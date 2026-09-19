/ભારતમાં બદલાશે હવામાનનું ચિત્ર! 180 વૈજ્ઞાનિકોએ ‘પ્રલય’ જેવા માહોલની આપી ચેતવણી

Weather Alert : ભારતના 180થી વધુ પર્યાવરણ અને આબોહવા વૈજ્ઞાનિકોએ આવનારા અત્યંત શક્તિશાળી 'એલ નીનો' (El Niño) અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે 2026-27નો એલ નીનો સામાન્ય વર્ષોની સરખામણીમાં ઘણો વધુ પ્રભાવશાળી હોઈ શકે છે, જે ભારતનાં જંગલો, નદીઓ, મહાસાગરો, પર્વતો અને વન્યજીવન પર ઊંડી અસર કરી શકે છે.
તેમણે સરકાર, સંશોધન સંસ્થાઓ અને ભંડોળ પૂરું પાડતી એજન્સીઓને તાત્કાલિક તૈયારીઓ શરૂ કરવા વિનંતી કરી છે. તેમણે ભાર મૂક્યો છે કે નુકસાન થયા પછી ઘટનાનો અભ્યાસ કરવાને બદલે, અગાઉથી જ મોનિટરિંગ અને રેકોર્ડ રાખવાની પ્રણાલીઓ સ્થાપિત કરવી જોઈએ. આ સંશોધન 16 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ Zenodo પ્લેટફોર્મ પર સુપર એલ નીનોનું આગમન: 2026/27માં પર્યાવરણવિદો માટે ચેતવણી અને પડકાર શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું.
અલ નીનો એ પેસિફિક મહાસાગર સાથે સંકળાયેલી એક કુદરતી આબોહવાકીય ઘટના છે, જેમાં સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન સામાન્ય સ્તર કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. તે વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં હવામાનની સ્થિતિને અસર કરે છે. ભારતમાં, એલ નીનો સામાન્ય રીતે નબળા અથવા વિલંબિત ચોમાસા અને ઊંચા તાપમાન સાથે સંકળાયેલ છે. જોકે, દરેક ઘટના સાથે તેની અસર અલગ-અલગ હોય છે.
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આ વખતે પેસિફિક મહાસાગરમાં સમુદ્રનું તાપમાન અસામાન્ય રીતે વધી રહ્યું છે, જેના કારણે આગામી મહિનાઓમાં વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આ પરિસ્થિતિ સામાન્ય એલ નીનો વર્ષો કરતા ઘણી અલગ હોઈ શકે છે. તેથી તેની અસરને સમજવા અને તેની નોંધ લેવા માટે અત્યારે મોટા પાયે દેખરેખ રાખવી આવશ્યક છે. ૧૮૦ વૈજ્ઞાનિકોએ 'અલ નીનો' અંગે ચેતવણી જારી કરી
ગરમી અને દુષ્કાળનું વધતું જોખમ
વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે નવેમ્બર 2026થી શરૂ કરીને તેના પછીના વર્ષ દરમિયાન ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમી અને સૂકા હવામાનની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. વરસાદમાં ઘટાડો પાણીની અછતને વધુ ગંભીર બનાવી શકે છે, જેની સીધી અસર કૃષિ, જંગલો અને પશુપાલન પર પડશે.
જે વિસ્તારોમાં પહેલેથી જ પાણીની અછત છે, ત્યાં ગરમી અને દુષ્કાળની સૌથી વધુ અસર થવાની સંભાવના છે. આવી પરિસ્થિતિ રણ પ્રદેશો અને ઊંચાઈવાળા પહાડી વિસ્તારોમાં વસતી વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ માટે વિશેષ પડકારરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. જળ સંસાધનો પર વધતું દબાણ માત્ર કૃષિ ઉત્પાદનને જ અસર કરશે નહીં, પરંતુ ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર પણ બોજ નાખી શકે છે.
શહેરોમાં પણ ગરમીની અસર વધુ તીવ્ર બની શકે છે, કારણ કે કોંક્રિટ અને રસ્તાઓ ધરાવતા શહેરી વિસ્તારો આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોની સરખામણીમાં પહેલેથી જ વધુ ગરમ હોય છે. લાંબા સમય સુધી ચાલતી તીવ્ર હીટવેવ જાહેર આરોગ્ય અને શહેરી વનસ્પતિ માટે મોટો પડકાર ઊભો કરી શકે છે.
