/રાષ્ટ્રપતિએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું, જાણો કોણ બન્યા નવા શિક્ષણ મંત્રી, સોંપાયો વધારાનો હવાલો

Pralhad Joshi New Education Minister: દેશભરમાં પેપરલીક કૌભાંડમાં વિવાદો બાદ સરકાર પર પસ્તાળ પડી રહી છે. કોકરોજ જનતા પાર્ટીએ જંતર મંતર પર શરૂ કરેલા આંદોલન બાદ સોનમ વાંગચૂકે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરતાં આ મામલે હવે ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું છે. પીએમ મોદીની અપીલો અને સરકારની સીજેપી સાથે બેઠકો બાદ આજે આખરે સરકારે કોકરોચ જનતા પાર્ટીની ત્રણેય માગણીઓ સ્વીકારી લીધી છે. મોદી સરકારના વરિષ્ઠ કેબિનેટ મંત્રીએ પોતાની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને રાજીનામું આપી દીધું છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ સીજેપીના દીપકે સહિતના જંતર મંતર રહેલા યુવાનોએ આંદોલનનો અંત આણવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હવે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપેલા રાજીનામાને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સ્વીકારી લીધું છે. તેમના સ્થાને શિક્ષણ મંત્રાલયનો હવાલો કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને સોંપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ ખાદ્ય મંત્રાલયનો કાર્યભાર સંભાળતા પ્રહલાદ જોશીને હવે શિક્ષણ મંત્રાલયની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે બપોરે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. શિક્ષણ મંત્રીની જવાબદારી હવે કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને સોંપવામાં આવી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, પ્રધાનમંત્રીની સલાહ પર કાર્ય કરતા રાષ્ટ્રપતિએ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને તેમના હાલના પોર્ટફોલિયો ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો હવાલો સોંપવામાં આવે.
President Droupadi Murmu, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan.
Further, as advised by the Prime Minister, the President has directed that Pralhad Joshi, Cabinet Minister, be assigned the charge of the Ministry of Education, in… pic.twitter.com/rMmTK99zdR
— ANI (@ANI) July 25, 2026
કોણ છે પ્રહલાદ જોશી
વર્તમાન મોદી સરકાર (3.0)માં ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રી (Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) અને નવી અને નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રી (Minister of New and Renewable Energy) તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે.
પ્રહલાદ જોશી કર્ણાટકના ધારવાડ (Dharwad) લોકસભા મતક્ષેત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ આ સીટ પરથી સતત પાંચ વખત (2004, 2009, 2014, 2019, અને 2024) સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા છે. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળ (2019-2024) દરમિયાન તેમણે સંસદીય કાર્ય મંત્રી, કોલસા મંત્રી અને ખાણ મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. જોશી કર્ણાટક ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે અને દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપના મજબૂત અને અનુભવી નેતાઓમાં તેમની ગણના થાય છે.
પ્રહલાદ જોષી પર પસંદગીના મુખ્ય કારણો
પ્રહલાદ જોષી મોદી સરકારના વરિષ્ઠ અને અત્યંત ભરોસાપાત્ર મંત્રીઓમાંના એક છે. તેઓ સંસદીય કાર્ય મંત્રી (Minister of Parliamentary Affairs) રહી ચૂક્યા છે, તણાવપૂર્ણ સ્થિતિઓ અને સંસદીય સત્રોને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંભાળવાનો તેમની પાસે બહોળો અનુભવ છે. દેશના શિક્ષણ ક્ષેત્રે અને પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં સર્જાયેલા અવિશ્વાસના માહોલ વચ્ચે એક અનુભવી અને વરિષ્ઠ નેતા મંત્રાલયની કમાન સંભાળે તે મોદી સરકાર માટે હાલના તબક્કે જરૂરી હતું, કારણ કે નીતિવિષયક નિર્ણયો અટકે નહીં એ અતિ અગત્યનું છે. તેઓ હાલમાં ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ તથા નવી અને નવીનીકરણીય ઊર્જા મંત્રાલય સંભાળી રહ્યા છે.
આ જ સમયગાળા દરમિયાન મંત્રીમંડળના પુનઃગઠન સુધી વહીવટી તંત્ર સરળતાથી ચાલે તે માટે તેમને આ વધારાનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે. જોકે, હવે મંત્રીમંડળના નવા વિસ્તરણમાં કોઈ અન્ય નેતાને ચાન્સ લાગી શકે છે.