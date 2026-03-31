રાજા રઘુવંશી મર્ડર બાદ કામાખ્યા મંદિરના પૂજારીએ કરેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી, દીકરો પરત આવ્યો

Raja Raghuvanshi Murder Case : મધ્યપ્રદેશના બહુચર્ચિત રાજા રઘુવંશી હત્યાકાંડ બાદ રઘુવંશી પરિવારમાં એક વર્ષ બાદ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. પરિવારે દાવો કર્યો કે, તેમના દીકરા રાજા રઘુવંશીનો પુર્નજન્મ થયો છે, તો બીજી તરફ પરિવારે એક પૂજારીની ભવિષ્યવાણી પણ સાચી ગણાવી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:37 PM IST

Miraculous Birth in Raja Raghuvanshi Family : ઈન્દોરના રાજા રઘુવંશી હત્યાકાંડમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. એક વર્ષ પહેલા જ્યાં પરિવારમાં માતમનો માહોલ હતો, કારણ કે પરિવારે એક દીકરો ગુમાવ્યો હતો. ત્યાં હવે ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. કારણ કે, લગભગ વર્ષ બાદ પરિવારમાં ખુશી આવી છે. હકીકતમાં, રાજા રઘુવંશીના મોટા ભાઈ સચીન રઘુવંશીના પત્નીએ નવજાત બાળકને જન્મ આપ્યો છે. પરિવારે તેનું નામ રાજા રાખ્યું છે. 

હાલ બાળકના જન્મ પર રાજા રઘુવંશીનો પરિવાર ખુશીઓ મનાવી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ પરિવારના લોકો ભાવુક થઈને કહી રહ્યા છે કે, અમારો રાજા પરત આવી ગયો છે. રાજાના ભાઈ વિપિનનું કહેવું છે કે, રાજાની તેરમીની વિધિ પર કામાખ્યા મંદિરના પુજારીએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, રાજા ફરીથી પરિવારમાં જન્મ લેશે. આખરે પુજારીની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. 

પુજારીની ભવિષ્યવાણી શું હતી
વિપિન રઘુવંશી જણાવે છે કે, પુજારીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજાનું મોત સામાન્ય રીતે થયું ન હતું. પરંતું તેની હત્યા થઈ હતી. તેથી રાજાનું આ પરિવારમાં પરત ફરવું નક્કી છે. તો રઘુવંશી પરિવાર હવે આ બાળકના જન્મને પુજારીની ભવિષ્યવાણીને જોડી રહ્યાં છે. 

રાજા ફરી પરત આવશે
આ મુદ્દે પરિવારે કહ્યું કે, જે સમયે રાજા રઘુવંશીની હત્યા થઈ હતી, ત્યારે એકાદશીનો દિવસો હતો. અંદાજે બપોરે 2.40 કલાકનો સમય હતો. આ જ સંયોગ પર અમારા પરિવારમાં બાળકનો જન્મ થયો છે. એકાદશની દિવસે બપોરે 2.42 કલાકે જ અમારા સંતાનમાં બાળક આવ્યું છે. અમારો રાજા પરત આવી ગયો છે. રાજાના માતાનું કહેવું છે કે, જે દિવસે મેં દીકરો ગુમાવ્યો હતો, તે ભગવાનની કૃપાથી પરત આવી ગયો છે. આ બધુ ભગવાનની કૃપાદ્રષ્ટિથી જ થયું છે. 

fallback

પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ
તેમનું કહેવું છે કે, જે બાળકને લોકો રાજા કહીને બોલાવે છે, તો એવું લાગે છે કે તે બધાને ઓળખે છે. રાજાની હત્યા બાદ સમગ્ર પરિવાર પર દુખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો, પરંતું હવે આ બાળકના જન્મ પર અમારા પરિવારમાં ખુશીનો મહોલ છે. આ બાદ પરિવારને કોર્ટને અપીલ પણ કરી કે, જલ્દીથી જલ્દી અમારા દીકરાને ન્યાય મળે. તમામ આરોપીઓને તાત્કાલિક સજા મળે. 

આ પણ વાંચો :

Raja Raghuvanshi Murder Case: રાજા રઘુવંશીના મોતની ચીસો જયાં બે મહિના પહેલા સંભળાઈ હતી, ત્યાં પરિવારે કરાવી ખાસ પૂજા

શું હતું રાજા રઘુવંશી મર્ડર કેસ
ઈન્દોરના વેપારી રાજા રઘુવંશીના લગ્ન 11 મે, 2025 ના રોજ થયા હતા. લગ્ન બાદ રાજા રઘુવશી નઈનવેલી પત્ની સોનમ રઘુવંશી સાથે 20 મેના રોજ હનિમુન મનાવવા મેઘાલય પહોંચ્યા હતા. જ્યાં 24 મેના રોજ રાજા રઘુવંશીના ગાયબ થવાની ખબર સામે આવી હતી. તેના બાદ 2 જુનના રોજ રાજાનો મૃતદેહ ખીણમાં પડેલો મળી આવ્યો હતો. આ બાદ સોનમ રઘુવંશી પણ ગાયબ હતી. તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, સોનમે જ પતિ રાજાની હત્યા કરી હતી. તેણે પ્રેમી સાથે મળીને સમગ્ર કાંડને અંજામ આપ્યો હતો.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