સતત ગરમી અને પાણીની અછતને કારણે જંગલમાં આગ લાગવાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. સૂકા જંગલોમાં આગ લાગવાની શક્યતા વધુ હોય છે અને આવી આગ લાંબા સમય સુધી ફેલાઈ શકે છે, જેનાથી વનસ્પતિ, પક્ષીઓ અને અન્ય વન્યજીવોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.
હવામાનમાં અચાનક થતા ફેરફારો ખોરાકના સ્ત્રોતો, પ્રજનન ચક્ર અને પ્રાણીઓના રહેઠાણોને અસર કરી શકે છે. આનાથી જંગલોમાં વિવિધ પ્રજાતિઓ વચ્ચેનું સંતુલન બદલાઈ શકે છે, જે સમગ્ર ખાદ્ય શૃંખલાને અસર કરી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે સમયસર અને ઉન્નત દેખરેખ વિના, આ ફેરફારોને યોગ્ય રીતે સમજવું અને દસ્તાવેજીકૃત કરવું મુશ્કેલ બનશે.
દરિયાઈ પ્રદેશોમાં વધતી ચિંતા
અલ નીનોની અસર ફક્ત જમીન સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. ભારતની આસપાસના પાણીમાં દરિયાનું તાપમાન વધવાથી દરિયાઈ ગરમીનું મોજું ફરી શકે છે. સમુદ્રના પાણીનું વધુ પડતું તાપમાન વ્યાપક કોરલ બ્લીચિંગ તરફ દોરી શકે છે, ખડકો નબળા પડી શકે છે અને સંભવિત રીતે કોરલ મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે.
સમુદ્રના તાપમાનમાં ફેરફાર માછલીઓના રહેઠાણો અને ખોરાકના મેદાનોને પણ બદલી શકે છે, જે માછીમારોની કમાણી પર સીધી અસર કરે છે. માછીમારી પર આધાર રાખતા દરિયાકાંઠાના સમુદાયોને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેથી, દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કરવું એ પાર્થિવ ઇકોસિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કરવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે.
મનુષ્યો પર અસર અને તૈયારીની જરૂરિયાત
આખરે, કુદરતી ફેરફારોની અસરો સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચે છે. ખેડૂતો, માછીમારો અને પશુપાલકો હવામાન પરિસ્થિતિઓ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. ઓછો વરસાદ અને ભારે ગરમી ખેતી પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. પર્વતીય પ્રદેશોમાં, ઘાસના વિકાસમાં ઘટાડો પશુપાલકો માટે ઘાસચારાની અછત ઊભી કરી શકે છે.
180 વૈજ્ઞાનિકોની અલ નીનો ચેતવણી
વૈજ્ઞાનિકો નુકસાન થયા પછી તેનો અભ્યાસ કરવાને બદલે સક્રિય તૈયારીની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. આ માટે હાલના સંશોધન અને લાંબા ગાળાના પર્યાવરણીય અભ્યાસ ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. સ્થાનિક હવામાન મથકો સ્થાપિત કરવા, તાપમાન અને ભેજના રેકોર્ડ જાળવવા અને વિવિધ રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે વધુ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં વિવિધ ઇકોસિસ્ટમ્સ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવા માટે ઐતિહાસિક ઉપગ્રહ ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેઓ જણાવે છે કે જો સંશોધન ટીમો સમયસર ક્ષેત્રમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય, તો આ અસાધારણ હવામાન ઘટના દરમિયાન થતા ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કાયમ માટે નોંધાયેલા રહી શકે છે.
જ્યારે અલ નીનોને રોકી શકાતો નથી, ત્યારે તેની અસરને સમજવા અને પરિણામી વૈજ્ઞાનિક ડેટાને સાચવવા માટે તૈયારીઓ હવે કરી શકાય છે. ભારતમાં પર્યાવરણીય અને આબોહવા સંશોધન માટે આગામી મહિનાઓ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. સમયસર દેખરેખ અને સંશોધનને પ્રાથમિકતા આપીને, આપણે ફક્ત નુકસાન ઘટાડી શકતા નથી પરંતુ ભવિષ્યના આબોહવા પડકારો માટે વધુ સારી રીતે તૈયારી પણ કરી શકીએ છીએ.