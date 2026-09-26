Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મોંઘવારીનો વધુ એક માર! આ રાજ્યમાં દુધના ભાવમાં વધારો, દહીં પણ થયું મોંઘું, જાણો નવા રેટ

મોંઘવારીનો વધુ એક માર! આ રાજ્યમાં દુધના ભાવમાં વધારો, દહીં પણ થયું મોંઘું, જાણો નવા રેટ

Milk Price Hike : તમિલનાડુમાં સામાન્ય જનતાને મોંઘવારોનો વધુ એક માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. કારણ કે મુખ્ય પ્રાઇવેટ ડેરીઓએ તાત્કાલિક અસરથી દૂધ અને દહીંના છૂટક ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ નિર્ણય બાદ રાજ્યના દૂધના એજન્ટોએ સરકારને રાજ્ય સંચાલિત સહકારી સંસ્થા આવિનના દૂધ સપ્લાય પર અસર પડવાની ચેતવણી આપતા સરકારને આ બાબતે પુનર્વિચારણા કરવા વિનંતી કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 26, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 03:34 PM IST
મોંઘવારીનો વધુ એક માર! આ રાજ્યમાં દુધના ભાવમાં વધારો, દહીં પણ થયું મોંઘું, જાણો નવા રેટ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બોપલના પ્રખ્યાત 'ગીતા સમોસા'ની કચોરીમાંથી નીકળ્યો મકોડો, કર્મચારીએ ભૂલ સ્વીકારી
2
3
4
5