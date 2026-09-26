/મોંઘવારીનો વધુ એક માર! આ રાજ્યમાં દુધના ભાવમાં વધારો, દહીં પણ થયું મોંઘું, જાણો નવા રેટ

Milk Price Hike : તમિલનાડુમાં સામાન્ય જનતાને વધુ એક ફટકો પડ્યો છે. રાજ્યની મુખ્ય પ્રાઇવેટ ડેરીઓએ દૂધ અને દહીંના છૂટક ભાવમાં તાત્કાલિક વધારો કર્યો છે. તમિલનાડુની ઘણી મોટી પ્રાઇવેટ કંપનીઓએ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4 અને દહીંના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2 સુધીનો વધારો કર્યો છે. આરોગ્યા બ્રાન્ડે અગાઉ 21 સપ્ટેમ્બરે તેના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ હેરિટેજ, તિરુમાલા અને જર્સી જેવી અન્ય મુખ્ય ડેરીઓએ પણ તેના ભાવ વધાર્યા છે.
વધારા બાદ નવા ભાવ
ભાવમાં ફેરફાર બાદ ટોન્ડ મિલ્કના 500 મિલીના પેકેટની કિંમત ₹31થી વધીને ₹32 થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, સ્ટાન્ડર્ડાઈઝ્ડ મિલ્કની કિંમત ₹35થી વધીને ₹37 અને ફૂલ-ક્રીમ મિલ્કની કિંમત ₹40થી વધીને ₹42 થઈ છે. એક લિટરના પેકેટ માટે હવે ટોન્ડ મિલ્કની કિંમત ₹61, સ્ટાન્ડર્ડાઈઝ્ડ મિલ્કની ₹70 અને ફૂલ-ક્રીમ મિલ્કની ₹81 થશે. આ ઉપરાંત દહીંના 500 ગ્રામના પેકેટમાં પણ ₹1નો ભાવ વધારો નોંધાયો છે.
આવિન પર પુરવઠાનું દબાણ વધ્યું
તમિલનાડુ મિલ્ક એજન્ટ્સ વર્કર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશનના પ્રમુખ પોન્નુસામીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાઇવેટ ડેરીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવ વધારાને કારણે સરકારી સંચાલિત આવિન દૂધ અને પ્રાઇવેટ દૂધના ભાવ વચ્ચે મોટો તફાવત સર્જાયો છે. આ ભાવ તફાવત ટોન્ડ મિલ્ક માટે પ્રતિ પેકેટ ₹7, સ્ટાન્ડર્ડાઈઝ્ડ મિલ્ક માટે ₹15 અને ફૂલ-ક્રીમ મિલ્ક માટે ₹12 સુધી પહોંચી ગયો છે. ભાવમાં રહેલા આ મોટા તફાવતને કારણે, ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા પરિવારો આવિન દૂધ તરફ વળે તેવી શક્યતા છે, જેના પરિણામે બજારમાં આવિન ઉત્પાદનોની ભારે અછત સર્જાઈ શકે છે.
આવિનને શું અસર થશે ?
એસોસિએશનનો દાવો છે કે આવિન દૂધની ખરીદ કિંમતમાં વધારો થયો હોવા છતાં તેના છૂટક વેચાણ ભાવમાં તે મુજબ કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. પરિણામે આવિનને પ્રતિ લિટર સરેરાશ ₹15થી વધુનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સરકારે તાજેતરમાં ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવતી દૂધની ખરીદ કિંમતમાં પ્રતિ લિટર ₹6નો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ પ્રાઇવેટ ડેરીઓએ પણ દૂધનો પુરવઠો મેળવવા માટે તેમની ખરીદ કિંમતો વધારી હતી, પરંતુ ખર્ચનો સંપૂર્ણ બોજ ગ્રાહકો પર નાખ્યો હતો.
સરકાર સમક્ષ એજન્ટ એસોસિએશનની માંગ
દૂધના એજન્ટોના સંગઠને મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરી છે કે રાજ્યમાં દૂધના ઉત્પાદન, ખરીદી, વિતરણ અને વેચાણની દેખરેખ રાખવા માટે એક સમર્પિત વિભાગની સ્થાપના કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત તેમણે આવિનના છૂટક ભાવોની સમીક્ષા કરવાની માંગ કરી છે અને સામાન્ય ગ્રાહકોને રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે પ્રાઇવેટ કંપનીઓને વારંવાર ભાવ વધારો ન કરવા અપીલ કરી છે.