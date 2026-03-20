Petrol Price Hike: જેનો ડર હતો એ જ થયું, રાતોરાત પેટ્રોલના ભાવમાં રૂપિયા 2નો વધારો : જાણો તમારા શહેરનો આજે કેટલો છે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ
Petrol Price Hike Gujarat: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત વધારાની અસર હવે પાવર અને પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવને થઈ છે. આજે પ્રિમીયમ અને પાવર પેટ્રોલના ભાવમાં 2.09 રૂપિયાનો વધારો થઈ ગયો છે. શું તમે પણ જાણવા માગો છો કે ગુજરાતના મેગા શહેરોમાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ કેટલો છે તો આર્ટિકલ તમારા માટે જ છે.
- યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકો, હોર્મુઝ જળમાર્ગ સંકટ ઊભું થયું
- જેના કારણે પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો
- ગુજરાતના મહત્વના શહેરોમાં પેટ્રોલના આજના ભાવ ખાસ જાણો
Premium Petrol Price Hike in Gujarat: દેશની સૌથી મોટી ઓઈલ માર્કેટીંગ કંપનીઓના પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં આજથી વધારો થયો છે. BPCLનું Speed, HPCLનું Power અને IOCL ના XP95ના ભાવમાં 2.09 રૂપિયાથી 2.35 રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છએ. જોકે, સાદા પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો થયો નથી. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે તેલ અને ગેસની સપ્લાય પર સંકટ વધી ગયું છે. આખરે જેનો ડર હતો એ સાચું ઠર્યું છે પેટ્રોલના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
પ્રીમિયમ પેટ્રોલ (High-Octane Fuel) એક ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું પેટ્રોલ છે. જેમાં સામાન્ય પેટ્રોલની તુલનામાં ઓકટેન નંબર 91થી 95 પ્લસ હોય છે. જેમાં વિશેષ કરીને એડિટિવ્સ અને ડિટરજન્ટ હોવાથી ગાડીના એન્જિનની સફાઈ કરે છે. અને અવાજ ઓછો કરે છે. આ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું પેટ્રોલ હોવાથી સ્પોર્ટ્સ બાઈક અને કારમાં પિકઅપ અને માઈલેજ માટે અતિ ઉપયોગી હોય છે . જોકે, એ સાદા પેટ્રોલ કરતાં થોડું મોઘું હોય છે.
દરરોજ પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે જેની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. ઈંધણના દર સવારે 6 વાગ્યે બહાર પાડવામાં આવે છે. ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ઈંધણના દર ક્રૂડ ઓઈલના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે
આજે ગુજરાતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો
ભારતમાં સ્પીડ/પાવર પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2.09 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર વધારો ઝીંકાયો છે. આથી હવે જે પેટ્રોલ પહેલા 111.68 રૂપિયાના ભાવે મળતું હતું તેના માટે હવે તમારે પ્રતિ લીટર 113.77 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. આ ભાવવધારો 20 માર્ચથી લાગૂ થઈ ગયો છે.
અમદાવાદ (ગુજરાત) માં આજે પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 94.49 પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલ, 19 માર્ચ 2026 થી અમદાવાદમાં ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. અમદાવાદમાં છેલ્લા બે દિવસથી ભાવ યથાવત છે. તમે આજે ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં પેટ્રોલના ભાવ અને પાછલા દિવસની સરખામણીમાં ભાવમાં ફેરફાર પણ ચકાસી શકો છો. પેટ્રોલના ભાવમાં ગુજરાત રાજ્યના કરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કઈ રીતે ચેક કરી શકો પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
- તમે માત્ર એક SMS દ્વારા પણ તમારા શહેરના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાણી શકો છો.
- ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL): તમારા શહેરનો કોડ લખીને RSP સાથે 9224992249 પર મેસેજ કરો.
- બીપીસીએલ (BPCL): તમારા શહેરનો કોડ લખીને RSP સાથે 9223112222 પર મેસેજ કરો.
- એચપીસીએલ (HPCL): તમારા શહેરનો કોડ લખીને HPPRICE સાથે 9222201122 પર મેસેજ કરો.
ગુજરાતના શહેરોમાં આજે શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
- અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 90.17 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
- વડોદરામાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.15 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 89.82 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
- સુરતમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.37 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 90.06 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
- ભાવનગરમાં પેટ્રોલનો ભાવ 96.10 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 91.78 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
- રાજકોટમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.27 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 89.96 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
- ગાંધીનગરમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.70 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 90.38 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
