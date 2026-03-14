PM Kisan: કરોડો ખેડૂતોને મળ્યા 86400000000 કરોડ, તમારા ખાતામાં પૈસા આવ્યા કે નહીં? હવે શું કરશો?
PM Kisan Samman Nidhi: પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગઈકાલે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપી. 13 માર્ચ, 2026 ના રોજ, પ્રધાનમંત્રીએ આસામના ગુવાહાટીથી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો ૨૨મો હપ્તો રજૂ કર્યો. 22મા હપ્તામાં, કુલ ₹18,640 કરોડ ડીબીટી દ્વારા આશરે 9 કરોડ પાત્ર ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને ₹2,000 નો હપ્તો મળ્યો. પીએમ મોદીએ એક મુખ્ય કાર્યક્રમ દરમિયાન ડિજિટલી હપ્તો રજૂ કર્યો.
- પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ
- પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”નો 22મો હપ્તો રિલીઝ
- ગુજરાતના ૪૯.૫૯ લાખ ધરતીપુત્રોને રૂ. ૧,૦૨૮ કરોડની સહાય
- ૨૨માં હપ્તા હેઠળ દેશના ૯.૩૨ કરોડ ખેડૂતોને રૂ. ૧૮,૬૪૦ કરોડથી વધુની મળ્યો લાભ
PM Kisan Samman Nidhi: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આસામના ગુવાહાટી ખાતેથી “પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”નો ૨૨મો હપ્તો રિલીઝ કરીને દેશના દેશના 9.32 કરોડ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં કુલ રૂ. 18,640 કરોડથી વધુની સહાય જમા કરી છે. જે અંતર્ગત ગુજરાતના 49.59 લાખ ધરતીપુત્રોને પણ રૂ. 1,028 કરોડથી વધુની સહાય પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના 22માં હપ્તા હેઠળ મળી છે..
ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને રાજ્ય કક્ષાનો “પી.એમ. કિસાન ઉત્સવ દિવસ” કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી અને રાજ્ય મંત્રી રમેશ કટારા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમારોહમાં મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે ખેડૂત લાભાર્થીઓને કૃષિ, બાગાયતની વિવિધ ખેતીલક્ષી યોજનાઓની સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મહાનુભાવો સહિત રાજ્યના હજારો ખેડૂતોએ વડાપ્રધાનના સંબોધનનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યુ હતું.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખેડૂત હિતલક્ષી શાસનનો મંત્ર દોહરાવતા જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ તેમણે ખેડૂતોની સમસ્યાઓને સંવેદના સાથે વાચા આપી છે. ભૂતકાળમાં આપણે પાણીની જે વિકટ પરિસ્થિતિઓ જોઈ છે, તેમાંથી ખેડૂતોને બહાર લાવવાનું ભગીરથ કામ વડાપ્રધાનએ કર્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, નર્મદા કેનાલના નેટવર્ક દ્વારા છેવાડાના વિસ્તારો સુધી પાણી પહોંચાડીને ખેતીને નવું જીવન આપ્યું છે. પાણીના સુયોજિત આયોજન દ્વારા ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓનો અંત આવ્યો છે. વીજળીના પ્રશ્ને વાત કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે, અગાઉ ખેડૂતો રાત્રે વીજળી મળવાને કારણે મુશ્કેલી અનુભવતા હતા, પરંતુ વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોથી આજે ગુજરાતમાં 24 કલાક અને 365 દિવસ વીજળી ઉપલબ્ધ છે. લગભગ 96 થી 98% ખેડૂતોને હવે દિવસે વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે. વરસાદી પાણીના સંગ્રહ અને ભૂગર્ભ જળના સ્તર ઊંચા લાવવા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે.
મુખ્યમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, રાજ્ય સરકારે દરેક ધારાસભ્યને રૂ. 50 લાખની વિશેષ ગ્રાન્ટ ફાળવી છે, જેનો ઉપયોગ માત્ર જળ સંચય અને પાણીને જમીનમાં ઉતારવાના કામો માટે કરવાનો રહેશે. આનાથી ભવિષ્યમાં ખેડૂતોને પાણીની અછતનો સામનો કરવો નહીં પડે. રાસાયણિક ખાતરો અને દવાઓના વધતા ઉપયોગ સામે ચિંતા વ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવા ભારપૂર્વક અનુરોધ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, નાની ઉંમરે જોવા મળતા કેન્સર, ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ એટેક જેવા રોગો પાછળ રાસાયણિક ખેતી એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી પોતે ગામેગામ જઈને ખેડૂતોને આ અંગે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. જમીનની ફળદ્રુપતા અને કાર્બનનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા માટે પ્રાકૃતિક ખેતી જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે.
