મોદી સરકારની શાનદાર યોજના, આ મહિલાઓને મળશે રૂપિયા 5000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના હેઠળ સગર્ભા સ્ત્રીઓને તેમના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. ત્યારે આ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી અને કોણ અરજી કરી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- સરકાર મહિલાઓ માટે પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના ચલાવે છે
- આ યોજના હેઠળ સગર્ભા મહિલાઓને નાણાકીય સહાય કરવામાં આવે છે
- આ યોજનામાં પાત્ર સગર્ભા મહિલાઓને 5000ની સહાય આપવામાં આવે છે
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : દરેક માતા-પિતા પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે. માતા-પિતા પોતાના બાળકોના શિક્ષણથી લઈને તેમના સ્વાસ્થ્ય સુધીની દરેક બાબતમાં સતત ચિંતિત રહે છે. આ ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સંયુક્ત રીતે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે. આજે અમે તમને આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના (PMMVY) વિશે જણાવીશું.
આ એક કલ્યાણકારી પહેલ છે, જે દીકરીઓ અને તેમની માતાઓને મદદ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. PMMVY યોજના હેઠળ, સરકાર ગર્ભવતી મહિલાઓને 5,000ની સહાય આપે છે. પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના એ કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે જે ગર્ભવતી મહિલાઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓની સ્વાસ્થ્ય અને પોષણની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે.
બે હપ્તામાં આપવામાં આવે છે પૈસા
2017માં શરૂ કરાયેલ આ યોજનાનો હેતુ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાઓની સલામતીને પ્રોત્સાહન આપવા, તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવા અને બાળજન્મ પછી તેમને પૂરતું પોષણ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓને તેમના પ્રથમ બાળક માટે 5,000 સુધીની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ રકમ બે હપ્તામાં આપવામાં આવે છે. પ્રથમ હપ્તામાં ગર્ભાવસ્થા નોંધણી પછી 3,000ની નાણાકીય સહાય અને બીજો હપ્તો 2,000નો બાળકના જન્મ પછી આપવામાં આવે છે.
જો બીજું બાળક છોકરી હોય તો આ યોજના હેઠળ 6,000ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ રકમ છોકરીના જન્મ પછી એકસાથે આપવામાં આવે છે. આમ પાત્ર મહિલાને સરેરાશ 6,000થી 11,000ની કુલ સહાય મળે છે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે મહિલાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 19 વર્ષની હોવી જોઈએ અને પરિવારની વાર્ષિક આવક 8 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ. આ માટે પાત્ર મહિલાઓએ બાળકના જન્મના 270 દિવસની અંદર તેની અરજી સબમિટ કરવી જરૂરી છે.
પાત્ર લાભાર્થીઓએ સત્તાવાર PMMVY પોર્ટલ https://pmmvy.wcd.gov.in દ્વારા ઓનલાઇન અથવા તેમના નજીકના આંગણવાડી કેન્દ્ર અથવા સરકારી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર ઓફલાઇન અરજી કરવી જરૂરી છે. જરૂરી દસ્તાવેજોમાં બેંક ખાતા સાથે લિંક આધાર કાર્ડ, બેંક પાસબુક, રેશન કાર્ડ અથવા આવક પ્રમાણપત્ર અને MCP કાર્ડનો સમાવેશ થાય છે.
