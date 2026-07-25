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રાષ્ટ્રપતિએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું, જાણો કોણ બન્યા નવા શિક્ષણ મંત્રી, સોંપાયો વધારાનો હવાલો

Pralhad Joshi New Education Minister: દેશભરમાં ગાજેલા પેપર લીક પ્રકરણમાં આખરે કેન્દ્ર સરકારે નમતું જોખવું પડ્યું છે. જંતર-મંતર પર 'કોકરોચ પાર્ટી' દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ઉગ્ર આંદોલન અને ચોતરફથી ઘેરાયેલી સરકાર સામે વિરોધપક્ષની માગણીઓ આગળ ઝૂકવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહોતો. સરકાર અને સીજેપીની બેઠક થાય એ પહેલાં નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દેતાં હવે આ વધારાનો હવાલો ખાદ્ય અને પુરવઠા મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને સપાયો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:55 PM IST
રાષ્ટ્રપતિએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું, જાણો કોણ બન્યા નવા શિક્ષણ મંત્રી, સોંપાયો વધારાનો હવાલો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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