પર્યાવરણના પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના પડકારોનો સામનો કરવા માટે મુખ્યમંત્રીએ 'એક પેડ માં કે નામ' અભિયાનને વધુ વેગ આપવા જણાવ્યું હતું. તેમણે ખેડૂતોને પોતાના ખેતરના શેઢે વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવી 'ગ્રીન કવર' વધારવા અપીલ કરી હતી, જેથી વાતાવરણમાં આવતા અનિયમિત ફેરફારો સામે રક્ષણ મેળવી શકાય. વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતા મુખ્યમંત્રીએ નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે ગેસ સિલિન્ડર કે અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની અછત અંગેની અફવાઓથી દોરવાવું નહીં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ' ના મંત્ર સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. મજબૂત નેતૃત્વ હેઠળ 'વિકસિત ગુજરાત' થકી 'વિકસિત ભારત'ના સંકલ્પને સાકાર કરવામાં ખેડૂતો પાયાની ભૂમિકા ભજવશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ તકે કૃષિ રાજ્ય મંત્રી રમેશભાઈ કટારાએ પ્રાસંગિક ઉદબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂત દેશના અર્થતંત્રનું હૃદય છે અને તેમની સુખાકારી એ અમારી સરકારની પ્રાથમિકતા છે. રાત-દિવસ મહેનત કરી સમગ્ર પરિવારનું ભરણપોષણ કરતા ખેડૂતોને આર્થિક ટેકો આપવા માટે આજે 'પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ' યોજના અંતર્ગત ૨૨મો હપ્તો સીધો જ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યો છે. કુદરતી આફત હોય કે અન્ય કોઈ મુસીબત, સરકાર હંમેશા ખેડૂતોની પડખે રહી છે. કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી આર. સી મીણા દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
અત્યાર સુધીમાં આ યોજના હેઠળ લાખો કરોડ રૂપિયા ખેડૂતો સુધી પહોંચ્યા છે. તમે તમારા ઘરેથી તમારા હપ્તા મેળવ્યા છે કે નહીં તે સરળતાથી ચકાસી શકો છો. ચાલો શીખીએ કે તમારા હપ્તાની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી.
- > સૌપ્રથમ, સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.in ની મુલાકાત લો.
- > હવે, હોમ પેજ પર 'Farmers Corner' વિભાગમાં Beneficiary List' પસંદ કરો.
- > આગળ, તમારું રાજ્ય, જિલ્લો, બ્લોક અને ગામ પસંદ કરો અને 'Get Report' પર ક્લિક કરો.
- > હવે, તમારા ગામ માટે સંપૂર્ણ લાભાર્થી યાદી સ્ક્રીન પર દેખાશે. જો તમારું નામ શામેલ છે, તો હપ્તો તમારા ખાતામાં જમા થઈ ગયો હશે અથવા ટૂંક સમયમાં આવશે.
શહેરીકરણની આંધળી દોટમાં ગુજરાતનો ખેડૂત બરબાદ! 2 વર્ષમાં હજારો એકર જમીન ‘બિન ખેતી’
જો પૈસા ન આવે તો શું કરવું?
ઘણા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં હપ્તા પહોંચ્યા નથી. સરકારે કેટલાક શંકાસ્પદ કિસ્સાઓ શોધી કાઢ્યા છે, જેમ કે 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 પછી જમીન ખરીદનારા ખેડૂતો, પરિવારના અનેક સભ્યો (પતિ અને પત્ની, પુખ્ત અને સગીર) લાભ મેળવતા હોય, અથવા દસ્તાવેજોમાં વિસંગતતા હોય. આવા કિસ્સાઓમાં, હપ્તાઓ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. ભૌતિક ચકાસણી પછી જ હપ્તા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
લાભાર્થીની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી
- > સૌપ્રથમ, pmkisan.gov.in પર 'Farmers Corner' વિભાગમાં 'Know Your Status' વિકલ્પ પસંદ કરો.
- > તમારા નોંધણી નંબર, મોબાઇલ નંબર અથવા આધારનો ઉપયોગ કરીને અહીં તમારી સ્થિતિ તપાસો.
- > જમીન વાવણી, આધાર લિંકિંગ, e-KYC સ્થિતિ અને ચુકવણી ઇતિહાસ અહીં પ્રદર્શિત થશે. તમે PM-Kisan મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા કિસાન eMitra ચેટબોટ દ્વારા પણ તમારી સ્થિતિ ચકાસી શકો છો.
હવે તલાટીઓએ પંચાયતમાં હાજર રહી 10 થી 11માં પૂરવી પડશે ઓનલાઇન હાજરી! જાણો નવો નિયમ
e-KYC શા માટે જરૂરી છે?
PM-Kisan માટે e-KYC આવશ્યક છે. પોર્ટલ પર મોબાઇલ દ્વારા કેવાયસી પૂર્ણ કરવા માટે, તમે OTP-આધારિત ઈ-કેવાયસીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, તમે તમારા નજીકના CSC અથવા રાજ્ય સેવા કેન્દ્ર પર બાયોમેટ્રિક ઈ-કેવાયસી પૂર્ણ કરી શકો છો. તમે પીએમ-કિસાન એપનો ઉપયોગ કરીને ઘરે બેઠા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન-આધારિત ઈ-કેવાયસી પણ પૂર્ણ કરી શકો છો. કેન્દ્રીય મંત્રીએ પહેલાથી જ જણાવ્યું છે કે ફેસ ઓથેન્ટિકેશન એપનો ઉપયોગ કરીને, ખેડૂતો ઘરે બેઠા OTP અથવા બાયોમેટ્રિક ઉપકરણ વિના ઈ-કેવાયસી પૂર્ણ કરી શકે છે.
ખેડૂતો પોતાની યોગ્યતા કેવી રીતે ચકાસી શકે છે?
'Know Your Status' સુવિધા તમને યોગ્યતા, જમીનની વાવણી, આધાર કનેક્શન અને હપ્તાની સ્થિતિ બધું એક જ જગ્યાએ તપાસવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમારા નજીકના CSC ની મુલાકાત લો અથવા 155261/011-24300606 પર હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરો. જો તમારા હપ્તા તમારા ખાતામાં જમા થયા નથી, તો તાત્કાલિક તમારું e-KYC પૂર્ણ કરો અને સ્થિતિ તપાસો. ઘણા કિસ્સાઓમાં e-KYC અથવા દસ્તાવેજ અપડેટ્સ કર્યા પછી હપ્તો રિલીઝ થઈ જાય છે. ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે આ યોજના મહત્વપૂર્ણ છે.
