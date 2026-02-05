સ્કૂટર ચલાવતા જોવા મળ્યા પ્રેમાનંદ મહારાજ, શિષ્યોએ વિડીયો બનાવી રહેલા લોકોને રોક્યા, જુઓ Video
Premanand Seen Riding Scooter Video: વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં, સ્વામી પ્રેમાનંદ મહારાજ યમુના ખાદરના રસ્તા પર સ્કૂટર ચલાવતા જોવા મળે છે. જ્યારે લોકોએ પ્રેમાનંદ મહારાજને સ્કૂટર ચલાવતા જોયા, ત્યારે તેઓએ તેમના મોબાઇલ ફોનથી વીડિયો ઉતારવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તેમની સાથે રહેલા તેમના શિષ્યોએ તેમને આવું કરતા અટકાવ્યા હતા.
Trending Photos
Premanand Seen Riding Scooter Video: સંત પ્રેમાનંદ મહારાજનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયો. વાયરલ વીડિયોમાં, સ્વામી પ્રેમાનંદ મહારાજ યમુના ખાદરના રસ્તા પર સ્કૂટર ચલાવતા દેખાય છે. લોકોએ પ્રેમાનંદ બાબાને સ્કૂટી ચલાવતા જોયા, ત્યારે તેમને વીડિયો ઉતારવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તેમની સાથે રહેલા તેમના શિષ્યોએ તેમને મનાઈ કરી હતી..
વાયરલ વીડિયોમાં શિષ્યો લોકોને વીડિયો ઉતારવા રોકી રહ્યા છે. પ્રેમાનંદ મહારાજનાના શિષ્યો બ્રિજના રહેવાસીઓના મોબાઇલ ફોન બંધ કરતા જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રેમાનંદ મહારાજ સ્કૂટર ચલાવતા જોવા મળે છે, ત્યારે તેમના ત્રણ-ચાર શિષ્યો તેમની સાથે બુલેટ બાઈક પર જઈ રહ્યા છે.
કુસ્તીબાજ વીર મહાન, ત્રણ અન્ય શિષ્યો સાથે, સ્કૂટીની પાછળ ચાલતા જોવા મળે છે, અને અંતે, એક ફોર્ચ્યુનર કાર પણ સ્કૂટીની પાછળ દોડતી જોવા મળે છે. જ્યારે સંત પ્રેમાનંદ મહારાજએ સ્કૂટીનો વીડિયો ઉતારતા અટકાવવામાં આવ્યા, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે, "મહારાજ સ્કૂટી ચલાવી રહ્યા છે તે ઠીક છે, પરંતુ તેમના શિષ્યો માટે સ્થાનિક બ્રિજ રહેવાસીઓને રોકવા કેટલું વાજબી છે જેઓ તેમના વીડિયો કે ફોટા લઈ રહ્યા હતા.
મહાભારતના 'યુધિષ્ઠિર' બે દિવસ પહેલા સ્વામી પ્રેમાનંદને મળવા આવ્યા હતા
બે દિવસ પહેલા, મહાભારત સીરીયલના યુધિષ્ઠિરની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા ગજેન્દ્ર ચૌહાણ, વરાહઘાટ પરિક્રમા માર્ગ પર રાધા કેલી કુંજ ખાતે સ્વામી પ્રેમાનંદને મળવા ગયા હતા. સ્વામી પ્રેમાનંદ સાથે આધ્યાત્મિક મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે મહાભારત શ્રેણીના તેમના સંવાદો તેમને સંભળાવ્યા.
સ્વામી પ્રેમાનંદ મહારાજે કહ્યું કે, મહાભારતમાં, તમે આપણા મહાન ધર્મના મૂર્ત સ્વરૂપ યુધિષ્ઠિરનું ચિત્રણ કર્યું હતું. આ ખૂબ ગર્વની વાત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે યુધિષ્ઠિરનો જન્મ ધર્મના જ એક ભાગમાંથી થયો હતો. તેમણે કહ્યું કે મહાભારત સીરીયલ ઉત્તમ હતી. તેમણે યુધિષ્ઠિર દ્વારા આપવામાં આવેલા સંવાદો પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે