PMAY-U 2.0 માં ઘણા લોકોને લાભ મળી શકે છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળા લોકો (EWS), નિમ્ન આવક વર્ગ (LIG) અને મધ્યમ આવક વર્ગ (MIG) ના પરિવારોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. યોજનાના નિયમો અનુસાર અરજીકરનાર પરિવાર પાસે દેશના કોઈપણ ભાગમાં પાક્કુ મકાન ન હોવું જોઈએ. ઝુંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકો, ફેરીયાઓ, કામ કરતી મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિક અને દિવ્યાંગ લોકોને આ યોજનાની ફાળવણીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. સરકારનું મુખ્ય ધ્યાન તેની ખાતરી કરવાનું છે કે સમાજમાં સૌથી છેલ્લે રહેલા વ્યક્તિને પણ એક સુરક્ષિત અને સન્માનજનક નિવાસ્થાન મળી શકે.
1 करोड़ नए मकानों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं! 🏠✨
हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
अधिक जानकारी के लिए पोस्ट को सेव करें! #MoHUA #PMAYU pic.twitter.com/Fe38nfxzUD
— Ministry of Housing and Urban Affairs (@MoHUA_India) May 21, 2026
અરજી કરવાની પ્રક્રિયા
સરકારે સામાન્ય લોકોને ધ્યાનમાં રાખતા આ વખતે અરજી પ્રક્રિયાને સરળ અને ડિજિટલ બનાવી દીધી છે. પોસ્ટ પ્રમાણે તમે ઘર બેઠા સરળતાથી તમારૂ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો.
મંત્રાલય દ્વારા જારી સત્તાવાર પોસ્ટર પર એક વિશેષ ક્યૂઆર કોડ આપવામાં આવ્યો છે. તમે તમારા સ્માર્ટફોનના કેમેરા કે કોઈ ક્યૂઆર સ્કેનર એપથી તેને સ્કેન કરી શકો છો. સ્કેન કરી તમે સીધા સત્તાવાર ફોર્મ ભરવાના પેજ પર પહોંચી જશો, ત્યાં તમારી જાણકારી ભરી શકો છો.
જો તમે કમ્પ્યુટર કે બ્રાઉઝર દ્વારા અરજી કરવા ઈચ્છો છો તો સરકારના સત્તાવાર પોર્ટલ
https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024 પર જાવો. અહીં હોમ પેજ પર તમને 'PMAY-U 2.0 Online Application' જોવા મળશે, જેના પર ક્લિક કરી તમે તમારૂ ફોર્મ ભરી શકો છો.
અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
ફોર્મ ભરતા પહેલા કેટલાક જરૂરી દસ્તાવેજ તમારી પાસે રાખો. તમારી પાસે અરજીકર્તાનું આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, પાન કાર્ડ, આવકનું પ્રમાણપત્ર, બેંક પાસબુકની કોપી, વર્તમાન સરનામું અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો હોવો જરૂરી છે.