રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના હેલિકોપ્ટરના લેન્ડિંગ સમયે હેલિપેડનો હિસ્સો ધસી પડ્યો, મોટી દુર્ઘટના ટળી

President Droupadi Murmu's Helicopter gets stuck on helipad: દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂની સાથે એક મોટી દુર્ઘટના થતા થતા રહી ગઈ. જેવું તેમનું હેલિકોપ્ટર લેન્ડ થયું કે હેલિપેડનો હિસ્સો ધસી પડ્યો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 22, 2025, 11:20 AM IST

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ 22 ઓક્ટોબરના રોજ કેરળના પ્રવાસે છે. તેઓ 4 દિવસ સુધી કેરળમાં રહેશે. બુધવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સબરીમાલા સ્થિત ભગવાન અયપ્પા મંદિરમાં દર્શન અને આરતી માટે પત્તનામથિટ્ટામાં જવાનું હતું. આ માટે પત્તનામથિટ્ટાના પ્રમદોમ સ્ટેડિયમના હેલીપેડ પર રાષ્ટ્રપતિના હેલિકોપ્ટરે લેન્ડ કરવાનું હતું પરંતુ આ દરમિયાન મોટી ઘટના ઘટી. લેન્ડિંગ દરમિયાન હેલિપેડનો એક ભાગ ધસી ગયો. રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય એરફોર્સના હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. રાહતની વાત એ હતી કે મોટી દુર્ઘટના ટળી. આ ઘટના બાદ રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠવા લાગ્યા. 

અત્રે જણાવવાનું કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સબરીમાલા મંદિરના દર્શન માટે કેરળ પહોંચ્યા છે. એમ પણ કહેવાય છે કે હેલિકોપ્ટરનું વજન સહન ન કરી શકવાના કારણે પ્રમાદોમ સ્ટેડિયમમાં બનેલું હેલિપેડ ટારમેકનો એક ભાગ ધસી પડ્યો. જો કે ઘટના સમયે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ હેલિકોપ્ટરની અંદર નહતા. 

ઘટના બાદ તરત પોલીસ અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મીઓએ ધસેલા સ્થાનથી હેલિકોપ્ટરને બહાર કાઢ્યું. ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસકર્મીઓ હેલિકોપ્ટરને ધકકો મારતા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લે મળતી માહિતી મુજબ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ હવે રાજભવનથી સબરીમાલા દર્શન માટે નીકળી ચૂક્યા છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ જિલ્લાના એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે  હેલિકોપ્ટરના લેન્ડિંગ માટે આ જગ્યા છેલ્લી ઘડીએ નક્કી થઈ હતી. આથી હેલિપેડ મંગળવારે મોડી રાતે બનાવવામાં આવ્યું હતું. કોન્ક્રીટ સંપૂર્ણ રીતે સેટ થઈ શક્યું નહતું. જેના કારણે હેલિકોપ્ટરનું વજન ન સંભાળી શક્યું અને પૈડાને સ્પર્શનારી જગ્યા પર ખાડા પડી ગયા. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ખરાબ હવામાનને કારણે લેન્ડિંગનું સ્થળ નિલક્કલ બદલીને પ્રમાદોમ નક્કી કરાયું હતું. 

