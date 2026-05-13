/સપા નેતા અખિલેશ યાદવને મોટો ઝટકો, ભાઈ પ્રતિકનું નિધન, છેલ્લી ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ થઈ વાયરલ

Pratik Yadav Death: ભાજપના નેતા અપર્ણા યાદવના પતિ અને મુલાયમ સિંહ યાદવના પુત્ર પ્રતિક યાદવનું નિધન થયું છે. તેઓ મુલાયમ સિંહ અને તેમના બીજા પત્ની સાધના ગુપ્તાના પુત્ર હતા. અપર્ણા યાદવ અને પ્રતિક યાદવ વચ્ચે તાજેતરમાં ખટરાગના સમાચારો પણ સામે આવ્યા હતા.
સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે કારણ કે તેમના ભાઈ પ્રતિક યાદવ (38)નું લખનઉમાં નિધન થયું છે. પ્રતિક યાદવ સમાજવાદી પાર્ટીના સંસ્થાપક અને ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મુલાયમ સિંહ યાદવ તથા તેમના બીજા પત્ની સાધના ગુપ્તાના નાના પુત્ર હતા.
પ્રતિક યાદવને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓને પગલે લખનઉની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમણે દમ તોડ્યો. તેઓ ભાજપના નેતા અપર્ણા યાદવના પતિ હતા. જો કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી પતિ પત્ની વચ્ચે ખટરાગના ખબરો પણ આવતા જો કે વર્તમાન સમયમાં તેઓ પરિવારની સાથે જ રહેતા હતા પરંતુ એવું કહેવાય છે કે કૌટુંબિક કંકાસ તો ચાલુ જ હતો.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેમની તબિયત ખરાબ હતી અને સારવાર ચાલુ હતી. આજે એટલે કે બુધવારે સવારે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા અને ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. પ્રતિક યાદવના નિધનના સમાચાર મળતા જ યાદવ પરિવાર અને સમાજવાદી પાર્ટીના સમર્થકોમાં શોકને લહેર વ્યાપી ગઈ.
ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ વાયરલ
પતિ અને પત્ની વચ્ચે ખટરાગના સમાચારો વચ્ચે તેઓ હાલમાં જ પરિવાર સાથે વિદેશ યાત્રા પર ગયા હતા. જેની તસવીરો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. તેમની છેલ્લી ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ લગભગ પાંચ અઠવાડિયા પહેલા એટલે કે 3 એપ્રિલના રોજ શેર કરાઈ હતી. જેમાં તેઓ EA 300 વિમાન ઉડાવતા જોવા મળ્યા હતા. વીડિયો શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે “The engine roared, the sky opened up, and I took control.”
તેમણે પોતાના અનુભવને “Top Gun” ફિલ્મ જેવું ગણાવતા તેને તેમણે રોમાંચક અને યાદગાર જણાવ્યું હતું. આ પોસ્ટ હવે સોશિયલ મીડિયા પર તેજીથી વાયરલ થઈ રહી છે અને લોકો તેને તેમની છેલ્લી યાદ તરીકે શેર કરી રહ્યા છે.
કઈ રીતે થયું મોત
કઈ બિમારીના કારણે તેમનું મોત થયું તે જાણવા મળ્યું નથી. પરંતુ થોડા સમય પહેલા તેમને મેદાંતામાં દાખલ કરાયા હતા. આ દરમિયાન અપર્ણા યાદવ અને અખિલેશ યાદવ મળવા પણ પહોંચ્યા હતા. જો કે સ્થિતિ સ્થિર થયા બાદ તેમને ઘરે પાછા લઈ જવાયા હતા.
જીમ કરવું, અનેક પ્રકારની દવાઓ લેવા જેવી વાતો સામે આવતી હતી. થોડા દિવસથી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે ઠીક પણ લાગતા નહતા. પરંતુ બીમારી જીવલેણ હોઈ શકે છે તેવો કોઈને અંદાજો નહતો. પ્રતિક યાદવનો મૃતદેહ હોસ્પિટલમાં છે અને લોકો ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે.
પોતાના પરિવારના રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડથી દૂર પ્રતિક યાદવ રિયલ એસ્ટેટ અને ફિટનેસ એન્ટરપ્રેન્યોરશીપના સેક્ટરમાં કામ કરતા હતા. તેમણે યુનાઈટેડ કિંગડમની લંડન સ્થિત લીડ્સ યુનિવર્સિટીથી એમબીએ કર્યું હતું.